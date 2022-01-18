Những điều bạn nên biết về tấm panel bông thủy tinh

Hiện nay người ta sử dụng tấm panel bông thủy tinh cho các công trình rất nhiều, thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết về những đặc điểm cũng như những ứng dụng của nó trong thực tiễn. Nếu bạn chưa hiểu rõ về nó thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây, Công ty vật liệu cách nhiệt Việt Nhật sẽ làm rõ điều đó cho bạn.

Cấu tạo của tấm panel này gồm có 3 lớp: 2 lớp tôn bên ngoài, ở giữa là một lớp bông thủy tinh cách nhiệt.

Tấm panel bông thủy tinh là một trong những dòng vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhất hiện nay, bởi nó có tác dụng hạn chế đường truyền âm, đồng thời nó cũng là vật liệu chống nóng và có độ bền lý tưởng. Vậy nên nó rất được ưa chuộng trong các công trình.

Cấu tạo của một tấm panel bông thủy tinh 3 lớp

Đặc điểm kỹ thuật của tấm panel bông thủy tinh

Tấm panel này được cấu tạo từ những vật liệu chắn chắn và chúng liên kết với nhau bằng các chất liệu chuyên dụng:

Đặc điểm kỹ thuật

Lớp thứ nhất của tấm panel bông thủy tinh: Đây là lớp tôn ngoài cũng của tấm panel, nó thường có chất liệu là tôn mạ kẽm hoặc inox, chúng có độ dày khoảng từ 0.4 - 0.6 mm. Ở một số dòng cao cấp, lớp tôn có thể sẽ được sơn một lớp chống ẩm và tĩnh điện. Ngoài ra, người ta sẽ phủ thêm lên trên bề mặt của mỗi tấm tôn một lớp Polyester, lớp này sẽ giúp hạn chế truyền nhiệt, đồng thời ngăn chặn tình trạng vi khuẩn gây hại và nấm mốc

Đây là lớp tôn ngoài cũng của tấm panel, nó thường có chất liệu là tôn mạ kẽm hoặc inox, chúng có độ dày khoảng từ 0.4 - 0.6 mm. Ở một số dòng cao cấp, lớp tôn có thể sẽ được sơn một lớp chống ẩm và tĩnh điện. Ngoài ra, người ta sẽ phủ thêm lên trên bề mặt của mỗi tấm tôn một lớp Polyester, lớp này sẽ giúp hạn chế truyền nhiệt, đồng thời ngăn chặn tình trạng vi khuẩn gây hại và nấm mốc Lớp thứ hai của tấm panel bông thủy tinh: Lớp này này là lõi sợi bông thủy tinh chống cháy, phần này được làm từ những sợi thủy tinh glasswool cao cấp có thành phần chủ yếu là silic và đất sét, cùng với đó thủy tính được sử dụng là đá dolomite. Loại đá này có thành phần là: Oxit kim loại, Silicat canxi và Aluminum rất an toàn.

Lớp này này là lõi sợi bông thủy tinh chống cháy, phần này được làm từ những sợi thủy tinh glasswool cao cấp có thành phần chủ yếu là silic và đất sét, cùng với đó thủy tính được sử dụng là đá dolomite. Loại đá này có thành phần là: Oxit kim loại, Silicat canxi và Aluminum rất an toàn. Lớp thứ ba của tấm panel bông thủy tinh: Lớp này là một lớp tôn kẽm mạ màu. Lớp này cũng tương tự như lớp thứ nhất, tuy nhiên nó có độ dày là từ 0.46 - 0.6 và lớp này không có chức năng làm giảm khả năng truyền nhiệt mà thay vào đó là ngăn chặn sự khuếch tán của nhiệt lượng trong không khí, đồng thời nó giúp hạn chế những bức xạ cả mặt truyền vào không khí bên trong tấm panel này.

Những ưu điểm của tấm panel bông thủy tinh mà bạn nên biết

Những ưu điểm của tấm panel bông thủy tinh mà bạn nên biết

Có khả năng chống cháy cao: Trong tấm panel có chứa những sợi bông thủy tinh, do đó nó có khả năng chịu được nhiệt lên tới 120 độ C. Vậy nên nó sẽ không làm đám cháy lan ra cũng như không tạo ra khí độc hay lớp khói dày. Đặc biệt, nó có khả năng chống cháy lên đến 2h đồng hồ.

Trong tấm panel có chứa những sợi bông thủy tinh, do đó nó có khả năng chịu được nhiệt lên tới 120 độ C. Vậy nên nó sẽ không làm đám cháy lan ra cũng như không tạo ra khí độc hay lớp khói dày. Đặc biệt, nó có khả năng chống cháy lên đến 2h đồng hồ. Có khả năng cách nhiệt tốt: Trong tấm panel có lớp bông thủy tinh được liên kết chặt chẽ với 2 tấm tôn bên ngoài nên nó có khả năng chống nhiệt tốt. Từ đó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí làm mát không khí.

Trong tấm panel có lớp bông thủy tinh được liên kết chặt chẽ với 2 tấm tôn bên ngoài nên nó có khả năng chống nhiệt tốt. Từ đó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí làm mát không khí. Có khả năng cách điện tốt: Bông thủy tinh bên trong tấm panel có khả năng chống điện cao, vậy nên nó sẽ làm giảm các sự cố về điện chó người sử dụng, đồng thời nó cũng rất an toàn đối với người sử dụng.

Bông thủy tinh bên trong tấm panel có khả năng chống điện cao, vậy nên nó sẽ làm giảm các sự cố về điện chó người sử dụng, đồng thời nó cũng rất an toàn đối với người sử dụng. Thời gian thi công nhanh: khi bạn dùng các tấm panel bông thủy tinh trong công trình của mình thì bạn sẽ nhận thấy công trình được thi công nhanh chóng hơn rất nhiều so với các loại vật liệu khác. Điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều cho phí và thời gian.

khi bạn dùng các trong công trình của mình thì bạn sẽ nhận thấy công trình được thi công nhanh chóng hơn rất nhiều so với các loại vật liệu khác. Điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều cho phí và thời gian. Có độ bền cao: Những công trình được làm bằng vật liệu này thường có độ bền cao, có khi lên tới 40 năm. Hơn nữa, bông thủy tinh con có tính trơ nên nó sẽ khó bị ăn mòn hoặc bị các loại động vật gặm nhấm.

Những công trình được làm bằng vật liệu này thường có độ bền cao, có khi lên tới 40 năm. Hơn nữa, bông thủy tinh con có tính trơ nên nó sẽ khó bị ăn mòn hoặc bị các loại động vật gặm nhấm. Khả năng chống ồn cực tốt: Bông thủy tinh bên trong tấm Panel có khả năng chống ồn rất cao, vậy nên nó phù hợp với những công trình yêu cầu không gian yên tĩnh và ít bị tác động bởi môi trường xung quanh

Báo giá panel bông thủy tinh hiện nay trên thị trường

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán tấm panel bông thủy tinh với nhiều mức giá khác nhau. Vậy nên khi mua hàng bạn cần phải xem xét thật kỹ để không bị mua phải hàng kém chất lượng.

Báo giá panel bông thủy tinh còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như: chất lượng của bông thủy tinh bên trong tấm panel, nhu cầu thị tường, số lượng đặt hàng của mỗi khách hàng,... Chính vì vậy để biết rõ giá tiền của một tấm panel bông thủy tinh thì bạn nên truy cập vào trang web hoặc liên hệ qua số điện thoại của công ty mà bạn muốn mua hàng để họ tư vấn trực tiếp.

Giá một tấm panel bông thủy tinh sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

Lời kết

Tấm panel bông thủy tinh được rất nhiều người lựa chọn cho công trình của mình. Tuy nhiên không phải địa chỉ nào cũng bán hàng uy tín, vậy nên khi mua bạn cần phải lựa chọn những địa chỉ uy tín. Nếu bạn vẫn chưa lựa chọn được địa chỉ nào thì bạn có thể ghé Công ty vật liệu cách nhiệt Việt Nhật:

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