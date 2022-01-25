'TOP 3' loại cây tốt lành năm mới, thoải mái để trong nhà dù thiếu sáng

Các loại cây nên trồng trong nhà chẳng những giữ vai trò thanh lọc không khí, mà theo quan niệm phong thủy, trang trí nhà đón năm mới bằng cây xanh không những giúp làm mới không gian mà còn có thể cải thiện cả vượng khí.

Cây đuôi công Đuôi công là cây thân rễ, thường mọc thành bụi thưa. Không giống những loại cây cảnh khác, cây đuôi công không phát triển chiều cao mà phát triển tăng số lượng và kích thước lá. Cây đuôi công là loại tiểu cảnh trang trí với sức sống mạnh mẽ và có khả năng lọc sạch không khí. Cây dễ dàng phát triển tốt trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng. Đây là loài cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn, thích hợp để trang trí không gian nhà ở và văn phòng.

Cây đa búp đỏ Cây búp đa đỏ còn có tên Ấn Độ là Đa cao sum Đa Dai, giống đa búp đỏ được tìm thấy ở những khu rừng rậm nhiệt đới chủ yếu ở Ấn Độ và Malasia. Cây đa búp đỏ cảnh giúp mang đến bầu không khí trong lành cho không gian và nó rất dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện sống. Cây đa búp đỏ với ý nghĩa mang lại hạnh phúc êm ấm, cuộc sống êm ấm dành cho gia chủ. Với màu sắc tưới tắn và vô cùng bắt mắt thì cây đa búp đỏ này đem đến cho không gian sống bầu không khí tươi vui, cảm giác thoải mái. Không chỉ vậy cây còn có khả năng hút bụi, hút các khí độc và đặc biệt là thuốc lá thải ra môi trường.

Cây thiết mộc lan Trong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa - dấu hiệu tiền tài đang đến với bạn. Hơn nữa, nếu bạn đặt cây theo hướng Đông hay Đông Nam của ngôi nhà sẽ đem tới nhiều may mắn bởi cây là đại diện cho hành Mộc. Theo các quy luật tương sinh trong ngũ hành, cây thiết mộc lan thuộc mệnh Mộc và có mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa vì Mộc sinh Hỏa, do đó cây thiết mộc lan thích hợp với cả hai gia chủ thuộc mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Nhìn chung khi trồng bất cứ một loại cây nào cũng cần có thời gian để chăm sóc, trau chuốt. Nhưng đó không đúng hoàn toàn với nhiều loại cây trồng trong nhà, nhất là những cây phong thủy có tính đặc biệt như không chịu quá nhiều nước, không chịu sáng, không chịu tối… Ảnh minh họa: internet

Năm 2022: Rinh ngay "7 loại cây" này để lộc lá vào nhà, tiền vào đầy két, hưng long thịnh vượng Trang trí nhà đón năm mới bằng cây xanh không những giúp làm mới không gian mà còn có thể cải thiện cả vượng khí. Sau đây là những loại cây giúp cho phong thuỷ của nhà bạn cải thiện và may mắn suôn sẻ trong năm tới.

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