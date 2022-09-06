5 loại cây cảnh trang trí trong phòng thờ đem đến nhiều phúc lộc, tẩy uế được tà khí, gia chủ sung túc, vượng khí dồi dào

Theo phong thủy, những cây cảnh có lá xanh mướt, vươn thẳng như cây kim tiền tượng trưng cho sự phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp. Cây kim tiền còn có ý nghĩa tài lộc, may mắn, phú quý, thịnh vượng nên được rất nhiều người ưa chuộng. Loại cây này có thể trồng ở trước sảnh công ty, trong phòng khách, đặt trên bàn làm việc... đều mang lại ý nghĩa phong thủy tốt.

Gia chủ có thể đặt chậu cây kim tiền trong phòng thờ vừa để trang trí vừa giúp vượng khí của ngôi nhà thêm dồi dào.

Một chậu phú quý nhỏ thường được các gia đình sử dụng làm cây cảnh trong nhà vì màu xanh, viền đỏ hồng rất đẹp mắt. Ngoài ra, loại cây này còn có công dụng thanh lọc không khí, giúp nhà bạn trong lành hơn.

Theo quan niệm phong thủy, cây phú quý còn khi đặt lên bàn thờ sẽ tẩy uế tà khí khiến cho gian thờ nhà bạn không bị ô uế. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng vận tài lộc, phú quý cứ ùn ùn kéo tới.

Ảnh minh họa: Internet

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc hay còn có tên gọi khác là cây thiên phú. Loại cây này có nguồn gốc ở Indonesia và Thái Lan. Vạn lộc là cây biểu trưng cho tài lộc, may mắn.

Theo quan niệm phong thuỷ, nếu trồng cây vạn lộc trong nhà sẽ mang lại sự bình an, xua đuổi những vận hạn, xui rủi cho gia chủ. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng loại cây này để làm quà thay cho lời chúc may mắn, thịnh vượng.

Cây kim ngân

Đây là loài cây tượng trưng cho sự uy quyền, bất khuất, kiên cường. Ngoài ra, cây này còn giúp hòa hợp các yếu tố trong phong thủy, mang tới tiền tài, thịnh vượng, may mắn cho gia đình. Người ta có thể đặt cây kim ngân trên bàn làm việc, trong phòng khác hoặc phòng thờ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây trầu bà đế vương

Trầu bà đế vương là cây trang trí hoàn hảo cho phòng thờ. Xét về dáng cây, loại cây này có bộ sắc tố đẹp, dù cây lá xanh hay lá đỏ thì đều rất bóng bẩy. Cây trầu bà đế vương tượng trưng sự uy quyền, mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Người ta tin rằng, khi trưng trầu bà đế vương trong phòng thờ sẽ giúp mang tới tài lộc, vượng khí cho gia chủ, vạn sự đều hanh thông.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.