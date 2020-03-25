Không cần ra nhà hàng, chị em có thể tự làm cháo lòng ngon ngất ngây

Một bát cháo lòng sánh mịn, thoang thoảng mùi thơm của các loại gia vị đủ làm ấm người trong những ngày mưa lạnh. Bạn hãy vào bếp để bỏ túi cách nấu cháo lòng thơm ngon chuẩn vị như ở nhà hàng nhé.

- Gạo tẻ: 1/2 bát; Gạo nếp: 1/3 bát.

- Tiết heo: 200g.

Tiết heo là nguyên liệu được dùng nấu cháo lòng - Ảnh minh họa: Internet

- Da heo: 50g.

- Các loại gia vị: Hạt nêm, nước mắm, muối, tiêu, ớt.

- Hành lá, hành tím, rau răm, rau húng, giá đỗ, đậu phộng.

Các bước nấu cháo lòng ngon

Sơ chế nguyên liệu

- Gạo nếp, gạo tẻ vo sạch rồi ngâm trong nước khoảng 20 phút. Để gạo nhanh nở và cháo sánh hơn, bạn có thể giã gạo sơ qua cho hạt gạo vỡ ra. Lưu ý, không nên giã quá nhuyễn.

- Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, đập dập rồi băm nhỏ.

- Đậu phộng rang chín rồi giã nhuyễn.

- Rau răm, hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

- Rau húng, giá đỗ rửa sạch, để vào rổ cho ráo nước.

- Xương ống heo chặt nhỏ. Sau đó đem chần xương qua nước sôi, vớt hết bọt bẩn ra rồi rửa sạch.

- Phần lòng heo và các bộ phận nội tạng khác, bạn đem bóp kĩ với chanh, muối, giấm để loại bỏ mùi hôi rồi rửa sạch. Riêng với lưỡi heo và dạ dày, bạn nên dùng dao cạo sạch để loại bỏ cặn bẩn, xát muối để khử mùi hôi.

- Để chuẩn bị làm dồi heo, bạn lộn trái lòng non, cạo bỏ lớp mỡ bám trên thành ruột, dùng muối chà xát lên ruột, rửa nhiều lần qua nước sạch.

- Mỡ và da heo bạn rửa sạch rồi cắt thành hạt lựu hoặc thành những sợi dài.

Xương ống chặt nhỏ rồi chần qua nước sôi, rửa sạch - Ảnh minh họa: Internet

Luộc lòng heo

Sau khi đã sơ chế xong, bạn cho các nguyên liệu vào nồi nước sôi và luộc chín. Luộc một phần tiết heo với nội tạng. Để luộc lòng heo trắng, giòn, bạn chỉ cho lòng vào nồi luộc khi nước đã sôi và thời gian luộc khoảng 30 - 35 phút.

Luộc lòng heo trắng, giòn cho bát cháo lòng thơm ngon đúng vị - Ảnh minh họa: Internet

Để biết được lòng đã chín hay chưa, bạn dùng que tăm nhọn chọc vào, nếu nước đỏ vẫn còn chảy ra chứng tỏ lòng chưa chín và ngược lại. Khi nội tạng đã chín, bạn cho chúng vào tô nước lạnh rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Bạn chắt nước luộc lòng qua rây lọc, để vào bát riêng.

Làm dồi heo

Phần tiết heo còn lại bạn cho vào hấp cách thủy trong khoảng 15 phút để tiết đông lại. Sau đó, bạn cho thêm chút nước lọc, bột ngọt, hạt nêm, tiêu xay và nước mắm, đánh đều lên. Trộn cùng với mỡ heo, rau răm, hành lá, đậu phộng rang giã nhuyễn.

Phần hỗn hợp này bạn nhét vào lòng non cho căng ra, cột chặt hai đầu bằng chỉ nấu ăn rồi đem luộc chín và cắt thành từng khoanh mỏng. Lưu ý, bạn nên dùng tăm nhọn để đâm những lỗ thoát khí trên bề mặt dồi để dồi không bị bung trong quá trình luộc.

Nhồi nguyên liệu đã chuẩn bị vào lòng heo rồi lấy chỉ nấu ăn buộc lại - Ảnh minh họa: Internet

Ninh xương ống

Bạn cho xương ống vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi khoảng 3 lít nước rồi hầm xương ống trong khoảng 4 tiếng để làm nước dùng nấu cháo. Để phần nước dùng ngọt thơm hơn, bạn cho thêm một chút hạt nêm vào nồi.

Nấu cháo lòng

Sau khi xương ống được ninh nhừ, bạn vớt xương ra rồi cho gạo nếp, gạo tẻ đã vo sạch vào nồi nấu. Lưu ý, ninh cháo với mức lửa vừa để gạo nở bung thành cháo và chín đều. Thỉnh thoảng bạn dùng đũa khuấy nhẹ trong quá trình nấu để cháo không bị dính nồi.

Khi quan sát thấy hạt cháo nở dần, cho phần nước luộc lòng vào. Thêm 1/3 bát tiết heo, khuấy đều và tiếp tục ninh cháo. Khi cháo sôi trở lại, cho một phần nội tạng đã luộc vào, nếm lại gia vị và đun thêm khoảng 20 phút thì tắt bếp.

Thành phẩm là món cháo lòng thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn múc cháo nóng ra bát, thêm hành lá, rau thơm thái nhỏ và chút hạt tiêu vào để cháo thêm vị đậm đà. Cháo lòng ăn kèm với lòng heo, bánh quẩy, giá đỗ hoặc có thể thêm ớt tùy khẩu vị mỗi người.

Chúc bạn chế biến thành công với cách nấu cháo lòng trên nhé.