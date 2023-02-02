4 hướng nhà tốt nhất năm 2023: Đón cát tinh, hút mạnh dòng tiền và may mắn, giúp gia chủ giàu ú ụ

Năm Quý Mão, hướng chính Nam đón đại cát tinh số 8 (sao Bát Bạch), chủ về tài vận, công danh, sự nghiệp. Sao này được coi là vượng tinh trong vận 8. Nhưng hiện nay là giai đoạn khởi đầu vận 9 nên vượng khí bắt đầu suy yếu dần. Nhưng về cơ bản, Bát Bạch vẫn là cát tinh tốt cho tài lộc và công danh.

Bát Bạch hành Thổ năm nay nhập vào cung chính Nam mang hành Hỏa nên khí Thổ rất vượng, rất tốt cho những gia chủ làm về bất động sản , xây dựng, khai khoáng…

Để cho ngôi nhà hướng Nam đón thêm nhiều sinh khí, gia chủ nên treo những đồ trang trí có màu đỏ như đèn lồng, câu đối hoặc trải tấm thảm màu đỏ trước cửa nhà, văn phòng, cửa hàng…

Ngoài ra, trong phòng khách có thể treo thêm tranh hoặc mảng trang trí có tông màu đỏ, cam, hồng, tím làm chủ đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà hướng chính Bắc

Trong năm Quý Mão, hướng chính Bắc đón ngôi sao số 9, tức sao Cửu Tử. Đây vốn dĩ là một cát tinh, lại là sao đương lệnh của vận 9 nên cát càng thêm cát, là một trong 4 hướng nhà tốt nhất năm 2023.

Cửu Tử vốn mang hành Hỏa, lại đương vận nên trong năm 2023 khí Hỏa vượng, rất thuận lợi cho những chủ nhà làm về nghề điện tử viễn thông, xăng dầu, dịch vụ ăn uống…

Tuy nhiên, Cửu Tử lại ngụ ở hướng Bắc (nơi Thủy khí vượng), nên có sự xung đột Thủy - Hỏa giữa sao và bản khí. Vì thế, rất cần yếu tố Mộc ở giữa để cân bằng.

Theo đó, để kích hoạt thêm sinh khí cho ngôi nhà hướng Bắc, gia chủ nên trang trí thêm nhiều cây xanh tươi tốt ở trước cửa nhà, sảnh nhà hoặc những màu sắc mang hành Mộc như xanh rêu, xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh cốm…

Nhà hướng Tây Nam

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023, ngôi nhà hướng Tây Nam đón sao số 1 Nhất Bạch. Năng lượng sao số 1 mang hành Thủy chủ về học hành thi cử, sự nghiệp và nhân duyên. Những ngôi nhà hướng này sẽ đón năng lượng rất tốt về tình cảm, nhân duyên và quan lộc trong năm Quý Mão.

Nhất Bạch mang hành Thủy, để tăng thêm cát khí cho sao này, có thể bài trí thêm các vật trang trí bằng kim loại như tượng đồng, hồ lô, chuông gió, xâu tiền đồng… tại phòng khách của ngôi nhà.

Ngoài ra, có thể xoay bàn làm việc về hướng Tây Nam. Đồng thời có thể đặt thêm các quả cầu thạch anh trắng hoặc những bức tượng trang trí bằng đồng. Đặc biệt, với những người độc thân sử dụng phương pháp kích đào hoa băng đôi chim uyên ương bằng đồng hoặc hoa đào, hoa mẫu đơn ở phương Tây Nam.

Nhà hướng chính Tây

Ngôi nhà hướng chính Tây đón sao số 6, tức sao Lục Bạch trong năm 2023. Đây là một cát tinh chủ về danh chức, uy quyền. Sao hành Kim nhập cung hành Kim nên Kim khí vượng, cát càng thêm cát.

Người sống trong ngôi nhà hướng này, năm 2023 sẽ có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ trong công danh sự nghiệp. Trẻ nhỏ thì học hành thi cử sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Đặc biệt, với những gia chủ kinh doanh lĩnh vực liên quan đến vàng, bạc, sắt thép, máy tính… dự đoán sẽ có một năm làm ăn phát đạt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm