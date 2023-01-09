Lạ mà quen với món chả trứng nướng "mặt trời", mềm mướt bên trong bên ngoài thơm lừng

⁃ 1 nắm miến

⁃ 1 nắm mộc nhĩ, nấm hương

⁃ 1 nắm hành lá

⁃ 1 củ hành tây nhỏ

⁃ Mấy củ hành khô

⁃ Sa tế, ớt tươi (tùy khẩu vị)

⁃ Mắm muối, tiêu bột vừa ăn

Cách làm chả trứng nướng

Bước 1: Hành tây, miến, mộc nhĩ nấm hương và hành xay nhỏ. Cho tất tật nguyên liệu vừa xay vào nồi. Mỗi nguyên liệu để vào một góc, thêm chút sa tế cho đẹp để còn làm màu thêm tiêu và chút nước mắm cho vừa ăn.

Bước 2: Đập 5 quả trứng gà vào âu nguyên liệu và đánh thật đều tay để hỗn hợp quyện vào nhau.

Bước 3: Dàn đều hỗn hợp chả vào khay. Bạn nào dùng khay chống dính giống mình thì cứ vô tư, còn khay thường thì quét một lớp dầu mỏng để chống dính.

Dùng đầu thìa “ịn” từng hố nhỏ trên bề mặt hỗn hợp chả, khoảng cách đều nhau.

Bước 4: Trứng muối bạn tách lấy lòng đỏ, rửa sơ với rượu trắng hoặc rượu Mai quế lộ cho thơm.

Bước 5: Món chả trứng lần này mình sẽ nướng cách thủy bằng lò nướng. Các bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc hấp tùy điều kiện từng nhà. Bật lò nóng trước đủ 180 độ C, đổ nước sôi vào khay hứng bên dưới.

Đặt khay chả lên khay, nướng 180 độ C chế độ 2 thanh nhiệt trong khoảng 20 – 25 phút. Cho đến khi xâm thử tăm thấy thịt đã chín chắc.

Bước 6: Dầu màu điều đánh đều, nhẹ tay cùng 5 lòng đỏ trứng gà còn lại và xíu sa tế tạo thành hỗn hợp mịn mướt, vàng óng.

Lưu ý là đánh thật nhẹ tay thôi nha, tránh để phần trứng này bị nổi bọt.

Bước 7: Quết phần lòng đỏ và dầu điều ban nãy phủ đều kín mặt khay chả. Tiếp theo bỏ lò nướng tiếp tục nướng thêm 5 phút ở 150 độ C là hoàn thành.

Thành quả đây! Chúc mọi người thành công

Nguồn: FB Phan Anh/ Esheep Kitchen