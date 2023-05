Thị trường BĐS Long An: Kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đầu tư trong 5 năm tới

Hạ tầng được phát triển

Thị trường bất động sản Long An được quan tâm trước tiên luôn là vấn đề hạ tầng. Nếu xét về tiềm năng, so với Bình Dương, Đồng Nai thì tỉnh Long An vẫn dồi dào về cả quỹ đất lẫn giá bất động sản (BĐS). Bên cạnh đó, Long An cũng có cảng biển và khu công nghiệp.