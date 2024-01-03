Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời

Nhịp sống trẻ 03/01/2024 08:59

Cô nàng hot girl đồng phục đẹp nhất Thái Lan với nhan sắc "cực phẩm" khiến ai nấy cũng phải 'đắm đuối' khi ngắm nhìn.

Anun Sasinun sinh năm 1997, có tên thật là Sasinun Borompiyasawat. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái cùng thân hình nuột nà, phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Hiện tại nữ hotgirl đang là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo được săn đón tại Thái Lan. Dù đã 26 tuổi nhưng Anun Sasinun vẫn giữ cho mình nét trẻ trung như thời điểm mới nổi cách đây chừng 5 năm.

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 1
Anun Sasinun sinh năm 1997, có tên thật là Sasinun Borompiyasawat.

 Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 2

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 3

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 4
 Hiện tại nữ hotgirl đang là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo được săn đón tại Thái Lan. 

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 5

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 6

 Dù đã 26 tuổi nhưng Anun Sasinun vẫn giữ cho mình nét trẻ trung như thời điểm mới nổi cách đây chừng 5 năm.

Mỹ nhân Gen Z còn được mệnh danh là 'hot girl đồng phục' hay 'hot girl đồng phục đẹp nhất Thái Lan' bởi thời kỳ còn ngồi trên giảng đường, Anun Sasinun từng gây sốt với loạt khoảnh khắc diện đồng phục trong trẻo, xinh xắn tựa thiên thần. Cô hiện sở hữu tài khoản Instagram hơn 250 ngàn người theo dõi. Nổi tiếng sớm nhờ nghề mẫu ảnh nhưng người đẹp vẫn học hành chăm chỉ và duy trì lối sống giản dị như bao cô gái khác. Những khi có thời gian, “hot girl đồng phục” sẽ đi du lịch và tận hưởng những món ăn thật ngon. Cô được yêu mến không chỉ bởi xinh đẹp mà còn vì hình tượng trong sáng, gần gũi.

 

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 7

Mỹ nhân Gen Z còn được mệnh danh là 'hot girl đồng phục' hay 'hot girl đồng phục đẹp nhất Thái Lan'.

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 8

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 9

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 10

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 11

Cô hiện sở hữu tài khoản Instagram hơn 250 ngàn người theo dõi.

Cao chưa tới 1m60 nhưng Anun Sasinun vẫn là người tình trong mộng của hàng trăm nghìn cánh mày râu tại xứ chùa Vàng bởi lẽ cô nàng sở hữu thân hình cân đối, đặc biệt ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ và vòng 1 căng tràn.

Bất ngờ trước nhan sắc '10 điểm không có nhưng' của 'hot girl đồng phục xinh nhất Thái Lan' đình đám một thời - Ảnh 12
Anun Sasinun vẫn là người tình trong mộng của hàng trăm nghìn cánh mày râu.
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Từ khóa:   nhịp sống trẻ Anun Sasinun hotgirl đồng phục

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