Tóc ngắn cho bé gái 7 tuổi nhìn là mê

Với kiểu tóc ngắn này, khuôn mặt của bé trông sẽ bầu bĩnh hơn, nhìn là muốn nựng ngay. Sự kết hợp khéo léo giữ phần mái ngố với tóc ngắn uốn cụp làm tăng thêm phần đáng yêu, khiến thiên hạ phải thốt lên “con nhà ai mà đáng yêu đến thế”. Hơn nữa, mái ngố cũng được xem là “kiểu tóc quốc dân” giúp bé giữ được sự ngây thơ và nhí nhảnh đúng với độ tuổi. Đây cũng là kiểu tóc gắn liền với tuổi thơ của bao người. Vì vậy, hiện nay tóc bob mái ngố luôn là kiểu tóc hàng đầu được nhiều bà mẹ lựa chọn cho cô công chúa nhỏ đáng yêu của mình.

Mái tóc ngắn đẹp sẽ giúp bé trông đáng yêu, thoải mái, dễ dàng hoạt động mà không bị vướng víu rối bù. Hơn nữa, mái tóc ngắn còn là “vitamin” giúp con tự tin khi học tập và vui chơi. Vì vậy, mẹ hãy thường xuyên cập nhật những kiểu tóc ngắn cho bé gái 7 tuổi nhé.

Hiện nay, trào lưu cắt tóc mái lởm chởm cho bé đang rất thịnh hành. Tuy nhiên, đây là kiểu tóc rất khó chiều với người lớn, nhưng lại được “đo ni đóng giày” cho trẻ thơ. Với kiểu tóc mái được cắt lên đến nửa trán, gương mặt của bé trông vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu lạ thường. Cả khuôn mặt bừng sáng, tạo điểm nhấn cho người nhìn tập trung vào đôi mắt long lanh giàu hình ảnh của bé.

Có thể nói mái ngố chính là đặc trưng tạo nên “thương hiệu” cho kiểu tóc này. Bởi trong lớp tóc mái ngố được cắt bằng, ngang và dày giường như khuôn mặt bé nào cũng vô cùng đáng yêu và siêu dễ thương đến lạ thường. Thế nên đây chính là kiểu tóc ngắn cho bé gái 7 tuổi mẹ không nên bỏ qua.

Hơn nữa, kiểu tóc mái này còn làm cho vầng trán của bé thêm rộng và cao, tượng trưng cho may mắn về tài lộc, giàu sang cả đời. Đến phần đuôi tóc, mẹ có thể để ngắn thẳng hoặc uốn xoăn nhẹ tạo sự bồng bềnh. Với những bé gái tóc hơi thưa thì mẹ nên tạo phồng để “đánh lừa” thị giác, người đối diện nhìn vào trông tóc của bé dày và mượt hơn.

Tóc ngắn cắt mái lởm chởm tạo sự ngộ nghĩnh tinh nghịch cho bé

Kiểu tóc tạo hình lạ mắt này không chỉ phù hợp với thời trang mà còn làm cho bé thêm nhí nhảnh. Đặc biệt, với những bé gái có tóc mái nhanh dài và thường uyên bị che khuất tầm nhìn thì tóc mái lởm chờm sẽ rất phù hợp, mang đến sự thông thoáng, mát mẻ cho bé yêu.

Kiểu tóc tém mái thưa đáng yêu cho bé gái

Đây là kiểu tóc đang thịnh hành trong mảng thời trang thiếu nhi, đặc biệt là trong các show diễn thời trang. Kiểu tóc dễ thương bậc nhất này phù hợp với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Lớp mái thưa cắt mỏng tạo sự nữ tính, điệu đà nhưng không kém phần nhí nhảnh, trong trẻo cho bé.

Những em bé nào cá tính và hay tinh nghịch lại càng phù hợp với kiểu tóc này. Khi đi học trông bé rất ngây thơ, đáng yêu, khi đi chơi trông bé rất sành điệu, tự tin, khi đi dự tiệc kết hợp cùng với một chiếc đầm công chúa trông bé sẽ kiêu sa và rạng rỡ, là trung tâm thu hút ánh nhìn.

Ngoài ra, mẹ có thể cắt kiểu tóc ngắn tomboy cho bé gái trông cũng rất ngầu. Kiểu tóc này thể hiện sự mới lạ. Dù có phần hơn mạnh mẽ, thể hiện rõ chất chơi, nhưng sẽ là phương pháp tốt giúp bé thay đổi hình ảnh nữ tính quen thuộc đến nhàm chán. Vì vậy, kiểu tóc tomboy đẹp này được rất nhiều nhà tạo mẫu ưa chuộng, giúp biến tấu phong cách và hình tượng một cách linh hoạt. Phần tóc của bé sẽ được cắt gọn gàng, ngắn ôm sát vào gáy. Còn tóc mái, mẹ có thể lựa chọn nhiều kiểu khác nhau để phù hợp với từng khuôn mặt của bé để vẻ bụ bẫm, xinh xắn một cách hoàn hảo nhất.

Bé gái duyên dáng với tóc ngắn mái thưa

Theo đó, với những bé có khuôn mặt nhỏ, gầy mẹ nên chọn kiểu tóc tém, tỉa mái ngố để tôn nét mặt hài hòa, cân đối của con. Còn những bé gái có dáng mặt tròn, tóc bob ngắn lai pixie mái xéo hoặc mái thưa sẽ là lựa vô cùng lý tưởng, làm nổi bật đôi mắt tròn, sáng lung linh, trông thật đáng yêu trước mọi người.

Tóc ngắn cho bé gái 7 tuổi uốn xoăn

Mặc dù việc để tóc xoăn, tạo kiểu sẽ làm hư tổn mái tóc của bé. Tuy nhiên, đôi khi mẹ cũng nên đổi kiểu để làm điệu cho con gái trong những lần đi dự tiệc và liên hoan cùng với bạn bè. Vì vậy, để làm con gái nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người, cũng như có được những bức hình đẹp thì bạn nên cho bé làm kiểu tóc xoăn này.

Tùy vào độ dày của tóc, bạn có thể lựa chọn làm uốn xoăn lọn nhỏ hoặc lọn lớn. Nếu thích tóc bông xù như công chúa tóc mây thì bạn nên cho bé để tóc xoăn lọn nhỏ. Nhưng nếu thích kiểu nữ tính, đáng yêu và long lanh tựa đám mây, bạn nên để kiểu uốn xoăn sóng nước to nhẹ nhàng cho bé.

Tóc ngắn uốn xoăn tạo sự nhí nhảnh cho bé cưng

Với kiểu tóc này mẹ hay chọn cho con những chiếc váy thật điệu đà sẽ làm cho gương mặt có thần thái, tạo nên cá tính độc đáo riêng.

Tóc nấm – Tóc ngắn cho bé gái 7 tuổi thêm phần siêu cấp đáng yêu

Tóc ngắn kiểu nấm được nhiều phụ huynh đáng giá là đẹp và mới lạ, rất hút mắt người nhìn. Biến em bé gần giống như một cây nấm nhỏ dễ thương đang dịch chuyển. Một cây nấm biết nói, biết cười và làm những hành động đáng yêu, sẽ khiến trái tim bao nguồi tan chảy. Vì kiểu tóc này làm bé trở nên ngộ nghĩnh, đáng yêu trước người đối diện.

Tóc nấm cho bé yêu tự tin cười đùa, "đốn tim" bao người

Tuy nhiên, kiểu đầu này nhìn dễ nhưng mà thực chất rất khó cắt và tạo kiểu. Vì vậy, bố mẹ nên đưa con ra những tiệm làm tóc uy tín và chất lượng để được các thợ lành nghề tạo kiểu. Đây cũng là kiểu tóc lý tưởng dành cho những bà mẹ không có nhiều thời gian để làm đẹp cho con. Chỉ cần chải chuốt bằng một chiếc lược đơn là chiếc đầu nấm đã vào nếp, gọn gàng và bé có thể đến trường.

Kiểu tóc ngắn mái lệch điệu đà

Nếu các mẹ đang còn phân vân không biết kiểu tóc nào sẽ hợp với bé gái 7 tuổi thì hãy thử ngay tóc ngắn mái lệch. Với kiểu tóc này dù bé sở hữu gương mặt nhiều khuyết điểm thì cũng được che đi một cách hoàn hảo. Cụ thể với gương mặt quá tròn, để lộ nọng cằm thì mái lệch ngôi sẽ giúp khuôn mặt trở nên thon gọn và sáng sủa hơn.

Hơn nữa, mẹ cũng không cần phải đưa bé ra tiệm làm tóc, chỉ cần khéo léo một chút mẹ đã có thể tạo kiểu thành công. Tuy nhiên, bạn cần chú ý khoảng cách, căn chuẩn, để tóc không vướng víu, che mất tầm nhìn của trẻ.

Tóc ngắn uốn xoăn mái

Kiểu tóc này dường như sinh ra là để dành cho những bé gái có gương mặt tròn, bầu bĩnh trở nên điệu đà và đỏm dáng. Phần mái được uốn xoăn tự nhiên nhất có thể, phần tóc phía sau được buộc gọn lên, mát mẻ nhưng để vài cọng lưa thưa buông rũ hai bên. Bất cứ ai khi nhìn cũng phải ấn tượng với kiểu tóc Hàn Quốc này của bé.

Tóc ngắn mái xoăn Hàn Quốc khiến bé đáng yêu và vô cùng nổi bật

Hy vọng với những gợi ý về tóc ngắn cho bé gái 7 tuổi ở trên sẽ giúp cho các mẹ có nhiều sự lựa chọn để thay đổi diện mạo cho con trở nên mới mẻ, vừa đáng yêu lại vô cùng nổi bật.