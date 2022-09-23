7749 tình huống dở khóc dở cười tân sinh viên nhập học: Mang cả "ngôi nhà" theo, thấy gì cũng sắm sửa

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 11:05

Không ít tân sinh viên đã chia sẻ loạt khoảnh khắc "dở khóc dở cười" mùa nhập học.

Hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn và thời hạn nhập học vì thế nên đây là thời điểm mà nhiều tân sinh viên lần lượt "khăn gói" lên các thành phố lớn để nhập học. Không ít bạn trẻ đã chia sẻ những tình huống "dở khóc dở cười" khi bước vào hành trình mới này. 

 

"Cái gì cũng có lần đầu tiên" và chắc hẳn ai từng trải qua đời sinh viên cũng hiểu được. Bởi vì là lần đầu tiên rời khỏi vòng tay của gia đình nên các sĩ tử cũng chuẩn bị khá nhiều vật dụng, thậm chí là các đồ vật thân quen từ gia đình lên thành phố. 

 

7749 tình huống dở khóc dở cười tân sinh viên nhập học: Mang cả 'ngôi nhà' theo, thấy gì cũng sắm sửa - Ảnh 1

Vì là lần đầu tiên rời khỏi vòng tay của gia đình nên các sĩ tử cũng chuẩn bị khá nhiều vật dụng, thậm chí là các đồ vật thân quen từ gia đình lên thành phố. 

Ảnh: Internet

 

Hình ảnh quen thuộc thường thấy của các tân sinh viên đó là hành trang "đồ sộ" được bố mẹ sắp xếp. Đó có thể là quần áo, thuốc men, ...và ti tỉ những thứ khác. Cả thế giới dường như được mang theo nhằm tạo cho các tân sinh viên không khí thân thuộc như ở nhà. 

7749 tình huống dở khóc dở cười tân sinh viên nhập học: Mang cả 'ngôi nhà' theo, thấy gì cũng sắm sửa - Ảnh 2

Từ rổ, rá, chậu giặt, chổi lau nhà, hót rác,..., các bạn như đem "cả thế giới" về nơi ở của mình. 

Ảnh: Internet

 

Đồng hành với các tân sinh viên trong hành trình nhập học chính là các bậc phụ huynh. Một số gia đình ở cách nơi nhập học không xa nên nhiều bố mẹ đã dùng xe máy làm phương tiện chuyên chở mọi đồ đạc. Khi nhìn vào những bức ảnh của những chiếc xe này, không ít netizen đã phải phì cười thốt lên "đúng là chỉ có tân sinh viên mới hiểu cảm giác này". 

 

Ngoài các đồ vật mang theo thì các bạn tân sinh viên cũng sắm sửa khá nhiều vật dụng cho nơi ở mới của mình. Từ rổ, rá, chậu giặt, chổi lau nhà, hót rác,..., các bạn như đem "cả thế giới" về nơi ở của mình. 

 

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