Giá nhà giảm mạnh nhất 11 năm nhưng càng rao càng ế ẩm vì lãi suất vay thế chấp quá cao

Giá nhà tháng 5/2023 tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hơn 11 năm. Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 4 ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 4,28 triệu căn, giảm 3,4% so với tháng 3 vừa qua.

Hiệp hội môi giới quốc gia Mỹ (NAR) đã công bố vào ngày 22/6 (giờ địa phương) rằng giá trung bình của một ngôi nhà hiện có trong tháng 5 là 396.100 USD (khoảng 9,3 tỷ đồng), giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2011. Trước đó, tháng 3 và tháng 4/2023 ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2012.

NAR cho biết, trong khi giá nhà tiếp tục tăng ở Đông Bắc và Trung Tây, thì sự suy thoái ở Nam và Tây đã kéo giá nhà xuống. Tuy nhiên, so với tháng 4/2023, giá nhà đã tăng nhẹ tháng thứ ba liên tiếp.

Bức ảnh chụp tấm biển rao bán bên ngoài một ngôi nhà ở San Francisco - Ảnh: AFP/Getty Images

Số lượng nhà bán hiện có trong tháng 5/2023 là 4,3 triệu (tỷ lệ hàng năm), tăng 0,2% so với tháng 4, vượt quá dự báo của các chuyên gia (4,25 triệu) do Wall Street Journal (WSJ) tổng hợp.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 5/2022, số lượng giao dịch giảm 20,4%.

Theo phân tích, giao dịch èo uột do giá nhà vẫn ở mức cao, lãi suất cho vay thế chấp tăng và tình trạng khan hiếm nhà để rao bán.

Theo Freddie Mac, một tổ chức tài chính tư nhân của Mỹ, lãi suất thế chấp cố định trung bình trong 30 năm vào tuần trước là 6,69%, cao hơn gần 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái (5,78%).

Theo nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR, lãi suất thế chấp đang có tác động nặng nề đến hướng đi của thị trường mua bán nhà.

Giá nhà Trung Quốc giảm mạnh, thị trường bất động sản Bắc Kinh đóng băng trở lại Doanh số bán hàng trong 6 tháng tăng 20%, cao nhất từ ​​trước đến nay. Chủ nhà đua nhau hạ giá nhà ở khiến các giao dịch trên thị trường nhà đất bị giảm từ số lượng đến quy mô.

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