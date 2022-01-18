Lựa chọn tôn chống nóng phù hợp cho công trình của bạn

Nhà đẹp 18/01/2022 19:45

Sản phẩm tôn chống nóng có rất nhiều loại khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Tìm kiếm địa chỉ uy tín giúp bạn có thể chọn mua sản phẩm tốt nhất.

Nhu cầu sử dụng sản phẩm tôn chống nóng ngày càng phổ biến trong đời sống của chúng ta. Có rất nhiều loại khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về sản phẩm này để có thể tiêu dùng phù hợp. Bài viết sau đây, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc chi tiết về các loại tole.

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Thế nào là tôn chống nóng

Để chọn mua được sản phẩm chất lượng, trước hết bạn cần tìm hiểu tole chống nóng là gì? Biết được các loại khác nhau sẽ giúp chúng ta lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Sản phẩm được cấu tạo từ 3 thành phần chính đó là: tôn lạnh ở phía trên cùng, lớp ở giữa là cách nhiệt PU, lớp dưới cùng là lớp lót. Các thành phần liên kết với nhau thông qua chất liệu keo chuyên dụng vô cùng chắc chắn. Với cấu tạo như này mang lại hiệu quả chống nóng cực cao.

Ứng dụng của loại tôn này thường được lắp đặt ở các vị trí bị nắng nóng, hay không gian cần cách nhiệt. Đó là các không gian như: trần nhà, mái nhà, kho lạnh, kho cách nhiệt, siêu thị, nhà ở...

Các loại tôn chống nóng phổ biến hiện nay

Trên thị trường đã sản xuất ra được rất nhiều loại tôn giúp chống nóng khác nhau. Người tiêu dùng cần tìm hiểu để chọn lựa được sản phẩm ưng ý nhất.

Loại giả ngói giúp chống nóng hiệu quả

Tên thường gọi là tấm lợp cách nhiệt giả ngói. Đúng như tên gọi của sản phẩm, với hình dạng giống ngói lợp và được sử dụng chủ yếu ở khu vực mái nhà.

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Dạng này được sử dụng phổ biến ở các công trình mang tính chất truyền thống, khu nghỉ dưỡng, các biệt thự nơi có công trình dốc mái. Với giá trị thẩm mỹ cao, bền đẹp nên tole này được sử dụng rất phổ biến.

Tôn chống nóng dạng sóng

Với hình dáng được thiết kế bên ngoài có dạng sóng theo nhiều mẫu mã khác nhau. Vì vậy, sản phẩm được sử dụng phổ biến. Hiện nay, loại này được phân chia thành dạng sóng 6,9 và 11 để người tiêu dùng lựa chọn. Trên thị trường, tôn dạng sóng này được biến tấu thành nhiều loại khác nhau, nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, gia tăng thêm độ thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Chúng ta sẽ bắt gặp tôn loại này được sử dụng ở nhiều khu vực như: siêu thị, nhà hàng, các khu công nghiệp...Ưu điểm của tôn này có khả năng chống nóng tốt, thoát nước hiệu quả và còn có khả năng cách âm.

Tôn PU chống nóng hiệu quả cao

Nhắc đến khả năng chống nóng, cách nhiệt hiệu quả chúng ta không thể không nhắc đến loại tôn PU. Sản phẩm có kết cấu đặc biệt, hướng tới khả năng chống chịu nhiệt mà vẫn đảm bảo sự an toàn, thân thiện với môi trường.

Tôn PU sử dụng thay thế lớp tôn chống cháy ở dưới cùng cho lớp màng lót. Theo đó, sản phẩm trông sẽ thẩm mỹ hơn, chống chịu nhiệt tốt hơn và còn hết sức an toàn.

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Ứng dụng sản phẩm rất đa dạng, được sử dụng nhiều tại các khu vực dễ cháy nổ như: các xưởng sản xuất, xưởng máy, các khuu công nghiệp…. Không chỉ vậy, tính ứng dụng cao còn được dùng ở các kho lạnh, phòng sạch…

Tôn mạ nhôm kẽm chống nóng

Thêm một loại tôn chống nóng nữa cho người tiêu dùng lựa chọn. Với cấu tạo gồm 2 bộ phận chính là nhôm và kẽm nên sản phẩm rất bền đẹp, có các đặc tính ưu việt của 2 kim loại trên. Ngoài ra còn có thành phần rất ít là silicon ở các bộ phận phụ.

Với cấu tạo đặc biệt như trên, sản phẩm không những có tác dụng chống nóng cực tốt, mà còn hạn chế bị ăn mòn. Một tác dụng nữa đó là tôn có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của nguồn sáng, nên rất được ưa chuộng sử dụng để chống nhiệt, chống sáng.

Tôn chống nóng loại mạ kẽm

Sản phẩm này có chút khác biệt so với loại tôn nhôm kẽm ở thành phần không có thêm lớp nhôm được phủ bên ngoài. Vì vậy mà khả năng chống nóng, cách nhiệt sẽ kém hơn một chút. Kéo theo đó, mức giá thành của sản phẩm sẽ rẻ hơn, cũng là một lựa chọn phù hợp cho các công trình không đòi hỏi cách nhiệt quá nhiều.

Thêm nữa, trọng lượng và kích thước sản phẩm khá nhẹ, nhỏ gọn nên người dùng có thể dễ dàng vận chuyển. Các công trình có thể thực hiện lắp đặt loại tôn này một cách dễ dàng, nhất là ở vị trí khó thi công.

Với các thông tin kể trên, chúng ta đã biết được tôn chống nóng là gì? Đồng thời qua đây cũng nắm rõ hơn các loại tôn khác nhau được sử dụng trong công tác chống nóng, cách nhiệt phổ biến. Để lựa chọn được sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, bạn có thể liên hệ địa chỉ uy tín theo thông tin dưới đây:

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