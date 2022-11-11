Không phải 5 hay 7 đây mới là số đúng chọn hoa cúng trên bàn thờ để có lộc lá ào ào đổ vào nhà

Theo phong thủy, số lượng bông hoa trong một bình hợp tuổi sẽ giúp mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn của gia chủ. Cụ thể, nên cắm 6 bông trong một bình đối với người tuổi Hợi, Mão, Mùi. Gia chủ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cắm 9 bông hoa trong bình. Nên cắm 2 bông hoa đối với tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Còn đối với tuổi Thân, Tý, Thìn nên đặt bình hoa có 7 bông.

Theo quan điểm tâm linh , những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 là số dương, tượng trưng cho may mắn. Còn những số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Vì vậy, khi cắm hoa trên bàn thờ người ta thường chọn cắm số lượng lẻ để cầu may mắn.

Hoa hồng đỏ là một loài hoa được biết đến bởi nó tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc và ngoài ra còn mang ý nghĩa là sự các tường. Hoa hồng thường có mùi thơm nhẹ, dễ chịu rất thích hợp dâng cúng trên bàn thờ.

Trong phong thuỷ, màu đỏ thường tượng trưng cho sự may mắn, nếu dâng cúng hoa hồng đỏ thì gia chủ sẽ được thần Phật phù hộ giàu tài lộc, làm ăn phát triển, phát đạt hơn.

Hoa mai

Đây là loại hoa nở nhiều vào mùa xuân được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán ở miền Nam. Một nhánh mai vàng được cắm trong bình và dâng lên bàn thờ gia tiên thể hiện cho không khí xuân về, đồng thời hoa mai còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang.

Bên cạnh đó, hoa mai còn có tác dụng xua đuổi tà ma, mang đến nguồn sinh khí giúp cho các thành viên trong gia đình được khoẻ mạnh và bình an.

Hoa cúc vàng

Đây là một số các loài hoa được sử dụng để cúng trên bàn thờ phổ biến nhất. Bởi hoa mang một màu vàng tươi sáng và bắt mắt với nhiều ý nghĩa khác nhau thể hiện cho lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu.

Trong phong thuỷ, hành kim có màu vàng là cung tài lộc, vì thể cúng hoa cúc sẽ giúp cho gia chủ gia tăng phúc khí, có nhiều tài lộc và cuộc sống được như ý.

Hoa sen

Nhắc đến hoa sen chúng ta liền nghĩa ngay đến hình ảnh của Đức Phật. Chính vì hoa có vẻ ngoài sang trọng, mùi hương thanh khiết nên hoa sen trở thành biểu tượng của Phật giáo.

Chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh hoa sen thường xuất hiện nhiều trong chùa chiền, làm bệ ngồi của Phật. Hoa sen mang ý nghĩa cho sự nhẹ nhàng, trong trắng thể hiện sức mạnh, ý chí, niềm tin và nghị lực kiên cường.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa đào

Đây là hoa cũng được sử dụng nhiều vào mùa xuân, nếu miền Nam có hoa mai thì miền Bắc sẽ có hoa đào. Vì thế, hoa đào cũng được xem là một biểu tượng cho ngày Tết.

Trong phong thuỷ hoa đào có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến một cuộc sống bình an cho mọi người, đồng thời hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở.

Hoa lay ơn

Lay ơn còn được biết đến với một tên gọi khác đó là “kiếm lan" bởi hoa này có hình dáng thẳng đứng giống như một thanh kiếm còn bông thì rất giống hoa lan. Đây là loại hoa có dáng đẹp, thời gian tươi rất lâu, hoa thể hiện cho tình cảm ấm áp, sự chung thuỷ nên thường được dâng cúng nhiều vào dịp lễ Tết.

Hoa cúc đồng tiền

Đây là loài hoa có nhiều màu sắc đa dạng, nhưng nếu dùng để cúng thì nên chọn những hoa có màu đỏ hoặc vàng hoặc những màu đậm để thể hiện cho sự biết ơn, lòng thành kính của mình đối với ông bà tổ tiên.

Cũng như tên gọi thì hoa còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài và thịnh vượng cũng như thể hiện cho sức khỏe và tuổi thọ của gia chủ.

Hoa tulip

Đây là hoa cũng có nhiều màu sắc khác nhau và thường được cắm để dâng lên bàn thờ gia tiên vào những dịp Tết. Hoa này mang một ý nghĩa thể hiện cho sự may mắn, niềm vui hạnh phúc tràn đầy của các thành viên trong gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm