Chân dung bạn gái xinh đẹp vừa được 'tay vợt số 1 Việt Nam' Lý Hoàng Nam cầu hôn

Phương Trinh viết lời tựa đầy hạnh phúc: "Ngày trước, ảnh hẹn, ảnh hỏi 'Em có can đảm thì làm bạn gái anh' rồi bay liền đi Ấn Độ. 5 năm sau, cũng ngày đó, cũng hẹn hò, để đi Ấn Độ, nhưng mà anh hỏi 'Em có can đảm thì làm vợ anh nha'. Em có nhé".

Trên Facebook cá nhân, hot girl Huỳnh Ngọc Phương Trinh mới đây đã chia sẻ những hình ảnh đẹp khi cô nhận được chiếc nhẫn cầu hôn từ tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam . Trong ảnh, Lý Hoàng Nam quỳ gối chân thành và cầm chiếc nhẫn đeo vào tay bạn gái. Sau đó cả hai ôm nhau thật chặt, niềm hạnh phúc lứa đôi lắng đọng trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Cặp đôi ôm nhau hạnh phúc, hứa hẹn về một tương lai dựng xây một gia đình hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Hiện Lý Hoàng Nam đang du đấu tại Ấn Độ, ngay sau chia sẻ của bạn gái, anh vui mừng ví việc cầu hôn thành công Phương Trinh như chiến thắng đầu tiên của mình ở Grand Slam (1 trong 4 giải đấu danh giá của làng quần vợt thế giới).

Được biết màn cầu hôn giữa tay vợt sinh năm 1995 Lý Hoàng Nam với bạn gái hơn 2 tuổi diễn ra trước khi anh sang Ấn Độ thi đấu chuỗi 3 giải ATP Challenger nhưng nay mới công bố.

Lý Hoàng Nam và Huỳnh Phương Trinh hẹn hò từ đầu năm 2018. Cặp đôi đã có 5 năm gắn bó, dù ít có thời gian bên cạnh nhau do lịch tập luyện và thi đấu của Hoàng Nam nhưng cả hai vẫn giữ gìn tình cảm tốt đẹp.

Huỳnh Ngọc Phương Trinh sinh năm 1995, hơn Hoàng Nam hai tuổi. Cũng giống như bạn trai, Phương Trinh cũng thuộc tuýp người yêu sự vận động. Nàng hot girl sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72, đam mê chơi bóng rổ và một số môn thể thao khác. Ngoài ra Phương Trinh cũng đóng quảng cáo nhờ sở hữu thân hình bốc lửa và gương mặt xinh đẹp.

Huỳnh Ngọc Phương Trinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, ngoại hình bốc lửa. Ảnh: FBNV

Bạn gái Hoàng Nam tốt nghiệp Đại học RMIT. Hiện tại, cô đang là chuyên viên ở một công ty năng lượng tại TP HCM. Trên trang cá nhân, không ít lần nàng hot girl này đăng những bức ảnh diện bikini khoe body bốc lửa. Lý Hoàng Nam và Huỳnh Phương Trinh hẹn hò từ đầu năm 2018. Dù thường xuyên phải thi đấu xa nhà nhưng Hoàng Nam vẫn luôn nhận được sự chia sẻ từ bạn gái.

Lý Hoàng Nam sinh năm 1997, là tay vợt Việt Nam đầu tiên vô địch một nội dung trẻ ở một giải quần vợt Grand Slam. Năm 2015, anh giành ngôi vô địch nội dung đôi nam trẻ tại giải quần vợt Wimbledon. Tháng 11/2022, anh xếp thứ 231 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP). Đây là thứ hạng cao nhất mà tay vợt số 1 Việt Nam đạt được từ trước đến nay.