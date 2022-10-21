Danh tính của cô gái được mệnh danh 'hot girl số 1 Đà Nẵng' là ai?

Sau một thời gian "ở ẩn", "hot girl số 1 Đà Nẵng" Thái Thảo Nguyên bất ngờ lộ diện với nhan sắc làm rung rinh trái tim của cư dân mạng.
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Những ngày qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho một cô gái sở hữu những bức ảnh gợi cảm, hút mắt. Cô gái gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, làn da trắng và vóc dáng thon gọn. Nàng hotgirl ấy là Thái Thảo Nguyên sinh năm 1998. Người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "tiểu thư RMIT", hay còn gọi cô là "cô gái xinh nhất Đà Nẵng" bởi Thảo Nguyên sinh ra ở đây.
Thảo Nguyên là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái ở Đà Nẵng. Bố mẹ Nguyên là những người kinh doanh trái cây. Mục tiêu của Nguyên là kế nghiệp kinh doanh gia đình. Tuy nhiên, khi có cơ hội cô bạn vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật.
Không chỉ xinh đẹp, Nguyên từng đạt được nhiều thành tích trong thể thao, âm nhạc. Cô bạn từng đạt HCV cờ tướng thành phố, giải Khuyến khích hát đơn ca thành phố, HCB cuộc thi Hội hoa Xuân thành phố Đà Nẵng, huy chương bạc Bơi lội thành phố.
Cô không chỉ được chú ý bởi diện mạo khả ái mà còn bởi gu ăn vận nữ tính. Người đẹp thường lựa chọn phục trang tôn hình thể một cách khéo léo. Cô nàng không ít lần tự tin khoe dáng trên mạng xã hội trong những bộ bikini gợi cảm. Chính vì vậy, nàng hotgirl 9x đã thành công khi xây dựng cho mình phong cách nữ tính, không kém phần quyến rũ, nóng bỏng.
Tuy nhiên, để có được thân hình thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh như hiện tại, cô nàng luôn biết cách chăm sóc bản thân, ví dụ như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, phân bổ thời gian nghỉ ngơi lành mạnh sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm căng thẳng. Đồng thời, Thảo Nguyên hạn chế ăn những món ăn chiên nhiều dầu mỡ, những món ăn nội tạng... khiến cơ thể khó tiêu hoá, là nguyên nhân dẫn tới việc tích tụ mỡ nội tạng - đây là mỡ khó giảm và khiến cơ thể mắc phải nhiều loại bệnh.