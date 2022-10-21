Danh tính của cô gái được mệnh danh 'hot girl số 1 Đà Nẵng' là ai?

Những ngày qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho một cô gái sở hữu những bức ảnh gợi cảm, hút mắt. Cô gái gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, làn da trắng và vóc dáng thon gọn. Nàng hotgirl ấy là Thái Thảo Nguyên sinh năm 1998. Người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "tiểu thư RMIT", hay còn gọi cô là "cô gái xinh nhất Đà Nẵng" bởi Thảo Nguyên sinh ra ở đây.

Thảo Nguyên là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái ở Đà Nẵng. Bố mẹ Nguyên là những người kinh doanh trái cây. Mục tiêu của Nguyên là kế nghiệp kinh doanh gia đình. Tuy nhiên, khi có cơ hội cô bạn vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật.