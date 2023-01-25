Cô nàng được mệnh danh là "Nàng Eva Tuyên Quang" có làn da trắng như bông bưởi khiến ai cũng mê nhờ vào công thức "độc"

Nhịp sống trẻ 25/01/2023 23:17

Để có được làn da trắng, mịn như hiện tại cô nàng Cao Diệp Anh đã phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc làn da. Cô nàng còn tìm hiểu nhiều về các dòng mỹ phẩm và tự điều chế ở nhà ngay trong mùa dịch.

Cao Diệp sinh ngày 17/12/1995 hot girl từng lọt top 5 cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên 2014", được bình chọn là thí sinh có làn da đẹp nhất. Xinh đẹp nhưng Cao Diệp Anh khiến nhiều người bất ngờ khi theo con đường võ thuật, thường đóng phim hành động. Diệp Anh từng tham gia những vai hành động trong nhiều bộ phim như: Tôi đi tìm tôi, Gái ngoan truyền kỳ, Man trá...

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Cao Diệp Anh từng tham gia đóng nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của VTV nhưng chưa gây được tiếng vang lớn. Ảnh: Internet

Từ nhỏ, Cao Diệp Anh đã đam mê nghệ thuật và thể thao. Khi còn là học sinh THPT, các trường nghệ thuật lên Tuyên Quang tuyển sinh. Có 10 thí sinh dự thi chỉ duy nhất 2 người được chọn trong đó có Diệp Anh. Cô bạn rất muốn theo nghệ thuật nhưng bố mẹ một mực phản đối. Bố Diệp Anh còn mở cuộc họp để lấy ý kiến và ai cũng phản đối cô bạn đi học làm người mẫu hay trường múa.

Theo thông tin từ Dân Việt, trên trang cá nhân của mình, cô nàng Cao Diệp Anh có đăng tải hình ảnh mới nhất của mình với mọi người: "Góc khoe da mùa dịch. Trộm vía, mùa dịch mà da càng căng bóng, trắng nõn nà, lâu rồi không biết dùng kem phấn, chỉ cần kẻ chút lông mày, to son là đã lung linh rồi. Bí quyết là mùa dịch có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn. Cả nhà nhớ skincare hàng ngày nhé.Khi nào mình nhìn vào trong gương thấy hạn h phúc hơn thì nghĩa là cũng sẽ có nhiều người nhìn thấy bạn mà cảm thấy hạnh phúc đó. Nâng niu, chăm sóc bản thân thật tốt để luôn là những đóa hoa rạng ngời các bạn nhé".

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Cao Diệp Anh cô nàng có làn da trắng như bông bưởi. Ảnh: Internet

Ngay sau đó liền có nhiều cư dân mạng vào bình luận và dành nhiều lời khen cho cô nàng không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, body nóng bỏng mà với đó là một làn da "trắng như bông bưởi". "Da đẹp quá", "vẫn cứ là cô gái có làn da đẹp nhất xứ Tuyên", "xinh quá chị ạ",... vài dân mạng bình luận.

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Cô nàng dù là có bận rộn bao nhiêu cũng dành một ít thời gian để chăm sóc da.  Ảnh: Internet

Hạn chế khói bụi, nắng nóng

Cô nàng Cao Diệp Anh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019 và giành thưởng phụ "Người có làn da đẹp nhất" cô chia sẻ, "Tôi thấy làn da của mình cũng có ưu có khuyết. Ưu là da trắng hồng, căng mọng. Khuyết là nhạy cảm, dễ bị kích ứng hoặc lên mụn khi ra ngoài trời nóng, khói bụi".

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Cao Diệp Anh luôn chăm sóc da kỹ lưỡng dù có bận đến mấy cũng dành thời gian nhất định trong ngày để chăm sóc làn da của mình. "Để giữ da, tôi gần như không bước ngoài trời nóng bao giờ. Mùa hè hay mang theo chai xịt khoáng để làm dịu da. Chỉ cần bước ra khỏi phòng điều hòa là tôi đã nóng đỏ ửng như quả cà chua mọng". 

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Cô nàng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019 và giành giải "Người có làn da đẹp nhất". Ảnh: Internet

"Da tôi thuộc loại hỗn hợp thiên dầu. Biết vậy nên tôi cố gắng không tiếp xúc nhiều với thời tiết nóng, khói bụi, làn da không chịu được". Để có được làn da đẹp như hiện tại cô nàng cũng hạn chế sử dụng các mỹ phẩm cũng như không trang điểm quá nhiều nếu như không cần thiết, cô luôn chú trọng dưỡng da để luôn có một làn da trắng sáng.

Điều chế mỹ phẩm dưỡng da

Cô nàng chia sẻ, vào khoảng thời gian trước cô nàng cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và công việc luôn bận rộn. Hiện tại cô đã có thể thoải mái hơn trong việc điều chỉnh thời gian biểu của mình, cô nàng tiết lộ. "Ngoài thời gian làm việc tôi thích ở nhà nghiên cứu và điều chế mỹ phẩm từ thành phần tự nhiên kết hợp với thành phần hóa học.

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Trong thời gian phải nghỉ dịch ở nhà cô nàng cũng mày mò tìm kiếm thêm thông tin để điều chế mỹ phẩm chăm sóc da sao cho phù hợp. Ảnh: Internet

Mình đọc nghiên cứu các thành phần, xem cái nào kết hợp được với nhau để tạo ra sản phẩm phù hợp với da rồi cô đặc để sử dụng. Có cái tôi thành công, có cái thất bại. Trong lúc điều chế thử, tôi cũng bị bỏng, may vết thương không quá nặng".  

Có thể nói phương pháp điều chế các loại dược liệu tại gia để chăm sóc cho da hiện đang rất được nhiều người ưa chuộng. Nhưng bạn không phải chuyên gia về các loại mỹ phẩm được bào chế bằng dược liệu thì sẽ rất nguy hiểm và mang tính độc. Nếu muốn làm tại nhà thì nên tìm các chuyên gia hay những người có liên qua trong ngành làm đẹp để biết thêm thông tin. 

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Cao Diệp Anh đã tự tay điều chế mỹ phẩm chăm sóc da tại gia trong mùa dịch. Ảnh: Internet

Cao Diệp Anh cũng hóm hỉnh chia sẻ về việc điều chế mỹ phẩm khá mất công sức, cái nào khó làm thì sẽ dùng các sản phẩm được bán bên ngoài thị trường, cô cũng chia sẻ thêm, "Một ngày tôi skincare tầm 2, 3 lần. Cách 1,2 ngày là tẩy da chết, đắp mặt nạ. Mặt nạ tôi tự điều chế. Tôi còn tắm 2,3 lần/ngày. Mỗi lần là loại sữa tắm khác nhau nhưng tôi thiên về sản phẩm trắng sáng tự nhiên nhiều hơn. Ngâm cánh hoa hồng hoặc nước lá trà xanh cũng thư giãn và lên tông da".

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