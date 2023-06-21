Mùa hè bật điều hòa nhớ treo khăn tắm trong phòng, tiết kiệm tiền triệu hóa đơn tiền điện mà bạn chắc chắn chưa biết

Nhà đẹp 21/06/2023 17:15

Mùa nắng nóng giá điện lại tăng vọt thì hãy thử ngay mẹo dưới đây phòng sẽ mát rười rượi ngay đấy!

Tại sao treo khăn tắm trong phòng điều hòa lại giúp tiết kiệm điện?

Khi thời tiết nắng nóng, mọi người thường bật điều hòa để cảm thấy dễ chịu hơn nhưng sử dụng điều hòa lại mang đến cảm giác khô hanh hơn. Khi ở trong phòng điều hòa thời gian dài, bạn có thể gặp tình trạng khô da, khô họng.

Nhiều người đặt chậu nước trong phòng để tạo ẩm. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến phòng bừa bộn hơn mà không mang lại hiệu quả tốt. Đặc biệt, đặt chậu nước trong phòng có trẻ nhỏ rất dễ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.

Trên thực tế, bạn không cần đặt cả một chậu nước lớn trong phòng, chỉ cần dùng một chiếc khăn là có thể giải quyết vấn đề.

Mùa hè bật điều hòa nhớ treo khăn tắm trong phòng, tiết kiệm tiền triệu hóa đơn tiền điện mà bạn chắc chắn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách treo khăn tắm trong phòng điều hòa

Nhiều người có thói quen bật điều hòa cả ngày mỗi khi hè về nhưng không nhiều người có thói quen làm ẩm phòng. Việc này sẽ khiến da bị khô sau khi ngồi phòng máy lạnh lâu.

Không cần đến máy tạo ẩm, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ, tiết kiệm và thiết thực này. Đó là treo khăn tắm trong phòng điều hòa.

Mùa hè bật điều hòa nhớ treo khăn tắm trong phòng, tiết kiệm tiền triệu hóa đơn tiền điện mà bạn chắc chắn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên bạn chuẩn bị một chậu nước, đổ một ít giấm trắng vào nước và cắt một ít gừng tươi cho vào ngâm. Sau đó bỏ chiếc khăn tắm vào ngâm trong nước khoảng 10 phút.

Hết thời gian này thì vớt khăn lên, vắt khô vừa phải rồi treo lên móc áo. Treo chiếc khăn này trong phòng điều hòa không chỉ giúp làm ẩm mà còn chống cảm lạnh.

Tác dụng của khăn ẩm khi bật điều hòa

Do hàm lượng nước trong không khí nóng cao hơn trong không khí lạnh nên hàm lượng nước trong phòng sẽ giảm xuống khi bật điều hòa vào mùa hè. Điều này khiến người ngồi trong phòng cảm thấy khô da và khó chịu.

Khi treo khăn tắm trong phòng, sự bay hơi của độ ẩm từ khăn tắm có thể làm tăng độ ẩm trong phòng. Khăn tắm có chứa giấm trắng và gừng, khi cơ thể người hít vào có thể chống cảm lạnh, rất hữu ích cho người ngồi phòng điều hòa lâu.

Bên cạnh đó, mùi hăng của gừng còn giúp đuổi muỗi. Kết hợp với giấm trắng giúp khử mùi hôi trong phòng điều hòa. Nhờ vậy mà không khí trong phòng dễ chịu, trong lành hơn.

Mùa hè bật điều hòa nhớ treo khăn tắm trong phòng, tiết kiệm tiền triệu hóa đơn tiền điện mà bạn chắc chắn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những cách giúp phòng mát mẻ mùa nắng nóng mà lại tiết kiệm

Lau nhà trước khi sử dụng điều hòa

Lau nhà trước khi sử dụng điều hòa sẽ giúp độ ẩm không khí trong phòng tăng lên. Nhờ vậy bạn có thể giữ an toàn cho sức khỏe, hạn chế vi khuẩn phát triển.

Bên cạnh đó, sử dụng điều hòa sau khi lau nhà sẽ làm cho độ ẩm giảm xuống, vừa đạt mức cân bằng và dễ chịu hơn.

Mùa hè bật điều hòa nhớ treo khăn tắm trong phòng, tiết kiệm tiền triệu hóa đơn tiền điện mà bạn chắc chắn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đặt một chậu nước trong phòng sử dụng điều hòa

Bạn có thể đặt một chậu nước hoặc một bình nước miệng rộng ở trong phòng sử dụng điều hòa. Nó sẽ giúp duy trì độ ẩm cho phòng dùng điều hòa.

Bạn cũng có thể cho thêm vài cánh hoa hoặc nhỏ vài giọt tinh dầu vào nước để nước bốc hơi tỏa hương thơm và tạo tính thẩm mỹ cho không gian phòng.

Mùa hè bật điều hòa nhớ treo khăn tắm trong phòng, tiết kiệm tiền triệu hóa đơn tiền điện mà bạn chắc chắn chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi thường xuyên ngồi phòng điều hòa

- Nên uống nhiều nước, bôi kem dưỡng ẩm cho da để cấp ẩm.

- Không cung cấp độ ẩm quá nhiều vì sẽ gây khó thở, hư hỏng các thiết bị điện tử trong nhà.

- Dùng nước sạch để cung cấp độ ẩm.

- Chỉ cấp ẩm cho phòng điều hòa hoặc vào những ngày thời tiết khô.

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