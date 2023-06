Nếu muốn năm 2023 AN LÀNH - PHÁT TÀI, đây là những vật phẩm phong thủy nhà nào cũng nên có trong năm 2023

Việc trang trí bằng lục bình mang ý nghĩa may mắn, sung túc về tài lộc, sức khỏe,…

Lục bình được phân chia loại theo hình dáng bao gồm Lục bình, Bình củ tỏi, Bình phay nghệ thuật, Bình tì bà, Chum, Bình hồ lô, Lục bình trạm tứ quý.

Trong phòng khách, lục bình được đặt ở 2 bên cạnh ti vi hoặc 2 bên hông của cửa chính là hợp lý nhất. Vị trí này sẽ tạo ra sinh khí cho phòng khách cũng như là của cả căn nhà. Gia chủ nên chọn hướng mặt vân đẹp ra ngoài, và thay đổi để tạo sự mới lạ.

Heo phong thủy

Từ lâu, heo thường được mọi người liên tưởng đến sự ổn định tài chính, muốn giàu có thì phải nuôi heo, khi tiết kiệm tiền, người ta cũng thường mua heo đất để bỏ vào. Vì vậy heo được quan niệm như một con vật mang đến sự giàu có, no đủ.

Còn trong phong thủy, heo được biểu tượng cho sự giàu sang, tài lộc, sung túc. Do đó, nếu muốn có muốn có một cuộc sống ấm no, giàu sang, thoải mái về vật chất lẫn tinh thần thi không nên bỏ qua con vật phong thủy này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhện phong thủy

Nhện phong thủy biểu tượng cho sự may mắn, thuận lợi, phát triển. Linh vật này rất được các nhà kinh doanh, thương nhân sử dụng khi đàm phán, trao đổi kinh doanh với nhau, bởi nó được xem như một năng lượng giúp kết nối các đối tác với nhau.

Bởi bề ngoài của Nhện có tám chân, tám mắt. Con số tám này đọc gần âm với chữ PHÁT trong “phát tài, phát lộc” của Hán ngữ. Ngoài ra, khi mua Nhện phong thủy, bạn nên mua những con có bụng to và tròn, bởi nhiều người quan niệm rằng, Nhện càng mập thì tài lộc càng dồi dào.

Hồ lô hòa hợp

Là vật phẩm giúp gia chủ hòa hợp, tăng cường nhân duyên, đem lại bình an, may mắn. Dây gồm 3 hồ lô tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân chế tác từ gỗ đào (loại gỗ có tính kị tà, hóa sát).

Trên thân hồ lô có khắc chữ Hỷ và hình Tiên Đồng - Ngọc Nữ với mong cầu nhân duyên được sinh sôi, tình cảm đôi lứa sắt son bền chặt.

Phía đầu sợi dây được kết thành hình bánh xe pháp luân (luôn luôn dịch chuyển, luân hồi) mang ý nghĩa tình cảm hòa hợp, gắn kết keo sơn. Phía cuối sợi dây là chùm quả ngũ hành giúp hòa hợp khí, cân bằng âm dương.

Đồng điếu

Đồng điếu có hình dạng giống như một đồng xu cổ, bề ngoài có hình tròn biểu tượng cho trời, ở giữa có đục một lỗ nhỏ có biểu tượng cho đất.

Trong phong thủy, đồng điếu hấp thụ linh khí thể hiện sự hài hòa giữa trời và đất, tượng trưng cho sự thịnh vượng và an lành.

Đây là vật phong thủy không thể thiếu khi bạn muốn cầu mong an lành, sức khỏe, hạnh phúc. Được rất nhiều người sử dụng làm vòng tay hoặc vòng cổ cho trẻ em với mong muốn con em mình có một giấc ngủ ngon, bình an, may mắn và xua đuổi tà khí.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.