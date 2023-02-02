Cửa nhà "phạm" 7 lỗi phong thủy này, cẩn thận rước xui vào nhà, gia đạo bất an, làm ăn thất bát

Nhà đẹp 02/02/2023 11:36

Đừng bỏ qua những lưu ý quan trọng về những lỗi phong thủy nhà ở khiến nghèo khó dưới đây nhé!

Con đường đâm thẳng cửa chính

“Nhất tiễn xuyên tâm” - con đường, hành lang đâm thẳng cửa chính được xếp vào dạng Lộ xung trong phong thủy. Hình dáng của con đường hay hành lang giống hình dạng một thanh kiếm đang đâm thẳng vào vị trí trái tim của ngôi nhà khiến cho từ trường nơi cửa ra vào bất ổn, khó tích tài tụ khí, tài lộc có đến nhà cũng dễ suy thoái.

Không chỉ vậy, hình dạng “Nhất tiễn xuyên tâm” còn có thể khiến cho tình cảm gia đình, vợ chồng lạnh nhạt, rạn nứt, gia đình dễ xảy ra tình huống ly tán. Nếu như không gian bên trong căn nhà nhỏ hơn chiều dài của hành lang thì họa càng lớn.

Cửa nhà 'phạm' 7 lỗi phong thủy này, cẩn thận rước xui vào nhà, gia đạo bất an, làm ăn thất bát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa thấy ban công 

Cửa chính đối ban công còn được dân gian ví như "người gặp tài hóa nước", tức tài khí nhìn thấy được nhưng không nắm bắt được. 

 

Tài lộc đi vào từ cửa và không hề dừng lại, nếu đối diện là ban công thì tài lộc cứ thế ra đi mất. Đây là thiết kế vô cùng bất lợi cho việc tụ khí sinh tài.
  

Cửa nhà đối diện gương

 

 

Nhiều người rất thích thiết kế một mặt gương ở ngay cửa ra vào để thuận tiện sửa sang vẻ ngoài.

 

Thực tế, gương soi được treo ở cửa chính rất dễ gây phạm phải kiêng kỵ cửa chính trong phong thủy của cả gia đình. Đây là một trong những vị trí không nên đặt gương. 

 

Cửa chính và cửa hậu đối thẳng nhau

Theo phong thủy nhà ở, “Quan thông môn” dùng để chỉ cửa trước và cửa hậu của căn nhà đối thẳng với nhau, hoặc một số cửa trong nhà ở vừa khéo lại nằm cùng trên một đường thẳng. Khi ấy, vừa mở cửa chính là có thể nhìn thấy tận cuối nhà, phong thủy cửa chính còn gọi đây là thế “Xuyên đường sát”, khiến cho tài khí vào nhà rồi đi mất không gì có thể giữ lại được.

“Quan thông môn” chẳng những khiến cho tài khí tiêu tán quá nhanh, khó bề tích tụ mà còn có thể khiến cho những chuyện cơ mật trong nhà bị bại lộ, tình cảm vợ chồng xa cách, dễ lâm vào cảnh ngoại tình hay ly hôn, gia đình khó có được bình an.

Cửa nhà 'phạm' 7 lỗi phong thủy này, cẩn thận rước xui vào nhà, gia đạo bất an, làm ăn thất bát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mở cửa thấy phòng vệ sinh

 

 

Thiết kế phòng vệ sinh đối diện cửa ra vào cũng là một kiêng kỵ cửa chính trong phong thủy nhà ở. 
 

Nguyên nhân là bởi, phòng vệ sinh là nơi không được sạch sẽ nhất của cả căn nhà. Để cửa chính đối diện nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến vận khí của các thành viên, dễ bị tiểu nhân hãm hại và mắc các bệnh về dạ dày.

 

Mở cửa chính gặp bình hoa

Theo phong thủy mở cửa gặp bình hoa vốn không là điềm tốt. Tuy nhiên nhiều gia đình lại hay mắc phải lỗi này vì suy nghĩ có thêm bình hoa trang trí sẽ trang nhã hơn.

Các chuyên gia phong thủy lý giải, bình hoa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, gây ra vận đào hoa xấu cho gia đình. Ví dụ như thường gặp người thứ 3 chen chân, hoặc cặp đôi đã đính hôn nhưng trục trặc mãi không làm đám cưới được…

Cửa chính đối diện bếp

 

 

Người xưa quan niệm ăn cơm là chuyện quan trọng hơn cả trời. Cho nên phòng bếp là một trong những vị trí quan trọng nhất trong căn nhà. 
 

Thời nay, phòng bếp còn là nơi chứa phúc lộc. Nếu để phòng bếp đối diện với cửa chính sẽ khiến dòng khí đi từ cửa vào làm phân tán tài khí ở bếp. 
 

Điều này sẽ làm vận khí của cả gia đình bị tổn hại. Nhẹ thì mọi việc đều không thuận lợi, gặp phải tranh cãi. Nặng thì ảnh hưởng đến tiền đồ, vận thế hoặc sức khỏe của mọi người.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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