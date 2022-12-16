Cây mai chiếu thủy - Những điều bạn chưa biết

Mai chiếu thủy còn có tên gọi khác là Mai chiếu thổ. Tên khoa học là: Wrightia religiosa thuộc họ Trúc đào có nguồn gốc từ vùng Đông Dương.

Mai chiếu thủy là cây cảnh phong thủy được trồng phổ biến tại Việt Nam. Được xem là loại cây mang trong mình sự mạnh mẽ, ổn định và bền vững về tiền tài lẫn vật chất cho gia đình gia chủ. Chính vì vậy, cây được trồng với mong muốn đem lại ý nghĩa phong thủy tốt. Đồng thời mang lại vẻ đẹp cho mọi không gian sống.

Cậy thuộc họ thân gỗ, là cây trồng lâu năm. Thân cây khá sần sùi, có màu đen hoặc xám thường chia thành nhiều nhánh nhỏ nên rất dễ tạo kiểu. Bởi vậy, loài cây này thường được lựa chọn làm cây Bonsai. Lá cây thường có màu xanh non hoặc xanh thẫm, dáng lá hình trái xoan và khá nhỏ.

Hoa của cây có màu trắng, nở hoa quanh năm, có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu. Hoa có 5 cánh nhìn thoáng qua giống hoa mai, nên có tên gọi là mai. Hoa của cây mai chiếu thủy thường nở thành từng chùm không hướng lên trên mà hướng xuống đất nên gọi là chiếu thổ hoặc chiếu thủy.

Hoa sau khi tàn sẽ sinh quả, mỗi hoa thường cho 2 quả màu đen đen hình dải, quả có khía dọc và kèm chùm lông mềm màu trắng.

Mỗi một cây Mai chiếu thủy mang trong mình những nét đẹp độc đáo riêng, cùng những ý nghĩa và giá trị đặc sắc. Chính vì vậy, chúng thường được sử dụng như những món quà ý nghĩa tặng người thân trong những dịp đặc biệt, thay cho lời chúc gia đình yên ấm, bình an và hòa thuận, mọi công việc được thuận buồm xuôi gió, mang lại những giá trị bền vững cho người được tặng.

II. Mai chiếu thủy có những loại nào? Cách phân biệt?

Thông thường, dựa vào ngoại hình và kích thước người ta chia Mai chiếu thủy làm ba loại: Mai chiếu thủy lá lớn, Mai chiếu thủy lá trung và Mai chiếu thủy lá kim. Đặc điểm mỗi loại và cách phân biệt như sau:

Mai chiếu thủy được chia làm ba loại: Mai chiếu thủy lá lớn, Mai chiếu thủy lá trung và Mai chiếu thủy lá kim

Mai chiếu thủy lá lớn

Mai chiếu thủy lá lớn gồm các loại: da đen, da xanh, da vàng, da láng, mai chiếu thủy nu gò công, nu thường. Cây có hoa màu trắng, thường mọc trên cọng dài kết thành chùm như những chùm hoa mai trắng ngọc ngà tỏa mùi hương nhè nhẹ quyến rũ.

Mai chiếu thủy lá trung

Cây lá trung gồm những loại: nu gò công, nu mặt khỉ, da trắng, da xanh và thanh mai… Trong đó mai chiếu thủy nu mặt khỉ Gò Công thì có giá trị vì có nhiều nu sần. Đây là giống mai chiếu thủy được dân chơi cây cảnh ưa thích.

Như đã nói, Mai chiếu thủy lá trung nu Gò Công có giá trị nhất bởi có nhiều nốt nu sần. Loại mai chiếu thủy này được hội sinh vật cảnh của Việt Nam xác nhận nó có nguồn gốc tại Làng mai nu Thạnh Nhựt tại vùng đất Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Đây là loại mai chiếu thủy được sử dụng để chơi nhiều nhất bởi có nu đẹp, hoa lớn và thơm.

Thanh mai: là loại có nách thưa lá, lá màu xanh đậm có hình bầu dục và hơi tròn mọc thành 2 hàng đối xứng. Thân cây thanh mai có màu xanh tím, ít nu và hơi tròn. Bông thanh mai lớn như các mai chiếu thủy lá trung khác nhưng ít bông hơn.

Mai chiếu thủy lá kim

Mai chiếu thủy lá kim bao gồm các loại: kim giòn, lá kim thanh mai, kim lá tứ, lá tứ xù và lá kim đuôi chồn.

Ưu điểm nổi bật của Mai chiếu thủy lá kim là chăm ra hoa

Mai chiếu thủy lá kim giòn: Loại cây này khó tạo dáng bởi thân cây giòn. Lá cây hướng lên hình chữ thập, lá có màu xanh hơi ngả vàng và đuôi lá nhọn. Cây có rất ít nu hoặc không không có. Bởi vậy, cây có giá trị kinh tế không cao. Ưu điểm nổi bật của loại này là chăm ra hoa.

Mai chiếu thủy kim thanh mai: Cây được các nhà vườn ưa chuộng để làm cây Bonsai bởi cây có rất nhiều nu. Đặc biệt, những cây con đang bé cũng cho ra nhiều nụ đẹp. Lá thì trông giống với thanh mai nhưng lá nhỏ hơn, khoảng cách giữa các lá cũng nhỏ hơn.

Mai chiếu thủy lá tứ: Đặc điểm nổi bật của loại này là lá mỏng hơn một chút so với kim thanh mai, đuôi lá nhọn hơn và mọc tứ diện, tức là lá mọc đan xen thành 4 mặt lá như hình chữ thập.

Hiện nay có 2 loại lá tứ đó là lá tứ đuôi chồn và lá tứ Long Xuyên. Mai chiếu thủy lá tứ thân có nhiều cạnh và nhiều gân nên thân hình có hơi vuông. Loại cây này chủ yếu cho thân màu trắng xanh. Hoa của loại này cũng nhỏ nhưng lại cho ra nhiều bông.

III. Ý nghĩa phong thủy của cây Mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy là loại cây có tuổi thọ cao, được xem là cây đại thọ có những cây có tuổi thọ lên đến 500 năm. Nên, trong phong thủy cây mang ý nghĩa trường thọ và mang lại sức khỏe dồi dào.

Trong phong thủy cây mang ý nghĩa trường thọ và mang lại sức khỏe dồi dào

Trong phong thủy Mai Chiếu Thủy được xem là biểu tượng của sự bền vững. Bên cạnh đó, năm cánh hoa mai chiếu thủy mọc ra đều nhau. Hướng của hoa luôn hướng xuống đất nghĩa là hướng thổ, mang ý nghĩa trấn yểm long mạch, mạng lạng vượng khí cho ngôi nhà và trấn giữ đất đai cho gia chủ.

Ngoài ra, theo quan niệm trong phong thủy cây còn mang ý nghĩa mang lại may mắn và tài lộc cho người chơi cây. Nếu trong nhà có trồng cây mai chiếu thủy sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều tài lộc, may mắn và hạnh phúc bền vững.

IV. Mai chiếu thủy hợp mệnh gì?

Cây Mai Chiếu Thủy có đặc điểm là ra hoa màu trắng và có hoa quanh năm, tán cây luôn xanh ngát một màu. vì vậy theo quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành cây mai chiếu thủy hợp mệnh mộc và mệnh thủy.

Cây mai chiếu thủy hợp mệnh mộc và mệnh thủy

Mai chiếu thủy hợp với người mệnh Mộc vì Mộc. Bởi, Mộc tương sinh giúp gia chủ thuận buồm xuôi gió và giữ vững tài lộc quanh năm như chính những bông hoa mai trắng vậy.

Mai chiếu thủy hợp với mệnh Thủy. Bởi, theo quy luật ngũ hành tương sinh thì Thủy sinh Mộc và Mộc dưỡng Thủy giúp gia chủ gặp được bình an cát tường.

V. Công dụng của cây mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy, ngoài những ý nghĩa trong phong thủy thì với cuộc sống, cây cũng mang nhiều tác dụng hữu ích như:

Làm đẹp không gian sống: Cây mai chiếu thủy được tạo dáng bonsai rất đẹp, thân cây được các nghệ nhân uốn, nắn thành nhiều kiểu lạ và đẹp mắt, khi bố trí trước nhà tạo nên không gian sống sinh động, bắt mắt và đẹp, thanh tao.

Sự xuất hiện một chậu mai chiếu thủy sắc lá xanh với những chùm hoa trắng muốt chắc chắn sẽ mang đến sự yên bình, cân bằng tinh thần lại giữa cuộc sống

Làm quà tặng: Với ngụ ý mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ nên cây chính là món quà độc đáo vào ngày lễ, ngày tết. Người ta tặng nhau như một lời chúc về những điều tốt đẹp, may mắn trong cuộc sống.

VI. Hướng dẫn bạn cách chăm sóc cây mai chiếu thuỷ chuẩn nhất

Không giống như những loài cây cảnh khác, Mai chiếu thủy mang trong mình sức sống mãnh liệt và ít sâu bệnh. Chính vì vậy, để cây phát triển tốt bạn chỉ cần chú ý một số điểm sau:

Mai chiếu thủy mang trong mình sức sống mãnh liệt và ít sâu bệnh

Tưới cây

Để tránh trường hợp cây bị thiếu nước gây héo lá, hoặc dư nước gây thối rễ. Bạn chỉ nên tưới nước đều đặn 2 lần vào sáng sớm và chiều muộn. Khi tưới nước cũng nên tưới một lượng vừa phải, chỉ cần đảm bảo độ ẩm khoảng ⅔ đất trồng là được.

Bón phân

Để giúp cây đầy đủ dinh dưỡng và sinh trưởng tốt, đối với cây trưởng thành một năm bạn nên bón phân cho cây 1 lần. Bạn có thể bón phân bằng các loại phân hữu cơ truyền thống thường là: phân bò, trùn huyết…Hoặc là các loại phân vô cơ cho cây như: Dynamic Lifter, NPK16.16.8, DAP…

Lưu ý, khi bón phân cần phải bón đúng tỉ lệ không được quá nhiều phân hoặc quá ít phân. Khi bón phân hữu cơ, bạn nên bón đều một lớp dày khoảng 1cm và không nên bón vô gốc.

Đối với phân vô cơ thì nên vùi chôn xuống đất khoảng 3-5cm và cũng không được bón vào gốc cây. Mỗi lần bón bạn nên tưới nước một cách đầy đủ để cây có thể hấp thụ được tốt hơn.

Cắt tỉa cành nhánh

Để cây cho ra nhiều hoa, bạn nên cắt tỉa cành thường xuyên. Đối với mùa mưa thì nên một tháng một lần, còn với mùa nắng hai đến ba tháng một lần. Sau Khi cắt tỉa bạn nên bôi một lớp keo chuyên dụng lên chỗ cắt, tránh tình trạng cây bị mất nước.

Để cây có dáng đẹp nhất khi cắt tỉa bạn nhớ nên kết hợp định hình và tạo dáng cho cây. Hình dạng đơn giản nhất nên là dạng hình tròn hoặc có thể là hình tháp. Cắt tỉa cành nhánh sau khoảng 45 – 50 cây của bạn sẽ ra hoa.

VII. Cách nhân giống cây Mai chiếu thủy

Nhân giống hữu tính

Đây là phương pháp nhân giống với số lượng lớn thường lấy hạt để nhân giống. Bạn chỉ cần lấy hạt của cây khi chín. Sau đó, hạt giống sẽ được gieo vào trong hố đất và vùi lấp cẩn thận. Bạn chỉ cần tưới nước thường xuyên để dưỡng ẩm, sau một vài tháng thì hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm và hình thành cây non.

Những nghệ nhân bonsai thường sử dụng phương pháp này để tạo thế cho những cây con khi đang còn nhỏ. Cách này có ưu điểm là số lượng cây con nhiều, ít tốn kém, đỡ mất công sức.

Tuy nhiên, thực hiện nhân giống bằng cách này thì cây thường không mang những đặc tính tốt của cây mẹ như hoa sẽ nhỏ hơn, ít cành, màu sắc ít nhiều khác với cây mẹ.

Nhân giống vô tính chiết cành

Nhân giống vô tính thì cây con khi phát triển sẽ tốt hơn, nhận được nhiều ưu điểm vượt trội từ cây mẹ

Với phương pháp này thì tốn khoảng 3 tháng thì mới tách được một cây hoàn chỉ, nhược điểm của phương pháp này là thời gian nhân giống khá là lâu và số lượng nhân giống không có được nhiều, và tạo ra những cây không có hình dáng đẹp.

Tuy nhiên, làm bằng cách này thì cây con khi phát triển sẽ tốt hơn, nhận được nhiều ưu điểm vượt trội từ cây mẹ, nên thường được áp dụng nhiều hơn.

VIII. Một số loại bệnh thường gặp ở cây Mai chiếu thủy

Như đã nói, Mai chiếu thủy là loại cây có sức sống mãnh liệt nên cây ít khi bị sâu bệnh. Tuy nhiên, vào mùa mưa thì cây dễ gặp phải tình trạng sâu đục thân cây và sâu ăn lá. Vì thế, bạn nên thường xuyên chăm sóc và kiểm tra cây để phát hiện và kịp thời loại bỏ sâu bệnh gây hại cho cây.

Vào mùa mưa thì cây dễ gặp phải tình trạng sâu đục thân cây và sâu ăn lá

Hoa của cây có mùi thơm nên khi bắt đầu có hoa, sẽ thu hút nhiều sâu bướm. Và đây cũng chính là tác nhân ảnh hưởng đến quá trình nở hoa, khiến hoa nở không đều và không đẹp. Để khắc phục khi mai chiếu thủy gặp vấn đề này khá đơn giản, bạn cũng chỉ cần chú ý và loại bỏ sâu kịp thời là được.

IX. Cách nào để chăm cây mai chiếu thủy ra hoa?

Như đã nói, hoa của cây Mai chiếu thủy thường ra hoa quanh năm. Nhưng để cây ra hoa ngay dịp mà bạn mong muốn, đồng thời đem lại chất lượng hoa tốt nhất, đẹp nhất thì bạn hãy áp dụng cách sau:

Bước 1: Ngưng tưới nước khoảng 5 ngày.

Bước 2: Cắt hết lá và ngọn cây đi.

Bước 3: Dùng phân kích hoa đầu trâu KN03 bón vào gốc cây

Bước 4: Hòa ít phân và nước tưới lên cây và bầu đất.

Bước 5: Tưới nước mối ngày 1 ít cho cây vào những ngày tiếp theo.

Toàn bộ quá trình trên diễn ra khoảng 1 tháng. Nếu bạn muốn hoa mai chiếu thủy ra hoa ngay dịp Tết thì bạn nên thực hiện quy trình trên từ đầu tháng 11 âm lịch. Sau khi đã bón phân ổn định thì mang ra nơi có nắng để cây phát triển và ra hoa. Đối với khu vực miền bắc thì quy trình trên có thể kéo dài đến 6 tuần.

Trên đây là một số thông tin về cây mai chiếu thủy, hy vọng đã giúp đọc giả hiểu hơn về loại cây cảnh phổ biến này. Đồng thời có thể dễ dàng chăm sóc cây của mình luôn xanh tốt.