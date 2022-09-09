Từng có thân hình khá “mỏng cơm” và yếu đuối dù sở hữu chiều cao 1m70”, Bùi Khánh Huyền (biệt danh Huyền Dior), một nữ nhân viên văn phòng ở Hà Nội quyết tâm thay đổi vóc dáng cũng như cải thiện sức khoẻ bằng việc làm quen với gym.

Nhờ chăm chỉ tập luyện kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp, sau gần 2 năm, cô gái văn phòng đã có những thay đổi chóng mặt, trở thành một hot girl phòng gym chuyên nghiệp lúc nào không hay.

Nhờ chăm chỉ tập luyện kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp, sau gần 2 năm, cô gái văn phòng đã có những thay đổi chóng mặt, trở thành một gymer chuyên nghiệp lúc nào không hay. “Trước kia Huyền làm văn phòng khá an nhàn nhưng cũng gầy và khá yếu ớt, hay ốm vặt. Sức khỏe yếu cộng thêm sự tự ti về ngoại hình vô tình cản trở công việc và các mối quan hệ của mình ngoài xã hội. Tuy nhiên, gym đã thay đổi tất cả những điều trên. Huyền khỏe hơn, đẹp hơn, tự tin hơn, trở nên có phong cách hơn”, Huyền chia sẻ.

Giờ đây, Huyền Dior có thân hình nóng bỏng chẳng kém siêu mẫu với số đo ba vòng: 90 – 64 – 100. Từ câu chuyện thay đổi thành công của bản thân đã khiến cô nàng khát khao truyền động lực về việc thay đổi hình thể đến nhiều ngườic vì vậy Huyền đã chọn trở thành một HLV để trực tiếp giúp các chị em thay đổi hình thể, tự tin hơn và thay đổi cuộc sống.

Thân hình siêu chuẩn của Huyền Dior.

Từ bỏ công việc văn phòng, Huyền Dior thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc đúng với đam mê của mình, đó là trở thành một HLV cá nhân. Cũng từ đây, cô góp vốn trở thành cổ đông của một phòng tập quy mô khá lớn.

Mới chỉ sau 3 năm kể từ ngày trở thành HLV trong phòng tập, nhưng cô nàng đã được biết đến là một KOLs có tiếng trong giới gymer.Bằng những kinh nghiệm quý báu rút ra trong thời gian phòng tập Huyền Dior lần lượt mở hai phòng tập gym cho riêng mình.

gym không chỉ thay đổi về hình thể mà thay đổi cả cuộc sống và con người cô.

Đó là phòng tập theo mô hình Private Training (PT), dịch vụ tập luyện chỉ tập với HLV 1-1. Huyền theo đuổi mô hình này và có ý định tiếp tục mở rộng chuỗi phòng tập khi nhận ra nhu cầu của thị trường ngày một lớn.

Dù đã làm chủ phòng gym nhưng Bùi Khánh Huyền vẫn trực tiếp làm HLV trong phòng tập.

Kinh doanh trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19, chia sẻ về những khó khăn khi chống chọi với dịch bệnh, nữ gymer này cho biết: khi không được mở cửa, không có nguồn thu, phòng tập đã ngay lập tức phải cắt giảm chi phí cố định bằng cách thương lượng với chủ nhà để được hỗ trợ giảm giá tiền thuê. Ngoài ra, việc nhân sự chuyển sang làm nghề khác cũng là vấn đề gây đau đầu cho các chủ phòng gym.