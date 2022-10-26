Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế!

Nhịp sống trẻ 26/10/2022 17:26

Thiệp cưới của các nàng hậu Việt được thiết kế riêng không đụng hàng. Nếu có mẫu đơn giản thì cũng có mẫu cầu kỳ và gây ấn tượng nhất trong thời gian gần đây chính là thiệp của Bùi Phương Nga hay Đỗ Mỹ Linh.

Trong dịp trọng đại của các cặp đôi uyên ương, thiệp cưới là một trong những thứ không thể thiếu. Và để gây ấn tượng với khách mời, các Hoa, Á hậu Việt khi cưới chồng đều chọn những mẫu thiệp tinh tế, bắt mắt.

Đỗ Mỹ Linh

Hậu công khai sẽ kết hôn với con trai thứ nhà Bầu Hiển, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng khoe thiệp cưới thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, thiệp cưới của nàng hậu lấy hai tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Trên thiệp ghi rõ thời gian tổ chức là 14 giờ ngày 23/10. Dự rằng buổi tiệc sẽ có rất nhiều phần diễn ra nên thời gian bắt đầu từ khá sớm. 

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 1

Thiệp cưới của Đỗ Mỹ Linh mang sắc xanh sang trọng.

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 2

Đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và hôn phu chủ tịch là một trong những sự kiện được quan tâm nhất nửa cuối năm nay. 

Chia sẻ về quyết định kết hôn, Đỗ Mỹ Linh bộc bạch vào đúng ngày sinh nhật của mình rằng: "Ngay từ ngày đầu, khi tôi và anh Quang quen nhau cho đến khi anh cầu hôn tôi và hai đứa chuẩn bị đám cưới, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là tôi muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình!".

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 3

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh đi thử váy cưới chuẩn bị cho ngày vui sắp đến gần.

Bùi Phương Nga

Phương Nga cũng là một trong những nàng hậu Việt sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10 này. Trước thềm hôn lễ, nàng hậu gửi thiệp mời đến tay các quan khách, qua đó có thể thấy vợ chồng cô chọn mẫu thiệp khá ngọt ngào với tông hồng - trắng chủ đạo. Đặc biệt, bên trên tấm thiệp có in hình cô dâu - chú rể chụp tại Phan Thiết.

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 4

Thiệp cưới của Phương Nga mang màu sắc nhã nhặn, ngọt ngào. 

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 5

Á hậu Kiều Loan hào hứng khoe thiệp của Phương Nga.

Hôn lễ của Phương Nga - Bình An ấn định vào ngày 21/10, tức là trước Đỗ Mỹ Linh 2 ngày. Cả hai nàng hậu thân thiết cùng lên xe hoa vào tháng 10 khiến fan vô cùng thích thú. Ai nấy đều thi nhau gửi lời chúc mừng đến hai đôi uyên ương.

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 6

Đám cưới của Bình An - Phương Nga được khán giả hâm mộ mong chờ không kém gì hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh. 

 

Đặng Thu Thảo

Nhắc đến những tấm thiệp cưới ấn tượng của Hoa hậu Việt không thể không kể đến Đặng Thu Thảo. Hồi năm 2017, khi về chung nhà với doanh nhân Trung Tín, người đẹp quê Bạc Liêu gửi đến các khách mời một tấm thiệp có thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sang trọng.

Thiệp cưới của Đặng Thu Thảo lấy tông trắng chủ đạo, điểm nhấn là một số chi tiết màu vàng đồng. 

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 7

Ngoài ngày giờ, địa điểm tổ chức thì thiệp cưới của Đặng Thu Thảo còn nêu rõ quy định: "Chân thành cảm ơn các anh/chị phóng viên đã đến chia sẻ, đưa tin về ngày vui của Thu Thảo và anh Tín hôm nay. Thảo rất trân quý tình cảm và sự quan tâm của các anh/chị đã dành cho, nhưng Thu Thảo cũng mong nhận được sự thông cảm từ các anh/chị vì gia đình muốn dành riêng không gian riêng tư cho bạn bè và người thân hai bên, nên thương mong các anh/chị sẽ thông cảm và không tác nghiệp trong tiệc cưới. Thảo xin cảm ơn nhiều! Trân trọng".

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 8

Cưới nhau đã nhiều năm vẫn hạnh phúc, vợ chồng Đặng Thu Thảo được xem là hình mẫu của showbiz Việt. 

Thanh Tú

Giống với vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, người đẹp Thanh Tú khi tổ chức đám cưới cũng chọn mẫu thiệp trắng với điểm nhấn là những đường viền, chữ viết màu vàng đồng nổi bật. Tấm thiệp của nàng Á hậu và ông xã doanh nhân tuy thiết kế đơn giản nhưng mọi thông tin đều được trình bày rất rõ ràng và chi tiết, thể hiện sự tôn trọng dành cho khách mời.

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 9

Thiệp mời cưới của Á hậu Thanh Tú và ông xã doanh nhân.

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 10

Tấm thiệp thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế.

Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng Thanh Tú đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Nàng hậu không còn hoạt động showbiz nhiều như trước mà chỉ tập trung cho kinh doanh. Cụ thể, cô cho hay: “Thực sự dù lấy chồng, sinh con nhưng chưa khi nào Tú dừng việc học hỏi và đam mê làm việc, cống hiến. Hiện tại, công ty riêng của Tú đã hơn 2 tuổi.

Thời gian sắp tới, Tú vẫn sẽ dành thời gian cho gia đình và công ty, còn showbiz chắc sẽ còn là 1 cái hẹn khá xa nhưng hy vọng với những ai đã yêu mến Thanh Tú vẫn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Tú nhé”.

Đọ thiệp cưới của các nàng Hậu Việt Nam: Đỗ Mỹ Linh ghi điểm nhờ chọn màu xanh cực tinh tế! - Ảnh 11

 

Thanh Thanh Tú có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hậu kết hôn. 

Thiệp mời cưới của các nàng Hoa, Á hậu Việt đều hướng đến sự đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, chỉn chu và sang trọng. Còn bạn, bạn ấn tượng với tấm thiệp mời cưới của nàng hậu nào nhất? 

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Từ khóa:   Hoa hậu Việt Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhịp sống trẻ

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