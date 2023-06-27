Giá nhà đất giảm mạnh 10%, người mua vẫn chờ 'bắt đáy'

Thị trường bất động sản đang chậm lại trên khắp Trung Quốc.

Ngày 26/6, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, giá nhà ở Thượng Hải - "thủ đô kinh tế" của Trung Quốc - đã giảm tới 10% trong bối cảnh kinh tế suy thoái và bùng nổ nhập cư ở nước ngoài.

Theo công ty môi giới bất động sản Centaline, số lượng nhà rao bán ở Thượng Hải đã tăng từ khoảng 100.000 vào tháng 3 lên khoảng 200.000 vào cuối tháng 4. Trong khi đó, số lượng giao dịch nhà ở tại Thượng Hải tiếp tục giảm, với 24.000 vào tháng 3, 17.700 vào tháng 4 và 15.300 vào tháng 5.

Quản lý tại công ty môi giới bất động sản 5I5J, cho biết doanh số bán tăng mạnh đã biến thị trường giao dịch nhà thành lợi thế của người mua: "Người mua, những người có nhiều lựa chọn hơn, đang yêu cầu người bán giảm giá từ 10 đến 15% với thái độ chờ xem. Điều này rất hiếm xảy ra ở thị trường bất động sản Thượng Hải, nơi nguồn cung nhà ở bị hạn chế. "

Thượng Hải, thủ đô kinh tế của Trung Quốc - Ảnh: Wikipedia

Xét rằng một căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm thành phố Thượng Hải có giá 15 triệu nhân dân tệ (khoảng 48,8 tỷ đồng), mức giảm 10% sẽ lên tới 1,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,8 tỷ đồng).

SCMP nhận định: "Trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc đang chững lại và triển vọng kinh tế yếu kém, làn sóng bán nhà ở Thượng Hải dự kiến ​​sẽ khiến giá nhà tiếp tục giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản Trung Quốc đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn."

Giao dịch nhà ở chậm chạp đang kìm hãm sự phục hồi kinh tế của Thượng Hải.

Trong nửa đầu năm ngoái, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh phong tỏa trong hai tháng do sự lây lan của COVID-19, đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 5,5%, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với mục tiêu chung của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thượng Hải chỉ tăng 3% trong quý I, thấp hơn mức chung của Trung Quốc (4,5%). Các báo cáo tiếp tục cho thấy nhiều người cảm thấy mệt mỏi với sự phong tỏa và quyết định rời khỏi Thượng Hải hoặc lên kế hoạch di cư.

Giá nhà Trung Quốc giảm mạnh, thị trường bất động sản Bắc Kinh đóng băng trở lại Doanh số bán hàng trong 6 tháng tăng 20%, cao nhất từ ​​trước đến nay. Chủ nhà đua nhau hạ giá nhà ở khiến các giao dịch trên thị trường nhà đất bị giảm từ số lượng đến quy mô.

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