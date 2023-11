Không phải 5 hay 7 đây mới là số đúng chọn hoa cúng trên bàn thờ để có lộc lá ào ào đổ vào nhà

Theo quan điểm tâm linh, những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 là số dương, tượng trưng cho may mắn. Còn những số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Vì vậy, khi cắm hoa trên bàn thờ người ta thường chọn cắm số lượng lẻ để cầu may mắn.

Theo phong thủy, số lượng bông hoa trong một bình hợp tuổi sẽ giúp mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn của gia chủ. Cụ thể, nên cắm 6 bông trong một bình đối với người tuổi Hợi, Mão, Mùi. Gia chủ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cắm 9 bông hoa trong bình. Nên cắm 2 bông hoa đối với tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Còn đối với tuổi Thân, Tý, Thìn nên đặt bình hoa có 7 bông.