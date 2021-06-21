‘Giật mình’ với thu nhập ‘nứt vách đổ tường’ của 3 nữ streamer đang ‘gây bão’ trong cộng đồng mạng

Các nàng hotgirl nổi tiếng nhất nhì trong cộng đồng game không chỉ xinh đẹp, mà còn có một cơ ngơi và tài sản đáng ngưỡng mộ. Song song đó còn có lượng theo dõi cực khủng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Instagram và YouTube. Đây cũng là một trong những nguồn thu nhập của các nữ streamer như: Linh Ngọc Đàm , Misthy và Ngân Sát Thủ.

Linh Ngọc Đàm sinh năm 1996. Cô hiện được nhiều người chú ý và quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nàng bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại và quyết định “dấn thân” vào sự nghiệp game thủ của mình. Sau đó, nữ streamer ghi dấu ấn trong lòng các bạn trẻ khi cô giành giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á năm 2015.

Linh Ngọc Đàm là một trong những cái tên được nhắc nhiều nhất nhì cộng đồng game thủ - Ảnh: FBNV

Cô nàng chưa từng công khai cụ thể về thu nhập của mình. Song, người đẹp 9x đã từng tiết lộ trước đây có một ứng dụng livestream ngỏ lời hợp tác và đề nghị mức lương 18.000 USD/tháng (khoảng hơn 400 triệu đồng) nhưng cô nàng vẫn từ chối vì mức giá đấy là khá thấp. Đồng thời, nữ streamer hiện là "gà cưng" của Nimo TV. Được biết, nền tảng này trả lương cho cô với mức 600 triệu đồng mỗi tháng.



Tuy chiều cao khiêm tốn, nhưng cô nàng vẫn cực 'hút mắt' với thân hình săn chắc và cân đối - Ảnh: FBNV Ngoài thu nhập khủng, nữ streamer còn thu hút bởi phong cách ăn mặc vô cùng sành điệu - Ảnh: FBNV

Bên cạnh vai trò là nữ streamer, game thủ chuyên nghiệp, cô nàng còn thử mình trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Không chỉ tạo được danh tiếng trong cộng đồng streamer Việt, cô gái này còn gây ấn tượng với những đoạn clip hài hước “troll” nhau triệu lượt xem giữa mình và anh trai, em gái.

Ngân Sát Thủ

Nữ streamer này cũng nổi tiếng không kém cạnh gì Linh Ngọc Đàm và khá đình đám trên TalkTV từ nhiều năm nay. Cô nàng không những sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ mà còn có nhiều tài lẻ độc đáo khác như khả năng ca hát, nhảy nhót... Gần đây, cô nàng còn có thêm một lượng người hâm mộ khá đông đảo nhờ "lấn sân" sang mảng game.

Vẻ đẹp 'kẹo ngọt' của cô nàng luôn khiến các chàng trai phải xao xuyến - Ảnh: FBNV

Người đẹp 9x này từng được nhiều người xem là nổi tiếng nhờ "ké fame" của Viruss. Song, hậu chia tay với anh chàng, cô nàng ngày càng nỗ lực để chứng minh mình hoàn toàn có thể trở thành 1 streamer có sức hút riêng và thành công không chỉ nhờ cái danh "bạn gái Viruss". Và cô nàng sinh năm 1994 này đã chứng minh với mọi người thông qua thu nhập khá "khủng" của mình. Cô từng tiết lộ được Facebook trả tiền streaming game, có các hợp đồng quảng cáo hoặc đi làm mẫu ảnh. Vậy nên, thu nhập của cô nàng nằm trong khoảng 100 triệu/ tháng.

Với vai trò là một người mẫu ảnh, cô nàng nhận được nhiều lời khen bởi hình tượng trưởng thành và gợi cảm của mình - Ảnh: FBNV

Không có một phong cách thời trang nào có thể 'dìm hàng' được vẻ đẹp của cô nàng - Ảnh: FBNV

Misthy

Hotgirl 9x này tên thật là Lê Thy Ngọc, cũng là một trong những cô nàng được nhiều người yêu mến của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Với gương mặt xinh xắn, tính cách hài hước và khả năng tương tác nhiệt tình với khán giả, nữ streamer luôn được lòng khán giả và nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi lên sóng.

Nữ streamer được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất hiện nay - Ảnh: FBNV

Trước đây, MisThy là streamer thuộc đối tác của Facebook Gaming. Theo một nguồn tin bên lề, thu nhập của nữ streamer trên nền tảng này dao động từ 8.000 USD - 12.000 USD/tháng. Hiện nay, MisThy cũng hoạt động ở vai trò là YouTuber - MISTHY TV, kênh Youtube của cô nàng có thể mang lại cho nàng Mít hơn 261 triệu đồng, còn với Instagram là gần 129 triệu đồng. Hơn nữa, kênh Facebook với hơn 6 triệu người theo dõi cũng là "mỏ vàng" của cô nàng.

Khác với các nữ streamer, Misthy nổi bật với phong cách năng động và tính cách 'độc lạ' - Ảnh: FBNV

Cô nàng luôn cuốn hút mọi người bởi tính cách hài hước và gần gũi của mình - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, MisThy còn được biết đến với vai trò MC bởi khả năng trò chuyện hóm hỉnh và xử lý tình huống thông minh. Dù cho nữ streamer cực kỳ kín tiếng về mức thu nhập của mình, nhưng với tần suất làm việc dày đặc tại nhiều lĩnh vực khác nhau, cô nàng nhận được mức thu nhập cực "khủng" cho mỗi tháng cũng là điều dễ hiểu.