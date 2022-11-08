4 nguyên tắc kiêng kỵ phong thủy khi đặt bàn ăn bạn nên tránh

Một trong những điều cấm kỵ khi đặt bàn ăn trong nhà là không nên để bàn ăn đối diện với bàn thờ, hoặc tượng phật, tương Quan Âm.... Bởi những bữa ăn mặn của gia đình sẽ mộ phạm đến thần thánh vì họ là những người tu hành, ăn chay. Mùi thức ăn dễ làm ảnh hưởng tới không gia thanh tĩnh của nơi linh thiêng.

Chính vì vậy, khi đặt bàn ăn chúng ta nên cố gắng để bàn ăn giữ một khoảng cách với bàn thờ, không nên tạo một đường thẳng giữa bàn ăn và bàn thờ, nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm, tĩnh lặng cho nơi thờ cúng và mang lại cảm giác thoải mái, tự do cho người ăn và không phạm phong thủy.

Việc đặt bàn ăn ở các phương vị thích hợp với mệnh của gia chủ sẽ mang lại tài vận, sức khỏe cho mọi người trong nhà. Nếu gia chủ có mệnh Đông tứ trạch, nên tránh đặt bàn ăn ở hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Nếu bạn thuộc mệnh Tây tứ trạch, cần tránh đặt ở hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc.

Tối kị đặt bàn ăn ở vị trí Tây Nam. Bởi ngự tại đây có sao Nhị Hắc, đại diện cho bệnh tật. Phòng ăn lại liên quan đến sức khỏe của mọi thành viên trong nhà, nên cần tránh đặt ở vị trí này. Nếu không thể di chuyển vị trí bàn ăn, gia chủ nên hóa giải bằng cách đặt tượng kì lân, sư tử hoặc tì hưu ở đó, sao cho đầu tượng hướng ra phía cửa phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt đối diện nhà vệ sinh

Theo phong thủy, phòng vệ sinh được coi là nơi không sạch sẽ, càng đặt nơi kín đáo càng tốt, nếu bàn ăn đặt đối diện phòng này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tinh thần của từng thành viên. Nếu không có cách nào dịch chuyển bàn ăn thì cải tạo bằng cách đặt ở giữa bàn ăn một chậu nước nhỏ rồi ngâm vào đó một cây sắt hoặc một cây trúc may mắn để hóa giải.

Bàn ăn đặt dưới xà nhà

Ngoài phòng vệ sinh thì xà nhà cũng mang phong thủy không tốt. Đặt bàn ăn dưới xà nhà sẽ tạo cảm giác bị đè nén, không thoải mái, người ngồi ăn sẽ có cảm giác bất an như có đao sắc trên đầu. Lỗi phong thủy này sẽ làm cho gia đình bất an, gia khí bất hòa.

Bàn ăn tránh đối diện cửa chính

Đặt bàn ăn đối diện cửa chính khiến người ngoài dễ can thiệp vào đời tư, cuộc sống gia đình, vừa không đảm bảo thẩm mỹ. Bạn nên đặt một bình phong để tạo không gian riêng biệt nhằm hóa giải lỗi phong thủy này.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.