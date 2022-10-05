Đi tiêm phòng, cậu nhóc khiến netizen cười rũ rượi vì biểu cảm "khó đỡ"

Biểu cảm đáng yêu của cậu bé trong đoạn clip đi tiêm ngừa khiến netizen được một phen cười bò
- "Cậu bé Thị Mầu" Đức Vĩnh sau 7 năm đăng quang: Ánh hào quang đã tắt và sự nghiệp lận đận không chỗ đứng ở tuổi 16
- Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp
Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh một cậu bé đi tiêm ngừa đang đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng cười không ngớt. Theo đó, cậu bé có hành động giãy giụa, liên tiếp la đau khi nhìn thấy cô y tá chuẩn bị kim tiêm.
Lúc này, nhân viên y tế phải tập trung lại giữ không cho cậu bé giãy giụa, tránh sai sót khi đang tiêm. Khi cô y tá đưa miếng bông đến da, cậu bé ngay lập tức nhăn mặt khiến những người xung quanh tưởng rằng rất đau.
Nhưng bất ngờ hơn hết là khi cậu bé đột nhiên hỏi cô y tá sao vẫn chưa tiêm cho mình. Thì ra là quá trình tiêm ngừa đã giọng và cậu bé "ngây ngô" vẫn ngỡ là mình chưa "lên thớt".
Thái độ bình tĩnh trái ngược hẳn với việc kêu la, than khóc trước đó của câu bé khiến nhiều người không khỏi bật cười. Không riêng gì cậu bé trong đoạn video mà việc đi tiêm ngừa dường như là nỗi sợ của rất nhiều con trẻ. Thậm chí nhiều bậc phụ huynh đã lấy việc đi tiêm ngừa để dọa con khi trẻ không ngoan.