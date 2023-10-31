Vợ chồng bên nhau có con 2 tuổi mới làm đám cưới, ngay trong tuần trăng mật ngọt ngào tôi ‘chết đứng’ khi thấy chồng mình đang thân thiết với người này

Ngoại tình 31/10/2023 10:45

Đợi chồng lên đi ngủ cùng nên tôi ra hành lang hóng mát. Tuy nhiên, chỉ là, vừa bước ra hành lang, tôi thấy chồng và cô osin đang ôm ấp, hôn hít nhau. Tôi choáng váng, đứng không vững, nhưng cũng cố lại gần để nghe họ nói chuyện.

Chồng và tôi yêu nhau cũng ngót nghét 7 năm. Trong 7 năm đó có hơn 3 năm chung sống cùng nhau. Bỗng một ngày tôi phát hiện mình có bầu, lúc đó mình đang học văn bằng 2, còn anh thì đi công tác triền miên. Vì thế hai đứa quyết định về nói rõ với hai bên gia đình, đợi sinh con xong rồi mới cưới. Hai đứa cũng chỉ làm giấy đăng kí hết hôn để khi con ra đời có đầy đủ tên bố mẹ trong giấy khai sinh.

Mãi đến khi con trai được 2 tuổi tôi với anh mới làm đám cưới. Tôi nhìn anh và tươi cười bế con chụp ảnh cưới, bố mẹ và họ hàng ai cũng mừng vì cuối cùng tôi cũng đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. 

Cưới xong 2 vợ chồng tôi lên kế hoạch đi du lịch ở Phú Quốc để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Trước khi đi tôi có rất nhiếu dự định, chia sẻ với chồng tuần trăng mật mình sẽ làm những gì, hãy cố gắng biến nó thành thời gian ngọt ngào nhất. Cảm giác được đi du lịch hưởng tuần trăng mật thật là hạnh phúc.

Tuy nhiên, đi du lịch đâu thể để con ở nhà vì thế tôi mang cả con theo và chồng nói: “Em đã vất vả, thiệt thòi nhiều rồi, chẳng mấy khi có cơ hội xả hơi, lần này đi chơi mang theo cả con nữa nên mình cho cô Linh – cô giúp việc đi theo luôn nha để phụ em chăm lo cho con”. Nghe thấy chồng nói vậy, tôi thấy rất hợp lý nên đồng ý luôn.

Ngày đầu tiên ở Phú Quốc, tôi ngất ngây với cảnh đẹp và không khí ở đây, lúc nào cũng thấy lâng lâng hạnh phúc vì có chồng ở bên. Sau một ngày đi chơi thấm mệt, con tôi ngủ sớm, vì thế vợ chồng đã tranh thủ “thân mật” với nhau. Cứ thế tôi ôm anh ngủ. Nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc tôi không thấy anh đâu cả, gọi điện sau 1 hồi chuông dài anh bắt máy và nói: “Đêm mát, anh ra ngoài hít không khí một chút rồi vào, em ngủ tiếp đi”.

Đến đêm thứ 2, do con cựa quậy, dậy đi tiểu, khiến tôi tỉnh giấc, nhìn quanh không thấy chồng đâu hết. Sau khi cho con đi vệ sinh xong, ru con ngủ xong rồi tôi mới nhấc máy gọi điện thoại cho chồng, anh nói đang ở dưới quán cà phê của khách sạn xem bóng đá một chút rồi lên ngủ sau.

Đợi chồng lên đi ngủ cùng nên tôi ra hành lang hóng mát. Tuy nhiên, chỉ là, vừa bước ra hành lang, tôi thấy chồng và cô osin đang ôm ấp, hôn hít nhau. Tôi choáng váng, đứng không vững, nhưng cũng cố lại gần để nghe họ nói chuyện.

Vợ chồng bên nhau có con 2 tuổi mới làm đám cưới, ngay trong tuần trăng mật ngọt ngào tôi ‘chết đứng’ khi thấy chồng mình đang thân thiết với người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là họ đã lừa dối tôi được gần 2 năm trời. Họ đã ngoại tình với nhau ngay từ lúc tôi hạ sinh đứa con cho anh. Tôi ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong bệnh viện, anh nắm tay tôi và xin lỗi. Tôi thấy thật là đê tiện, đáng khinh bỉ, hóa ra đây là tuần trăng mật ngọt ngào của chồng và cô osin chứ đâu phải cho tôi.

Anh khóc lóc, nói ân hận và cầu xin tôi tôi tha thứ. Tuy nhiên, lòng tôi đau lắm, làm sao có thể tha thứ được chứ. Tôi đứt khoát và lạnh lùng nói: “Kẻ phản bội không có quyền cầu xin”.

Vậy đấy, tuần trăng mật ngọt ngào kết thúc như thế, đồng thời cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc khi vừa mới cưới xong được một tuần. Sau khi ra viện tôi đã đưa đơn ly hôn cho anh ký, thà đau một lần còn hơn là đau âm ỉ. Tôi chỉ thương cho con, vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. 

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