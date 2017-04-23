Thêm một cách kho cá ngon đậm đà miễn chê

Nấu gì hôm nay 23/04/2017 21:54

Cách kho cá này rất đơn giản, thịt cá cứng mà xương lại mềm, đậm đà hòa quyện cùng vị ngọt thơm của nước dừa, vị chua thanh của cà chua tạo nên món cá kho độc đáo, ngon miệng.

Nguyên liệu:

500g cá trích 

 4 củ hành tím 

 4 quả cà chua 

 300 ml nước dừa tươi 

 2 muỗng cà phê bột nêm 

 2 muỗng cà phê muối 

 3 muỗng cà phê đường 

 2 muỗng canh nước mắm 

 ½ muỗng cà phê tiêu 

 1 muỗng canh mỡ heo

Cách làm:  

Bước 1

Thêm một cách kho cá ngon đậm đà miễn chê - Ảnh 1

Cá trích làm sạch, bỏ đầu, bỏ lườn, móc sạch bụng, làm sạch vẩy rồi ngâm với nước muối loãng cho cá cứng thịt.

Bước 2

Cà chua rửa sạch thái nhỏ hạt lựu, hành tím thái mỏng rồi băm nhuyễn.

Bước 3

Đặt chảo lên bếp, cho mỡ heo vào chờ sôi rồi cho hành tím vào phi thơm.

Bước 4

Thêm một cách kho cá ngon đậm đà miễn chê - Ảnh 2

Sau đó cho cà chua vào xào cùng với gia vị muối, đường, nước mắm, bột nêm vào. Tiếp đó, cho nước dừa tươi vào khi hỗn hợp nước sốt cà sôi nhẹ lên thì nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 5

Xếp cá trích vào nồi, rồi cho ½ nước sốt cà vào cá. Kho cá trên lửa nhỏ liu riu khoảng 30 phút.

Bước 6

Thêm một cách kho cá ngon đậm đà miễn chê - Ảnh 3

Khi cá chín mềm, nước cạn thì tiếp tục cho ½ phần nước sốt cà còn lại vào, kho liu liu trong 20 phút nữa là được. Nước dừa và cà chua sẽ thấm vào cá làm cho xương cá mềm rục, thịt cá thơm ngon.

Thành phẩm:

Cá trích ít mỡ nhưng ăn có vị béo vì chứa nhiều dầu omega 3 tốt cho trí não, phòng bệnh tim, huyết áp. Đây là cách kho cá đơn giản, thịt cá cứng mà xương lại mềm, đậm đà hoà quyện cùng vị ngọt thơm của nước dừa, vị chua thanh của cà chua tạo nên món cá kho độc đáo, chiều lòng cả nhà.  

Thêm một cách kho cá ngon đậm đà miễn chê - Ảnh 4

Chúc gia đình bạn ngon miệng!

 

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