5 vị trí đặt Mèo Thần Tài vượng khí tốt vừa hợp phong thủy lại Lộc lá quanh năm, tiền bạc kéo về ào ào

Thông thường, ở cửa hàng cửa hiệu, người ta sẽ bày chú mèo Thần Tài đang giơ tay trái vẫy gọi, mặt chú mèo hướng về phía cửa, nơi nhiều khách ra vào, nhờ thế giúp cho chuyện kinh doanh càng thêm phát đạt, khách đến nhiều cũng đồng nghĩa với nhiều tài lộc.

Bạn cũng có thể chọn chú mèo Thần Tài đang giơ cả hai tay lên vẫy gọi hoặc hai tay ôm cục vàng, khối vàng, mặt tươi cười rạng rỡ, có ý nghĩa cầu phúc cầu tài.



Ảnh minh họa: Internet

Đặt trong nhà: trên bàn tiếp khách

Khi đặt mèo thần tài trong phòng khách ở trong nhà cũng vậy, bạn cũng nên đặt nó hướng ra cửa chính để mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Đặc biệt chú mèo vẫy cả hai tay là phù hợp với gia đình nhất vì nó sẽ mang lại hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình.

Bạn cũng đừng quên đặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất nhé, có như vậy khách vào nhà sẽ nhìn thấy nó ngay. Ví dụ như kệ trang trí hay trên bàn tiếp khách chẳng hạn.

Đặt mèo thần tài trong phòng ngủ

Những chú mèo thần tài mang phong cách Nhật Bản không chỉ sở hữu ý nghĩa mang lại may mắn, tiền tài mà còn có khả năng đem đến vận đào hoa cho chủ nhân của mình. Đây là lý do tại sao nhiều người cầu đường tình duyên thuận buồm xuôi gió thường đặt mèo thần tài tại hướng chính Đông trong phòng ngủ của mình.

Đặt mèo thần tài trên trên xe hơi

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài nơi làm việc, nghỉ ngơi thì mèo thần tài còn được nhiều người lựa chọn đặt ngay trong xe hơi với ý nghĩa mang lại bình an mỗi khi di chuyển trên đường. Thường mèo thần tài sẽ được treo bằng dây ở ngay gương vì vị trí này sẽ tạo sự thoải mái cho người cầm lái hoặc đặt ở trên đế và để ngay trước phần kính xe.

Trong văn phòng, bàn làm việc: Phía bên phải chủ nhân

Khi đặt mèo thần tài trên bàn làm việc thì bạn nên đặt chú mèo chiêu tài theo hướng quay mặt xuôi theo hướng chủ nhân quay mặt ra (để vẫy gọi khách và tài lộc). Tốt nhất nên đặt mèo thần tài phía bên phải, nơi đặt mèo thần tài cần gọn gàng, sạch sẽ và thoáng đãng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm