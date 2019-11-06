Những em bé có khuôn mặt hài hước khiến 'thượng đế cũng phải cười'

Loạt hình ảnh hài hước của những đứa trẻ có khuôn mặt như “hờn cả thế giới” khiến dân mạng không khỏi bật cười. Dù có chút khác lạ nhưng các bé vẫn vô cùng đáng yêu.
- Loạt ảnh hài hước 'tác hại khi làm mẹ quá sớm' đang được dân mạng thả tim và bình luận mỏi tay
- Góc hài hước: Bé trai 'khóc cạn nước mắt' vì lỡ đâm sầm vào mông VĐV thể hình
Trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh thường có khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Thế nhưng có không ít em bé mang khuôn mặt khá già dặn, “khó ở” và hài hước hơn so với bạn bè cùng lứa. Xem hình ảnh hài hước của những đứa trẻ dưới đây, hẳn bạn sẽ không thể nhịn được cười.
Những bức ảnh dễ thương này đã nhận về hàng chục nghìn lượt like, bình luận của dân mạng, khiến ai nấy đều tan chảy. Biểu cảm đáng yêu của bọn trẻ khiến ai nấy đều phải thốt lên "đáng yêu quá".
"Cả ngày dài mệt mỏi nhưng nhìn thấy ảnh mấy bé là có năng lượng ngay. Đáng yêu quá đi mất. Không hiểu sao còn nhỏ mà biểu cảm khuôn mặt có thể phong phú đến thế", bình luận của một người dùng mạng xã hội.
"Những khuôn mặt hài hước, mang tính giải trí cao. Nhìn mà chỉ muốn ôm các bé suốt ngày thôi", B.V nhận xét.