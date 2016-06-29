Bộ ảnh kỷ yếu "đẹp nhất vô nhị" của hotgirl nhí Phương Ly

Ngắm con yêu mỗi ngày 29/06/2016 12:00

Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao khi nhìn thấy bộ ảnh kỷ yếu của cô bé Phương Ly - đã từng gây sốt với clip "vịt hóa thiên nga" cách đây hơn 1 năm trước.

Cô bé được biết đến lần đầu tiên với clip "vịt hoá thiên nga" - đây từng là một trong những trào lưu rất nóng được nhiều bạn trẻ yêu thích  và làm theo. Clip chủ yếu thể hiện sự biến đổi từ gương mặt xấu xí do hóa trang và chỉ sau vài giây chuyển cảnh sẽ biến thành một gương mặt xinh xắn.

Trong số đó, gương mặt "không gốc chết" của một cô bé đến từ Tuyên Quang đã mang lại rất nhiều ấn tượng và bộ ảnh đã nhận được những lời khen ngợi có cánh từ phía cư dân mạng. Tuy đoạn clip chỉ có thời lượng khoảng 30 giây nhưng đã thu hút trên 30.000 lượt xem, với hàng nghìn lượt thích và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Bộ ảnh kỷ yếu 'đẹp nhất vô nhị' của hotgirl nhí Phương Ly - Ảnh 1
Phương Ly nổi tiếng với clip "vịt hóa thiên nga"

Mới đây, Phương Ly lại tiếp tục làm cộng đồng dậy sóng khi cô bé tung ra hẳn một bộ ảnh "kỷ yếu mẫu giáo" chụp cùng cậu bạn thân để đánh dấu sự kết thúc của những năm học mẫu giáo cuối cùng để chuẩn bị bước sang một trang sách mới, một cánh cổng tiểu học sắp mở ra trước mắt cô bé.

Bộ ảnh kỷ yếu 'đẹp nhất vô nhị' của hotgirl nhí Phương Ly - Ảnh 2
Vũ Phương Ly, 6 tuổi, theo học tại trường mầm non Phan Thiết, tỉnh Tuyên Quang. 

Bộ ảnh kỷ yếu 'đẹp nhất vô nhị' của hotgirl nhí Phương Ly - Ảnh 3
Chụp cùng Phương Ly là một cậu bạn thân.

Bộ ảnh kỷ yếu 'đẹp nhất vô nhị' của hotgirl nhí Phương Ly - Ảnh 4
Cô bé 6 tuổi rất biết cách tạo dáng.

Bộ ảnh kỷ yếu 'đẹp nhất vô nhị' của hotgirl nhí Phương Ly - Ảnh 5
Sắc hoa phượng đỏ rực khiến người xem nao lòng.

Bộ ảnh kỷ yếu 'đẹp nhất vô nhị' của hotgirl nhí Phương Ly - Ảnh 6
Bộ ảnh "độc nhất vô nhị" của cô bé khiến nhiều người nhớ lại quãng thời gian học sinh đầy kỷ niệm.

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