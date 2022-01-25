'TOP 3' loại cây tốt lành năm mới, thoải mái để trong nhà dù thiếu sáng

Nhà đẹp 25/01/2022 13:55

Các loại cây nên trồng trong nhà chẳng những giữ vai trò thanh lọc không khí, mà theo quan niệm phong thủy, trang trí nhà đón năm mới bằng cây xanh không những giúp làm mới không gian mà còn có thể cải thiện cả vượng khí.

Cây đuôi công

'TOP 3' loại cây tốt lành năm mới, thoải mái để trong nhà dù thiếu sáng - Ảnh 1

Đuôi công là cây thân rễ, thường mọc thành bụi thưa. Không giống những loại cây cảnh khác, cây đuôi công không phát triển chiều cao mà phát triển tăng số lượng và kích thước lá.

Cây đuôi công là loại tiểu cảnh trang trí với sức sống mạnh mẽ và có khả năng lọc sạch không khí. Cây dễ dàng phát triển tốt trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng. Đây là loài cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn, thích hợp để trang trí không gian nhà ở và văn phòng.

Cây đa búp đỏ

'TOP 3' loại cây tốt lành năm mới, thoải mái để trong nhà dù thiếu sáng - Ảnh 2

Cây búp đa đỏ còn có tên Ấn Độ là Đa cao sum Đa Dai, giống  đa búp đỏ được tìm thấy ở những khu rừng rậm nhiệt đới chủ yếu ở Ấn Độ và Malasia. Cây đa búp đỏ cảnh giúp mang đến bầu không khí trong lành cho không gian và nó rất dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện sống.

Cây đa búp đỏ với ý nghĩa mang lại hạnh phúc êm ấm, cuộc sống êm ấm dành cho gia chủ. Với màu sắc tưới tắn và vô cùng bắt mắt thì cây đa búp đỏ này đem đến cho không gian sống bầu không khí tươi vui, cảm giác thoải mái. Không chỉ vậy cây còn có khả năng hút bụi, hút các khí độc và đặc biệt là thuốc lá thải ra môi trường.

Cây thiết mộc lan

'TOP 3' loại cây tốt lành năm mới, thoải mái để trong nhà dù thiếu sáng - Ảnh 3

Trong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa - dấu hiệu tiền tài đang đến với bạn. Hơn nữa, nếu bạn đặt cây theo hướng Đông hay Đông Nam của ngôi nhà sẽ đem tới nhiều may mắn bởi cây là đại diện cho hành Mộc.

Theo các quy luật tương sinh trong ngũ hành, cây thiết mộc lan thuộc mệnh Mộc và có mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa vì Mộc sinh Hỏa, do đó cây thiết mộc lan thích hợp với cả hai gia chủ thuộc mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Nhìn chung khi trồng bất cứ một loại cây nào cũng cần có thời gian để chăm sóc, trau chuốt. Nhưng đó không đúng hoàn toàn với nhiều loại cây trồng trong nhà, nhất là những cây phong thủy có tính đặc biệt như không chịu quá nhiều nước, không chịu sáng, không chịu tối…

Ảnh minh họa: internet

Năm 2022: Rinh ngay "7 loại cây" này để lộc lá vào nhà, tiền vào đầy két, hưng long thịnh vượng

Năm 2022: Rinh ngay "7 loại cây" này để lộc lá vào nhà, tiền vào đầy két, hưng long thịnh vượng

Trang trí nhà đón năm mới bằng cây xanh không những giúp làm mới không gian mà còn có thể cải thiện cả vượng khí. Sau đây là những loại cây giúp cho phong thuỷ của nhà bạn cải thiện và may mắn suôn sẻ trong năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   cây trưng tết chọn cây phong thủy cây dễ trồng

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời