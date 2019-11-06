Những em bé có khuôn mặt hài hước khiến 'thượng đế cũng phải cười'

Ngắm con yêu mỗi ngày 06/11/2019 16:28

Loạt hình ảnh hài hước của những đứa trẻ có khuôn mặt như “hờn cả thế giới” khiến dân mạng không khỏi bật cười. Dù có chút khác lạ nhưng các bé vẫn vô cùng đáng yêu.

Trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh thường có khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Thế nhưng có không ít em bé mang khuôn mặt khá già dặn, “khó ở” và hài hước hơn so với bạn bè cùng lứa. Xem hình ảnh hài hước của những đứa trẻ dưới đây, hẳn bạn sẽ không thể nhịn được cười.

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Hình ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc đứa trẻ sơ sinh tròn xoe mắt, há hốc miệng y hệt người trưởng thành khiến dân mạng cười ngất - Ảnh cắt từ clip
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Khuôn mặt 'trống rỗng' như thể đang suy nghĩ chuyện đại sự của cậu bé còn chưa đầy 1 tuổi - Ảnh cắt từ clip
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Nhiều người thắc mắc không biết cậu bé đang thức hay đang ngủ với biểu cảm này trên khuôn mặt - Ảnh cắt từ clip
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Thêm 1 trường hợp khiến mọi người hoang mang vì phong cách ngủ khác lạ - Ảnh cắt từ clip
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Cô bé chưa đầy một tháng tuổi chau mày như thể đang suy nghĩ chuyện đại sự - Ảnh: Internet
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Khuôn mặt thân quen của 'sinh viên 5 tốt' ở các trường đại học trong hình hài 1 đứa trẻ - Ảnh: Internet
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Khuôn mặt 'hơi già' nhưng cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nhé! - Ảnh: Internet
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Bực bội đến mấy khi nhìn thấy bức ảnh này cũng phải mỉm cười - Ảnh: Internet
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Cô bé bĩu môi hờn dỗi cả thế giới ngay khi vừa rời bụng mẹ gây xôn xao - Ảnh: Internet

Những bức ảnh dễ thương này đã nhận về hàng chục nghìn lượt like, bình luận của dân mạng, khiến ai nấy đều tan chảy. Biểu cảm đáng yêu của bọn trẻ khiến ai nấy đều phải thốt lên "đáng yêu quá". 

"Cả ngày dài mệt mỏi nhưng nhìn thấy ảnh mấy bé là có năng lượng ngay. Đáng yêu quá đi mất. Không hiểu sao còn nhỏ mà biểu cảm khuôn mặt có thể phong phú đến thế", bình luận của một người dùng mạng xã hội.

"Những khuôn mặt hài hước, mang tính giải trí cao. Nhìn mà chỉ muốn ôm các bé suốt ngày thôi", B.V nhận xét.

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