Không khó để trổ tài mời cả nhà “cơm ngon canh ngọt” nhờ canh củ sen hầm xương

Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ huyết, bổ tỳ, cầm máu, tráng dương, an thần, rất phù hợp với những người thiếu máu, phế suy, gầy yếu, ăn ngủ kém.

Củ sen có nhiều cách để chế biến nhưng dễ làm, dễ biến tấu hơn cả chính là canh củ sen hầm xương đủ loại. Củ sen được mệnh danh là một trong những loại thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng vì có chứa nhiều tinh bột, chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như: vitamin C, B6, sắt, phốt pho, kali, mangan, kẽm…

Dưới đây là 1001 cách nấu canh củ sen hầm xương đa dạng mà ngọt mát đậm đà, bồi bổ cho cả nhà trong những bữa cơm hàng ngày:

Để chọn củ sen ngon nấu canh thì nên chọn củ có vỏ ngoài màu vàng sẫm, phần thịt dày màu trắng. Sau khi gọt lớp vỏ bên ngoài thì củ sen thường bị thâm nên dùng để nấu ăn ngay hoặc phải ngâm vào nước lạnh có pha giấm khoảng 5 - 7 phút. Do vậy, nếu chưa chế biến thì cứ giữ nguyên củ sen bảo quản nơi thoáng mát.

1. Canh củ sen hầm xương heo

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g củ sen tươi

- 400g xương heo, có thể chọn phần xương lưng (cột sống) hoặc sườn non

- 1 củ cà rốt

- 1 trái bắp ngọt

- Hạt nêm, đường, tiêu, hành lá

Các bước thực hiện:

- Bắt đầu cách chế biến món củ sen hầm xương, nên rửa sạch xương heo, chặt miếng vừa ăn, chần qua nước đun sôi rồi cho lên bếp hầm nước dùng xương này khoảng 30-45 phút.

Rửa sạch xương heo, chặt miếng vừa ăn, chần qua nước đun sôi

- Trong thời gian đợi nước hầm xương thì sơ chế củ quả còn lại.

- Bắp ngọt lột vỏ, cắt thành khoanh tròn.

- Cà rốt gọt vỏ cắt khoanh.

- Củ sen gọt vỏ cắt khoanh, ngâm vào nước lạnh pha chút giấm hoặc chanh cho trắng

- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

Sơ chế củ quả

- Sau khi nước hầm xương đã ngọt, cho cà rốt, bắp ngọt và củ sen vào nồi nấu chín. Nêm nếm gia vị vừa ăn và tắt bếp.

- Múc canh ra tô, cho hành lá vào và thưởng thức để thấy rằng bữa cơm gia đình lúc nào cũng trọn vẹn, đong đầy sự yêu thương, chăm sóc.

Múc canh ra tô, cho hành lá vào và thưởng thức

2. Đuôi heo hầm củ sen

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g củ sen tươi

- 300-400g đuôi heo

- 100g đậu phộng hạt

- Hạt nêm, dầu ăn, tiêu, hành củ, hành lá

Các bước thực hiện:

- Rửa sạch đuôi heo rồi chặt nhỏ miếng vừa ăn, ướp gia vị cho thấm đều.

Rửa sạch đuôi heo rồi chặt nhỏ miếng vừa ăn, ướp gia vị cho thấm đều

- Cho đậu phộng vào nước lạnh ngâm khoảng 3h.

- Củ sen gọt vỏ, cắt khoanh ngâm nước giấm cho trắng

- Hành củ lột vỏ, phi thơm với dầu ăn rồi cho đuôi heo vào xào chung khoảng 3-5 phút.

- Cho nước lọc, đậu phộng và củ sen vào hầm.

Hầm khoảng 30-45 phút thì kiểm tra xem các nguyên liệu đã chín mềm chưa rồi nêm nếm gia vị vừa ăn

- Hầm khoảng 30-45 phút thì kiểm tra xem các nguyên liệu đã chín mềm chưa rồi nêm nếm gia vị vừa ăn, tắt bếp.

- Múc canh ra tô, rắc hành lá vào trang trí và dùng khi còn nóng sẽ ngon hơn.

3. Canh củ sen hầm giò heo

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món canh củ sen hầm giò heo

- 300g củ sen tươi

- 500g giò heo

- Hạt nêm, tiêu, hành lá

Các bước thực hiện:

- Canh củ sen hầm xương được thay đổi bằng giò heo vừa ngon miệng vừa giữ nguyên giá trị dinh dưỡng cho cả nhà.

- Chỉ cần rửa sạch giò heo, trụng qua nước sôi rồi ngâm liền vào nước lạnh cho giò sạch bẩn.

Cho giò heo và củ sen vào nồi nước hầm cho chín mềm

- Củ sen gọt vỏ, rửa sạch và cắt khoanh tròn.

- Sau đó, cho giò heo và củ sen vào nồi nước hầm cho chín mềm.

- Nêm gia vị vừa ăn.

- Cho thành phẩm ra tô, nêm hành lá phía trên rồi thưởng thức. Vị ngọt của giò heo và dinh dưỡng từ củ sen sẽ giúp ăn cơm ngon miệng và sức khỏe nâng cao cho cả gia đình.

Vị ngọt của giò heo và dinh dưỡng từ củ sen sẽ giúp ăn cơm ngon miệng và sức khỏe nâng cao cho cả gia đình

4. Canh củ sen hầm xương bò

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g củ sen tươi

- 300g xương ống bò

- 200g thịt sườn thăn bò

- 1 củ khoai tây

- 1 củ cà rốt

- Hạt nêm, tiêu, hành ngò

Các bước thực hiện:

- Rửa sạch xương và thịt sườn bò, chặt miếng vừa ăn.

- Đem phần xương đi hầm làm nước dùng còn phần thịt thì ướp gia vị cho thấm đều.

- Sơ chế khoai tây, cà rốt, củ sen: gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

Khi nước hầm xương đã ngọt, cho thịt bò, củ quả đã sơ chế vào nồi hầm cho chín mềm

- Hành ngò rửa sạch, cắt nhỏ.

- Khi nước hầm xương đã ngọt, cho thịt bò, củ quả đã sơ chế vào nồi hầm cho chín mềm.

- Nêm nếm gia vị, tắt bếp.

- Cho canh ra tô, để một ít hành lá lên trên và mời cả nhà dùng bữa.

5. Canh gà hầm củ sen

Cách nấu củ sen hầm xương không thể thiếu công thức này. Bởi thịt gà là thịt trắng, ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe hơn thịt đỏ rất nhiều. Trong Đông y cũng khuyến khích dùng canh gà hầm củ sen bồi bổ sức khỏe cho người mới ốm dậy.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g củ sen tươi

- 500g thịt gà ta

- 1 củ cà rốt

- 10 nấm đông cô khô

- Hạt nêm, dầu ăn, tiêu, hành củ, hành lá

Các bước thực hiện:

- Thịt gà rửa sạch, chặt thành miếng nhỏ vừa ăn rồi ướp gia vị cho thấm đều trong khoảng 15 – 20 phút.

- Ngâm nấm đông cô khô vào nước ấm cho đến khi nấm nở ra thì cắt bỏ phần gốc, rửa sạch, cắt làm đôi.

- Gọt vỏ củ cà rốt và củ sen, rửa sạch, cắt thành những khoanh tròn đều.

- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

- Hành củ lột vỏ, phi thơm với dầu ăn rồi cho phần thịt gà đã ướp vào xào chung khoảng 5 phút.

Khi nước hầm xương đã ngọt, cho thịt bò, củ quả đã sơ chế vào nồi hầm cho chín mềm

- Cho nước và củ sen, cà rốt, nấm đông cô vào hầm.

- Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

- Trình bày canh ra tô, trang trí thêm chút hành lá và thưởng thức với cơm trong những dịp sum vầy đầm ấm cả gia đình.

** Một số lưu ý để nấu món canh củ sen hầm xương thanh ngọt, thơm ngon hấp dẫn:

- Chọn nguyên liệu tươi ngon thì món canh mới thơm ngon.

- Xương hay thịt đều phải tươi sạch, rõ nguồn gốc. Có thể mua thịt đã sơ chế sẵn để tiết kiệm thời gian.

- Củ quả nên mua thực phẩm sạch, còn tươi, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, khoai tây không lấy củ có vỏ xanh hoặc đã mọc mầm rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Chọn nguyên liệu tươi ngon thì món canh mới thơm ngon

- Nên hầm canh với lửa nhỏ để các nguyên liệu chín mềm từ từ và chín đều.

- Trong quá trình nấu nên thường xuyên dùng muỗng vớt sạch lớp bọt nổi trên bề mặt để đảm bảo nước canh trong và đẹp mắt.

- Hạn chế xào thịt với nhiều dầu mỡ hay nêm nếm quá nhiều gia vị trong nồi canh để thưởng thức trọn vẹn vị ngọt tự nhiên từ thịt và củ quả.

- Nếu nấu bằng nồi áp suất hoặc nồi hầm chuyên dụng thì sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và công sức.

- Có thể thêm, bớt hoặc thay thế những nguyên liệu củ quả trong những công thức canh củ sen hầm xương trên bằng những loại nguyên liệu khác theo sở thích cá nhân như: bông cải xanh, hành tây, đậu Hà Lan, củ cải trắng, đậu cô ve… để món canh trở nên đặc biệt và hấp dẫn, phù hợp khẩu vị mỗi gia đình.

- Nếu là người ăn chay hoặc muốn đổi món cho lạ miệng thì cũng có thể nấu món canh củ sen với nấm và củ quả thanh tịnh, bổ mát và vô cùng đưa cơm.

Nếu là người ăn chay hoặc muốn đổi món cho lạ miệng thì cũng có thể nấu món canh củ sen với nấm và củ quả thanh tịnh, bổ mát

Với công thức và các bước thực hiện đơn giản trong cách nấu canh củ sen hầm xương, nếu muốn nhanh gọn thì nấu củ sen với thịt gà, xương heo, còn nếu muốn cầu kỳ, bắt mắt hơn thì nấu với giò heo, xương bò và các loại củ quả nhiều màu sắc kết hợp. Dù nấu cách nào thì cả nhà cũng sẽ có được tô canh ngọt thanh, bổ dưỡng, tăng sức đề kháng cho cơ thể trong những ngày oi bức hoặc chuyển mùa ẩm ương.

Hãy lưu lại công thức để tự tin chuẩn bị canh củ sen hầm xương mời cả nhà thưởng thức!