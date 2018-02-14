Học cách nấu xôi đậu đỏ cho mâm cỗ ngày Tết thêm tươi, gia đình gặp may mắn cả năm

Nấu gì hôm nay 14/02/2018 08:53

"Bỏ túi" cách nấu xôi đậu đỏ thơm ngon này, các chị em nội trợ sẽ làm mâm cỗ ngày Tết thêm phong phú và nhận được nhiều may mắn trong năm mới!

Trong mâm cỗ ngày Tết của mỗi gia đình người Việt, xôi là món ăn truyền thống không thể thiếu. Có rất nhiều loại xôi khác nhau nhưng chị em nội trợ thường chọn nấu xôi gấc hay xôi đậu xanh...

Tuy nhiên nếu muốn "đổi gió" cho mâm cỗ ngày Tết năm nay, bạn có thể học thêm cách nấu xôi đậu đỏ cực kỳ thơm ngon, dễ làm dưới đây.

Học cách nấu xôi đậu đỏ cho mâm cỗ ngày Tết thêm tươi, gia đình gặp may mắn cả năm - Ảnh 1
Xôi đậu đỏ vừa ngon vừa có ý nghĩa mang lại nhiều may mắn trong năm mới cho gia đình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu xôi đậu đỏ ngon, đơn giản cho ngày Tết thêm ấm áp

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nếp ngon: 500g

Đậu đỏ: 200g

Muối: 2 muỗng cà phê

Nước cốt dừa: 1 chén

Đường: 30g

Dừa bào sợi

Mè rang

Thực hiện:

Bước 1: Đậu đỏ khi mua về bạn nhặt bỏ những hạt lép, hỏng sau đó rửa sạch rồi ngâm trong thau nước muối pha loãng. Nên ngâm đậu đỏ qua đêm, nếu không có thời gian bạn cũng phải để ít nhất 4 tiếng.

Học cách nấu xôi đậu đỏ cho mâm cỗ ngày Tết thêm tươi, gia đình gặp may mắn cả năm - Ảnh 2
Công đoạn ngâm đậu tốn khá nhiều thời gian nhưng là bước không thể thiếu để món xôi được mềm và ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nếp vo sạch rồi bạn cho vào thau nước ngâm qua đêm.

Bước 3: Sau khi đậu đỏ đã ngâm đủ thời gian, bạn mang ra xả lại với nước cho thật sạch. Tiếp theo cho đậu đỏ vào nồi với nước, đun đến khi đậu mềm, bạn vớt chúng ra để ráo.

Bước 4: Nếp sau khi ngâm qua đêm bạn vớt ra, để ráo nước rồi cho đậu đỏ, nước cốt dừa và 1 muỗng cà phê muối vào trộn đều. Sau đó, bạn cho nếp và đậu đỏ vào xửng hấp.

Lưu ý: Nếu muốn xôi dẻo ngon hơn, chị em nội trợ nên dùng một chiếc khăn ẩm trùm bên ngoài xửng hấp. Lưu ý, bạn tuyệt đối không được để lửa lớn trong khi nấu vì sẽ khiến xôi chín không đều, mất ngon.

Bước 5: Trong khi nấu, bạn nên thỉnh thoảng mở nắp xới đều xôi đồng thời thêm đường vào cho hợp với khẩu vị của gia đình.

Bước 6: Khi chín, bạn có thể cho thêm 1 chút dầu ăn vào để xôi đậu đỏ bóng bẩy và bùi hơn. Ngoài ra, để món xôi thơm tròn vị và đẹp mắt, bạn nên để bên trên mặt một ít dừa bào sợi và mè rang.

Học cách nấu xôi đậu đỏ cho mâm cỗ ngày Tết thêm tươi, gia đình gặp may mắn cả năm - Ảnh 3
Dùng xôi đậu đỏ ngay khi còn nóng là ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

Xôi đậu đỏ không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến. Theo các chuyện gia dinh dưỡng, đậu đỏ là một trong những thực phẩm có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe con người như: Giảm cân, hạn chế các bệnh về tim mạch, khử độc cơ thể, cung cấp năng lượng dồi dào...

Với cách nấu xôi đậu đỏ ngon cho ngày Tết ở trên, chúc chị em nội trợ thành công và nhận được nhiều lời khen từ người thân và bạn bè!

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Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, bạn vẫn có thể cùng gia đình thưởng thức món xôi gấc thơm ngon đúng điệu với cách nấu bằng lò vi sóng cực nhanh.

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