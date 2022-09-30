Tài vận sa sút, gia chủ "tán gia bại sản" chỉ vì đặt BÀN THỜ ở vị trí đại kỵ

Đối với nhà phố, biệt thự, … nói chung là nhà cao tầng, người ta kiêng đặt bàn thờ dưới tầng 1. Bởi, nếu để các không gian sinh hoạt phía trên nơi tọa của ông bà tổ tiên , bàn thờ phật, chúa hay thần linh là điều vô cùng cấm kỵ.

Nhiều gia đình nề nếp truyền thống, chủ nhà là người lớn tuổi không muốn di chuyển nhiều vẫn có thể đặt phòng thờ, bàn thờ ở tầng 1. Nhưng phải chú ý đến các phòng phía trên, tránh “đè” nên bàn thờ, tuyệt đối không để nhà vệ sinh, bếp nấu phía trên không gian thờ cúng.

Nếu để không gian sinh hoạt phía trên bàn thờ, phòng thờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đau cổ vai gáy, đau đầu, khí huyết u uất,…

Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ gần nhà vệ sinh hoặc bếp

Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, chứa nhiều xú uế. Nếu đặt bàn thờ ngay cạnh nhà vệ sinh sẽ phạm phải tội không tôn trọng thần linh, tổ tiên.

Nếu phía sau bàn thờ là bếp sẽ gây ra thế hỏa sát mạnh, khiến vận thế gia đình không ổn định, thậm chí là giảm sút.

Trong trường hợp này, tốt nhất nên tìm một vị trí tốt hơn để đặt bàn thờ. Nếu không thể đặt bàn thờ ở chỗ khác thì phải tạo một khoảng cách không gian giữa bàn thờ với phòng bếp, phòng vệ sinh. Tốt nhân nên đặt 6 xâu tiền Lục Đế để hóa giải.

Đặt bàn thờ ngược hướng nhà

Theo phong thủy bàn thờ, nếu đặt bàn thờ gia tiên ngược với hướng nhà có thể gây âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng, hoặc nghiêm trọng hơn là không có được con nối dõi.

Đặt bàn thờ cần phải “tọa cát hướng cát” tức là nằm ở vị trí tốt và nhìn ra hướng tốt so với tuổi của gia chủ.

Thế nên cần đặt hướng bàn thờ căn cứ với mệnh gia chủ: tức là gia chủ mệnh Đông tứ trạch sẽ đặt bàn thờ hướng vào một trong các hướng Khảm, Tốn, Chấn, Ly. Nếu là mệnh Tây thì bàn thờ phải hướng vào Đoài, Càn, Cấn, Khôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt bàn thờ chính diện với cửa sổ

Phòng thờ cũng cần ánh sáng tự nhiên tốt, nhưng không phải vì vậy mà bạn chọn vị trí gần cửa ra vào, cửa sổ để sắp xếp bàn thờ. Theo lời khuyên của các chuyên gia phong thủy, vị trí quá gần cửa sổ hay chính diện cửa sổ đều thuộc những điều kiêng kỵ khi thiết kế nội thất phòng thờ hay bàn thờ.

Tại sao lại như vậy? Đơn giản bạn có thể hiểu, bàn thờ là nơi trú ngụ của ông bà tổ tiên, những người đã khuất, là nơi mang yếu tố ÂM. Nếu đặt chính diện cửa sổ, ánh nắng và gió trời chiếu vào mang theo năng lượng DƯƠNG quá mạnh sẽ làm mất cân bằng, khiến người âm khó lòng chứng giám và phù hộ cho những mong cầu của bạn.

Để hóa giải việc đặt bàn thờ ở nơi bị nắng chiếu bạn có thể dùng đôi Lộc Bình. Trong phong thủy, Lộc Bình có tác dụng ổn định nguyên khí, hóa giải năng lượng xấu.

Nếu không bạn có thể dùng bình phong, vách ngăn, tiểu cảnh hồ bán nguyệt, hòn non bộ mini để cản và tán khí xấu, cân bằng âm dương.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.