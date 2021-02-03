Khu dân cư Lan Anh 7 - động lực phát triển kinh tế xã hội ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà đất 03/02/2021 12:34

Chiều 2/2, tại UBND xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Công ty TNHH MTV Lan Anh tổ chức công bố Quyết định số 7971/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của huyện Châu Đức về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Lan Anh 7 (mở rộng) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Theo quyết định này, quy mô quy hoạch của dự án có tổng diện tích 13,15ha, với quy mô dân số khoảng 2.268 người. Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Nghĩa Thành và huyện Châu Đức trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án gồm 430 lô đất nền biệt thự vườn (chiếm 48,07% tổng diện tích), đất nhà ở xã hội 97 lô (chiếm 5,72% tổng diện tích), chung cư cao 7 tầng với 68 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, công nhân, phục vụ nhu cầu trong khu dân cư, các khu vực lân cận và hai KCN Hòa Long và Châu Đức; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như đường, điện, cây xanh, công viên, hệ thống thoát nước, cấp nước…

Khu dân cư Lan Anh 7 - động lực phát triển kinh tế xã hội ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1
Quy hoạch chi tiết Dự án Lan Anh 7 mở rộng

Dự án nằm trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Châu Đức, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông ngiệp nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Dự án nằm giữa 2 khu công nghiệp (KCN) lớn là KCN Đô thị Châu Đức và KCN Hòa Long, nơi đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Với dự án này, Công ty Lan Anh mong muốn đóng góp một phần vào an sinh xã hội, giúp người nghèo, người có thu nhập thấp an cư lạc nghiệp.

Tại buổi công bố quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án Lan Anh 7, ông Hoàng Quốc Thái, Chủ tịch xã Nghĩa Thành chia sẻ, dự án này có ý nghĩa rất lớn trong sự phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật của xã. Đồng thời, dự án góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới của xã Nghĩa Thành.

Khu dân cư Lan Anh 7 - động lực phát triển kinh tế xã hội ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2
Dự án Lan Anh 7 giai đoạn I đã hoàn thiện bàn giao cho nhà nước

“Với việc hình thành KCN Đô thị Châu Đức thì nhu cầu nhà ở sẽ tăng cao trong thời gian tới. Với vị trí đặc biệt giáp ranh với TP Bà Rịa, nằm giữa hai KCN Châu Đức, KCN Hòa Long, dự án Lan Anh 7 sẽ là “thỏi nam châm” thu hút người dân về sinh sống, tạo đà cho sự phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương”. Ông Thái phấn khởi.

Trước đó, Dự án Lan Anh 7 giai đoạn I đã được Công ty TNHH MTV Lan Anh đã tổ chức lễ hoàn công dự án, nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước quản lý với diện tích 9,8ha. Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật hơn 100 tỷ đồng.

Khu dân cư Lan Anh 7 - động lực phát triển kinh tế xã hội ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3
Nhiều người dân đến tìm hiểu dự án

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh cho biết, mục tiêu của dự án Lan Anh 7 là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được UBND huyện Châu Đức phê duyệt, nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho dân cư trong khu vực và người dân ở vùng lân cận.

Khu dân cư Lan Anh 7 - động lực phát triển kinh tế xã hội ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 4
Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng giám đốc công bố quyết định quy hoạch

“Đồng thời, dự án còn ưu tiên khu nhà ở xã hội, chung cư thấp tầng cho người thu nhập thấp, công nhân lao động để họ có nơi sinh sống ổn định. Song song, phát triển dự án tại địa phương cũng nhằm cụ thể hóa “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Bà Phương chia sẻ.

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