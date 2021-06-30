3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết

Nhịp sống trẻ 30/06/2021 06:30

3 nữ streamer hút fan ầm ầm trên mạng xã hội, nhan sắc xinh đẹp chẳng kém gì idol.

Thiên Thy

Thiên Thy có tên đầy đủ là Phạm Hoàng Thiên Thy, sinh năm 1995 đến từ Nghệ An. Có thể nói đối với Thiên Thy, nghề streamer đến với cô là một cái duyên bởi ban đầu công việc mà Thiên Thy hướng tới hoàn toàn khác. Gái xinh xứ Nghệ chia sẻ vì có năng khiếu ngoại ngữ từ nhỏ nên lớn lên cô quyết định thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và ra trường sẽ làm những ngành nghề liên quan. Tuy nhiên, duyên nghệ thuật đã tìm đến lúc cô mới chỉ là sinh viên năm nhất.

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 1
Vẻ đẹp tựa 'thần tiên' của Thiên Thy - Ảnh: Internet
3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 2
Phong cách trẻ trung, năng động của cô gái xứ Nghệ - Ảnh: Internet

Hiện tại Thiên Thy là một streamer game online nổi đình nổi đám vì ngoài kỹ thuật chuyên môn, cô còn sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thân hình vô cùng nóng bỏng. Được biết nữ streamer cũng đang chuyển hướng sang các công việc khác như makeup, KOL, mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Diện mạo xinh đẹp như thiên thần và đời tư 'sạch' của Thiên Thy đã khiến cộng đồng mạng ưu ái đặt cho cô biệt danh “thần tiên tỷ tỷ” phiên bản Việt.

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 3
Bên cạnh là hot streamer, Thiên Thy còn là một mẫu ảnh đắt show - Ảnh: Internet
3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 4
Có thể thấy cô nàng rất chung thủy với mái tóc màu bạch kim - Ảnh: Internet
3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 5
Thật khó có thể ngó lơ những tấm ảnh như thế này của nàng streamer - Ảnh: Internet

Ohsusu

Nếu không nhắc đến Ohsusu trong danh sách này thì quả là một thiếu sót không nhỏ. Ohsusu tên thật là Ngô Quý, sinh năm 1993, từng là thành viên của The Queen Team - đội tuyển eSports tập hợp game thủ nữ đầu tiên tại Việt Nam. Sau này cô nàng về với thế giới của game Liên minh huyền thoại.

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 6
Nữ game thủ cá tính Ohsusu - Ảnh: Internet
3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 7
Vẻ đẹp tựa idok Kpop của nữ streamer - Ảnh: Internet

Lúc vừa “ra mắt”, nữ streamer nhanh chóng trở thành thần tượng mới của giới trẻ bởi có vẻ đẹp sắc sảo và thần thái ngút ngàn. Lần đầu tiên nhìn thấy Ohsusu, không ít người đã lầm tưởng cô là một idol KPop bởi các đường nét trên gương mặt cùng kiểu tóc cá tính cô sở hữu. Không chỉ vậy, người đẹp 9x còn gây ấn tượng bởi lối nói chuyện lạnh lùng, nghiêm túc nhưng không kém phần cuốn hút, đó chính là lý do giúp cô nàng được săn đón trong từng khung giờ livestream. 

Sau thời gian dài ở ẩn vì dính líu đến nhiều lùm xùm, mới đây Ohsusu đã trở lại với vẻ ngoài gợi cảm và quyến rũ hơn bao giờ hết. 

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 8
Ohsusu quay trở lại với vẻ ngoài rạng rỡ - Ảnh: Internet
3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 9
Ohsusu gợi cảm hút mắt người xem - Ảnh: Internet

Linh Ngọc Đàm

Linh Ngọc Đàm là một trong những cái tên thường xuyên đứng trong top list những streamer nổi tiếng, cũng không ngoa khi nói rằng cô là nữ streamer kiêm game thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay. 

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 10
Linh Ngọc Đàm bên cạnh pet cưng của mình - Ảnh: Internet
3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 11
Hot streamer sở hữu ngoại hình xinh xắn - Ảnh: Internet

Linh Ngọc Đàm tên thật là Đàm Ngọc Linh, sinh năm 1996, từng giành giải nhất “Miss Đột Kích 2017” và có nhiều hợp đồng quảng cáo game, làm người mẫu cho Cosplay. Khác với các nữ streamer theo đuổi phong cách sexy gợi cảm, Linh có riêng cho mình một style dễ thương, cách nói chuyện hài hài hước, đáng yêu chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ. 

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 12
Linh Ngọc Đàm tạo thiện cảm với người xem bởi vẻ ngoài đáng yêu - Ảnh: Internet

Chỉ sau một thời gian ngắn làm streamer, cô gái nhỏ bé đã nắm trong tay khối tài sản khủng khiến bao người ao ước. Linh Ngọc Đàm tậu được căn nhà to đẹp giữa Sài Gòn và dành tặng nó cho ba mẹ, tự mua cho mình xế hộp tiền tỷ và nhiều món đồ hiệu đắt giá. Sự nghiệp thăng tiến, nhan sắc thăng hạng, Linh Ngọc Đàm là cái tên "hót hòn họt" hiện nay. 

3 'Thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt khiến dân mạng đứng ngồi không yên: Nhan sắc thoát tục, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh 13
Cô gái nhỏ bé tài năng của làng streamer - Ảnh: Internet
Nữ streamer xứ Hàn 'bay màu' kênh phát sóng chỉ vì khoe 'đôi gò bồng đào' trong một đêm say

Nữ streamer xứ Hàn 'bay màu' kênh phát sóng chỉ vì khoe 'đôi gò bồng đào' trong một đêm say

Nữ streamer xứ sở kim chi đã vô tình để lộ ngực trần trong khi đang phát sóng trực tiếp, khiến nhiều người "tá hỏa" trước hành động "táo bạo" này của cô nàng.

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