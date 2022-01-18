[ĐÁNH GIÁ] Các loại tôn xốp cách nhiệt, cách âm

Nhà đẹp 18/01/2022 19:49

Nếu bạn đang phân vân không biết lựa chọn loại tôn xốp nào phù hợp thì bài viết dưới đây chắc chắn bạn không nên bỏ qua.

Trong những năm gần đây, các loại tôn xốp cách nhiệt, cách âm, chống nóng được biết đến là vật liệu xây dựng được nhiều người sử dụng. Bởi đây là vật liệu được ứng dụng một cách ưu việt như để chống nóng, cách âm và giữ nhiệt một cách hiệu quả. Hãy cùng Vietnhatcorp tìm hiểu về các loại tôn xốp qua bài viết dưới đây.

Tìm hiểu tôn xốp là gì?

Tôn xốp được biết đến là sự kết hợp giữa tôn và xốp được xếp thành từng lớp xen kẽ. Với nhiều những điểm nổi bật mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn so với những loại tôn thông thường khác.

Cấu tạo của tôn xốp chống nóng và cách nhiệt gồm có 3 lớp:

  • Tôn trên bề mặt: Được làm từ chất liệu cao cấp về chắc chắn có tác dụng che mưa cho tấm lợp. Chất liệu này đạt được tiêu chuẩn JIS, AS, ASTM
  • Lớp xốp cách nhiệt, cách âm: Lớp xốp này có tính năng cách nhiệt và cách âm là lớp PU hoặc EPS. Đây là chất liệu được sử dụng phổ biến trong quá trình sản xuất những sản phẩm cách nhiệt, cách âm. Ngoài ra, lớp xốp này còn có thể chống nóng và chống ồn hiệu quả áp dụng cho việc làm tôn mái nhà.
  • Lớp màng PP/PVC: Lớp màng PP/PVC được dán phía dưới tấm lợp nên có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với mọi không gian.

Tìm hiểu tôn xốp là gì?

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Các loại tôn xốp cách nhiệt, cách âm, chống nóng hiện nay

Hiện nay trên thị trường có 2 loại tôn xốp phổ biến đó là tôn xốp cách nhiệt EPS và tôn xốp cách âm PU. Dưới đây là chi tiết của 2 sản phẩm này:

Tôn xốp cách nhiệt EPS

Tôn xốp cách nhiệt EPS được chia thành 2 loại là tôn 2 lớp và 3 lớp được dùng để cách nhiệt, cách âm và chống nóng khá tốt. Loại tôn xốp này còn có thể giảm được tiếng ồn và không gây độc hại cho người dùng.

Về cấu tạo của tôn xốp cách nhiệt EPS sẽ gần giống với tôn xốp PU. Điều khác ở đây là lớp tole xốp cách nhiệt ở giữa. Tôn xốp cách nhiệt EPS được là từ nhựa EPS dạng hạt, được tạo ra bằng cách kích nở các hạt nguyên sinh EPS từ 20 - 50 lần so với kích thước ban đầu. Sau đó sẽ được ép khuôn, gia nhiệt để tạo nên một sản phẩm hoàn hảo.

Tôn xốp cách nhiệt EPS được dùng để lợp mái, làm panel hay chống cháy cho vách ngăn,...Đây là một trong những sản phẩm có tác dụng cách âm, cách nhiệt, chống cháy khá tốt.

Tôn xốp cách âm PU

Tôn xốp cách âm PU  là loại tôn có lõi xốp PU và loại tôn xốp này cũng có 2 loại là 2 lớp và 3 lớp. Thành phần chính của PU là các polyme nhiệt rắn không tan chảy ở nhiệt độ cao. Từ đó liên kết chặt chẽ với nhau nên xốp PU có thể cách âm và cách nhiệt một cách hiệu quả. Đây cũng là một trong những dòng tôn xốp được nhiều người lựa chọn hiện nay.

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Tôn xốp cách âm, cách nhiệt, chống nóng

Ứng dụng tấm tôn xốp trong các công trình

Tấm tôn xốp cách nhiệt được sử dụng rộng rãi với nhiều những công trình lớn nhỏ. Một số những ứng dụng nổi bật của tấm tôn này đó là:

Ứng dụng để thi công cách nhiệt nhà xưởng

Việc sử dụng tôn có lớp xốp cách nhiệt tại các nhà xưởng là điều quan trọng. Bởi khi sử dụng tôn xốp sẽ giúp đảm bảo bên trong nhà xưởng không bị nóng, thoáng mát để tăng năng suất lao động và làm việc hiệu quả.

Ứng dụng để thi công cách nhiệt mái nhà tạm

Xây dựng các nhà tạm trong thời gian ngắn bạn có thể sử dụng tôn xốp đều được. Với quy trình lắp đặt nhanh chóng, được sử dụng để làm mái và dựng vách ngăn tiện lợi để hoàn thiện và có thể sử dụng được nhanh chóng.

Ứng dụng để thi công kho lạnh

Đối với những kho lạnh yêu cầu làm lạnh và làm mát nên sẽ sử dụng tôn xốp lạnh để giảm lượng nhiệt thoát ra. Từ đó đảm bảo kho lạnh hoạt động tốt và tiết kiệm điện năng một cách tối đa.

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Những ứng dụng của tôn xốp

Ứng dụng để làm tường cách âm karaoke

Tôn xốp không chỉ cách nhiệt tốt mà còn giúp cách âm một cách hiệu quả nên được sử dụng phổ biến tại các quán karaoke hay phòng họp để hạn chế tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng đến không gian bên trong.

Tấm tôn cách nhiệt còn được ứng dụng để thi công các mái nhà cách nhiệt, làm mái chống nóng, trung tâm thương mại, nhà thi đấu hay những siêu thị cách âm, cách nhiệt,..

Báo giá tôn xốp cách nhiệt, cách âm, chống nóng

Hiện nay, giá tôn xốp cách nhiệt, chống nóng trên thị thường khá đa dạng. Mỗi đơn vị hay đại lý đều có mức giá khác nhau. Bởi mỗi loại tôn sẽ có kích thước và chất liệu khác nhau. Vậy nên, khách hàng cần lựa chọn địa chỉ uy tín, chất lượng.

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Từ khóa:   cách nhiệt cách âm chống nóng

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