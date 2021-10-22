Đặt máy giặt đúng phong thủy giúp gia chủ hút TÀI LỘC về chật nhà, chuyên gia lưu ý đặc biệt 2 vị trí tuyệt đối TRÁNH

Theo các chuyên gia cho biết, những vị trí trong nhà tuyệt đối không được đặt máy giặt nếu không sẽ phạm vào phong thủy . Vị trí này nhiều người không biết, nên rất hay đặt sai.

Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng việc đặt các thiết bị điện ngoài ban công đa phần là không tốt, vì những thiết bị này dễ bị ảnh hưởng và hỏng hóc do các yếu tố thời tiết.

Đại đa số các gia đình hiện nay đều lựa chọn đặt máy giặt ngoài ban công, một phần vì trong nhà chật hẹp, một phần khác là để tiện cho việc phơi quần áo ngay sau đó luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo phương diện phong thủy thì đặt máy giặt ở ban công quay nếu không biết đặt hướng nào sẽ dễ phạm phong thủy. Do đó, nếu bạn thực sự vẫn muốn đặt máy giặt ngoài ban công thì nên chú ý đặt ở góc Đông hoặc Đông Nam để hạn chế những điều "xung".

Ngoài ra cũng phải đặc biệt lưu ý nếu để máy giặt ở ban công thì cần phải che chắn cẩn thận, dây điện cũng cần được kiểm tra thường xuyên để tránh trường hợp chuột cắn dây làm hở điện gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.

Không đặt máy giặt trong phòng bếp gần khu vực nấu nướng

Các chuyên gia phong thủy cho biết, xét theo ngũ hành thì máy giặt chủ về hành thủy còn bếp lại vượng hỏa. Đặt máy giặt gần bếp nấu sẽ khiến thủy hỏa xung khắc, điều này ảnh hưởng không tốt tới tài lộc của gia đình, đồng thời ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nữ gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, xét về góc độ khoa học, việc đặt máy giặt trong bếp khiến các linh kiện bên trong máy giặt dễ bị hỏng hóc do bám dính dầu mỡ hoặc bị muối ăn mòn.

Hơn nữa, hàng ngày thay quần áo ra không phải lần nào chúng ta cũng giặt luôn. Nếu để quần áo chất đống trong bếp sẽ khiến quần áo bị ám mùi thức ăn rất khó chịu, hơn nữa quần áo thay ra hay ẩm thấp mồ hôi nếu để trong bếp càng tạo điều kiện tốt cho vi khuẩn phát triển.

Do đó chúng ta không nên đặt máy giặt trong bếp, đặc biệt là không được để gần bếp nấu. Nếu trong trường hợp diện tích nhà chật hẹp không còn nơi khác để máy giặt thì phải đảm bảo được hệ thống thoát nước và phải đặt xa bếp nấu nhất có thể.