Cuộc sống của hot girl Nhật Lê 3 năm sau khi chia tay 'chân sút' Quang Hải

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 11:50

Dù đã chia tay cầu thủ Quang Hải được 3 năm, đời sống cá nhân của Nhật Lê vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Nhật Lê từng là cái tên được công chúng hết lòng quan tâm nhờ chuyện tình với cầu thủ Quang Hải. Hot girl xứ Quảng không chỉ được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi phong cách ăn mặc thời thượng của mình. Dù đã chia tay với chân sút người Hà Nội được 3 năm, cô vẫn được cư dân mạng chú ý.

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Nhật Lê từng là cái tên được công chúng hết lòng quan tâm nhờ chuyện tình với cầu thủ Quang Hải - Ảnh: Internet

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Theo đó, kể từ khi kết thúc mối tình với Quang Hải, Nhật Lê được đánh giá là ngày càng lên hương về mặt nhan sắc. Gần đây nhất, hot girl khiến công chúng được phen xuýt xoa bởi màn "chặt chém" trong đám cưới của bạn thân mình.

Tại đây, Nhật Lê diện một chiếc váy màu đỏ, ôm sát, khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Có thể nói, người đẹp đã thành công thu hút được "spotlight" của bữa tiệc cưới này.

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Nhật Lê nổi bạt tại đám cưới của bạn thân - Ảnh: Internet

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Không chỉ trong lần này mà trong thời gian gần đây thì Nhật Lê cũng liên tục khiến khán giả phải trầm trồ bởi những bộ cánh "nửa kín nửa hở" của mình. Được biết, để có được vóc dáng hoàn mỹ này, người đẹp đã tập luyện chăm chỉ và ăn uống theo chế độ đặc biệt.

Một thời gian sau khi kết thúc chuyện tình với Quang Hải, Nhật Lê đã gây bất ngờ khi công khai đính hôn cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng. Nhiều người khen ngợi mỹ nhân sinh năm 1999 ngày càng "nhuận sắc" sau khi lên xe hoa.

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9 tháng kể từ khi kết hôn, dân tình xôn xao với tin đồn Nhật Lê đang mang thai con đầu lòng vì cô thường xuyên diện những bộ trang phục rộng và che chắn vòng 2. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng phủ nhận việc này ngay sau đó.

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