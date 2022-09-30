Tài vận sa sút, gia chủ "tán gia bại sản" chỉ vì đặt BÀN THỜ ở vị trí đại kỵ

Nhà đẹp 30/09/2022 15:24

Cần chú ý đến 4 vị trí đặt bàn thờ kiêng kỵ có thể gây họa cho gia đình bạn.

Kiêng kỵ đặt bàn thờ dưới tầng 1

Đối với nhà phố, biệt thự, … nói chung là nhà cao tầng, người ta kiêng đặt bàn thờ dưới tầng 1. Bởi, nếu để các không gian sinh hoạt phía trên nơi tọa của ông bà tổ tiên , bàn thờ phật, chúa hay thần linh là điều vô cùng cấm kỵ.

Nếu để không gian sinh hoạt phía trên bàn thờ, phòng thờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đau cổ vai gáy, đau đầu, khí huyết u uất,…

Nhiều gia đình nề nếp truyền thống, chủ nhà là người lớn tuổi không muốn di chuyển nhiều vẫn có thể đặt phòng thờ, bàn thờ ở tầng 1. Nhưng phải chú ý đến các phòng phía trên, tránh “đè” nên bàn thờ, tuyệt đối không để nhà vệ sinh, bếp nấu phía trên không gian thờ cúng.

Tài vận sa sút, gia chủ 'tán gia bại sản' chỉ vì đặt BÀN THỜ ở vị trí đại kỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ gần nhà vệ sinh hoặc bếp

Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, chứa nhiều xú uế. Nếu đặt bàn thờ ngay cạnh nhà vệ sinh sẽ phạm phải tội không tôn trọng thần linh, tổ tiên.

Nếu phía sau bàn thờ là bếp sẽ gây ra thế hỏa sát mạnh, khiến vận thế gia đình không ổn định, thậm chí là giảm sút.

Trong trường hợp này, tốt nhất nên tìm một vị trí tốt hơn để đặt bàn thờ. Nếu không thể đặt bàn thờ ở chỗ khác thì phải tạo một khoảng cách không gian giữa bàn thờ với phòng bếp, phòng vệ sinh. Tốt nhân nên đặt 6 xâu tiền Lục Đế để hóa giải.

Đặt bàn thờ ngược hướng nhà

Theo phong thủy bàn thờ, nếu đặt bàn thờ gia tiên ngược với hướng nhà có thể gây âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng, hoặc nghiêm trọng hơn là không có được con nối dõi.

Đặt bàn thờ cần phải “tọa cát hướng cát” tức là nằm ở vị trí tốt và nhìn ra hướng tốt so với tuổi của gia chủ.

Thế nên cần đặt hướng bàn thờ căn cứ với mệnh gia chủ: tức là gia chủ mệnh Đông tứ trạch sẽ đặt bàn thờ hướng vào một trong các hướng Khảm, Tốn, Chấn, Ly. Nếu là mệnh Tây thì bàn thờ phải hướng vào Đoài, Càn, Cấn, Khôn.

Tài vận sa sút, gia chủ 'tán gia bại sản' chỉ vì đặt BÀN THỜ ở vị trí đại kỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt bàn thờ chính diện với cửa sổ

Phòng thờ cũng cần ánh sáng tự nhiên tốt, nhưng không phải vì vậy mà bạn chọn vị trí gần cửa ra vào, cửa sổ để sắp xếp bàn thờ. Theo lời khuyên của các chuyên gia phong thủy, vị trí quá gần cửa sổ hay chính diện cửa sổ đều thuộc những điều kiêng kỵ khi thiết kế nội thất phòng thờ hay bàn thờ.

Tại sao lại như vậy? Đơn giản bạn có thể hiểu, bàn thờ là nơi trú ngụ của ông bà tổ tiên, những người đã khuất, là nơi mang yếu tố ÂM. Nếu đặt chính diện cửa sổ, ánh nắng và gió trời chiếu vào mang theo năng lượng DƯƠNG quá mạnh sẽ làm mất cân bằng, khiến người âm khó lòng chứng giám và phù hộ cho những mong cầu của bạn.

Để hóa giải việc đặt bàn thờ ở nơi bị nắng chiếu bạn có thể dùng đôi Lộc Bình. Trong phong thủy, Lộc Bình có tác dụng ổn định nguyên khí, hóa giải năng lượng xấu.

Nếu không bạn có thể dùng bình phong, vách ngăn, tiểu cảnh hồ bán nguyệt, hòn non bộ mini để cản và tán khí xấu, cân bằng âm dương.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Top 4 loại cây phong thủy giúp gia chủ ngày càng phát tài, có thêm bình an và may mắn nếu đặt trên bàn thờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vị trí bàn thờ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua