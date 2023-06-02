Top 4 đồ vật phong thủy nhà nào cũng nên có: Nâng cao vận khí, gia chủ áp chế được điềm xấu, hóa giải hung thành cát

Theo truyền thuyết cóc vàng ban đầu có 4 chân giống như cóc vàng thường. Sau khi đắc đạo và trở thành bất tử, được lên thiên đình, vì có tài khạc ra thỏi vàng nên được giao sứ mệnh phân phát của cải. Tuy nhiên về sau nó cứ lặp đi lặp lại công việc như nhau nên quá nhàm chán. Cóc vàng quá mệt mỏi nên quyết định xuống trái đất một mình.

Sau đó, nó được thiên đình giáo hóa nên đã thay đổi, nghiêm túc làm việc chuộc lỗi. Cóc vàng 3 chân đem của cải cho những người nghèo khổ. Dần dần, nó nổi tiếng với khả năng hút tài lộc, công danh ngày càng lớn và được người dân yêu mến.

Khi đến thế giới phàm trần, cóc vàng bị mê hoặc bởi sự ăn chơi của người phàm nên làm nhiều điều ác, mang hại cho nhân gian. Hành vi xấu của cóc vàng bị ông trời phát hiện, Thái hậu phái thị vệ vây quanh đưa về Thiên đình. Cóc vàng muốn trái lệnh nên đã chiến đấu lại và bị chặt mất một chân sau. Từ đó cóc vàng chỉ còn 3 chân.

Chính vì vậy, các doanh nhân thường đặt tượng cóc ngậm vàng trong nhà với mong ước làm ăn phát đạt.

Long quy (Rùa đầu rồng)

Theo truyền thuyết thì long quy (rùa đầu rồng) là con vật huyền thoại có sự kết hợp giữa 2 loài vật là rùa và rồng. 2 con vật rùa và rồng nằm trong bộ tứ linh Long – Lân – Quy – Phượng nên thờ cúng sẽ vô cùng linh thiêng. Long quy kết hợp giữa 2 con vật rồng và rùa. Phần thân là mình rùa, đầu là rồng nên có tên gọi khác là rùa đầu rồng.

Long quy còn có tên gọi khác đó là Kim Ngao hoặc Bích Thủy Thú, đầu đuôi như rồng, thân như rùa, toàn thân màu vàng kim, là rùa thần sống dưới biển. Phòng khách nếu muốn bày để chiêu tài lộc thì phải bày chính diện, đầu hướng ra cửa lớn để thu nạp tài, hút tài lộc.

Bày long quy – rùa đầu rồng trên bàn thờ Thần Tài sẽ giúp tăng tài lộc, chiêu tài mạnh mẽ hơn, hóa sát tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tỳ hưu

Tỳ hưu là một vật phẩm phong thủy quen thuộc được nhiều người sử dụng để cầu may. Tỳ hưu có thể được thiết kế ở dạng những bức tượng lớn, dùng để trưng bày trong nhà hoặc ở kích thước nhỏ, đính trên vòng tay hoặc nhẫn với giá cả phải chăng.

Trong phong thủy, tượng tỳ hưu có ý nghĩa chiêu tài, đắc lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng xu

Người xưa quan niệm, đồng xu cổ là tín vật bảo hộ. Các gia đình thường bày trong nhà hoặc nơi làm việc để cầu tiền bạc, tài lộc, may mắn.

Trên thị trường hiện nay đang bày bán nhiều tiền xu cổ nhưng nhìn chung vẫn giữ được thiết kế nguyên bản của tiền xu may mắn, tức là đồng xu hình tròn, bên trong có lỗ vuông.

Trong đó, hình tròn tượng trưng cho sự vẹn toàn. Hình vuông đại diện cho sự nghiêm túc, thái độ kiên quyết đối với mục tiêu, lý tưởng, niềm tin của chủ nhân.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.