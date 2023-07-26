Bàn thờ bỗng có 3 hiện tượng này làm điềm báo may mắn, gia chủ chuẩn bị rước phú quý vào nhà, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu

Nhà đẹp 26/07/2023 09:41

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, nếu bàn thờ nhà bạn xuất hiện những hiện tượng này thì xin chúc mừng, chắc chắn trong tương lai gia chủ sẽ trở thành đại gia đấy.

Bát hương uốn vòm thành từ búi to

Nếu như sau mỗi lần bạn thắp hương mà tàn hương không rụng đi mà uốn vòng lại thành từng chùm từng chùm, tạo thành một bát hương lớn. Điều này báo hiệu điều may mắn sẽ tới với gia đình bạn trong thời gian tới, tổ tiên phù hộ, soi đường chỉ lối cho con cháu gặt hái nhiều thành công.

Bàn thờ bỗng có 3 hiện tượng này làm điềm báo may mắn, gia chủ chuẩn bị rước phú quý vào nhà, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây phong thủy ở trên bàn thờ nảy lộc, đơm hoa kết trái

Nếu như trên bàn thờ của nhà bạn có trồng cây phát lộc, hoặc một loại cây phong thủy mang ý nghĩa may mắn. Sau bao nhiêu ngày đột nhiên chúng đâm chồi nảy lộc, hoặc đơm hoa thì đó chính là dấu hiệu cực kỳ may mắn.

Trong thời gian tới, trong nhà bạn sẽ có tin vui hoặc là về đường tình duyên. Hoặc là về đường công danh tài lộc, cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Bàn thờ bỗng có 3 hiện tượng này làm điềm báo may mắn, gia chủ chuẩn bị rước phú quý vào nhà, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bướm bay vào đậu trên bàn thờ

Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những con bướm bay vào nhà. Nhiều người cảm thấy lo lắng vì sự xuất hiện của sinh vật này, đặc biệt là khi thấy bướm đậu lên trên bàn thờ. Tuy nhiên, theo quan niệm từ xa xưa, việc bướm bay vào nhà hay đậu lên bàn thờ không phải điều xấu.

Quá trình sinh trưởng của một con bướm trải qua việc chuyển từ sâu bướm xấu xí, làm kén rồi phá kén để trở thành bướm cũng giống như hành trình của một con người từ khi sinh ra cho tới lúc mất đi.

Đa số trường hợp bướm bay vào nhà, bướm đậu trên bàn thờ, bướm đậu vào người… đều được coi là điềm báo tốt lành, may mắn, không cần phải hóa giải.

Bàn thờ bỗng có 3 hiện tượng này làm điềm báo may mắn, gia chủ chuẩn bị rước phú quý vào nhà, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy bướm bay vào nhà, gia chủ không cần phải xua đuổi, tránh làm hại bướm để không làm mất vận may.

Ngoài ra, người ta còn tin rằng màu sắc của con bướm cũng mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, bướm trắng bay vào nhà vào đầu năm, đầu tháng dự báo gia chủ có khởi đầu may mắn, thuận lợi. Bướm vàng thường mang tin lành, nhất là về chuyện tình cảm. Bướm đen thường khiến mọi người cảm thấy sợ, lo lắng nhưng nó là dấu hiệu của tin tốt lành sắp đến hoặc gia chủ sắp đón quý nhân, công việc làm ăn khởi sắc. Bướm nâu mang tin vui về công việc. Bướm có màu sắc sắc sỡ là tín hiệu của tình duyên tốt đẹp…

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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