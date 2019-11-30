Điểm danh các món mứt ngày Tết vừa ngon lại dễ làm, chị em thi nhau trổ tài

Nấu gì hôm nay 30/11/2019 13:00

Nhắc đến hương vị đặc trưng của Tết cổ truyền, chúng ta không thể bỏ qua vị ngọt thơm của các loại mứt. Nhưng thay vì phải mua, sao bạn không dắt túi ngay cách làm mứt Tết siêu ngon này để tự làm?

Mứt Tết có vị béo ngậy, ngọt thanh, thơm và đặc biệt có nhiều màu bởi được làm từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Cùng vào bếp thử tài nội trợ với các cách làm mứt Tết sau:

1. Cách làm mứt dừa

Nguyên liệu

- 1kg cùi dừa: Chọn cùi dừa nên chọn nguyên hình của cả quả không bị vỡ, không quá già hoặc quá non.

- 500g đường trắng.

- 50ml sữa tươi không đường và vani.

Cách làm

Bước 1: Cùi dừa gọt sạch phần vỏ nâu bên ngoài, nạo dừa theo vòng tròn xung quanh cùi để thành sợi dài mỏng. Nạo xong cho ngay vào chậu nước sạch bóp đều tay cho dừa ra bớt dầu (thực hiện khoảng 2-3 lần nước).

Bước 2: Chần cùi dừa với nước muối nóng, vớt ra rửa sạch rồi để ráo nước.

cach lam mut tet 1
Với cách làm mứt dừa đơn giản trên bạn đã có ngay món mứt ngon ngày Tết - Ảnh: Internet

Bước 3: Cho tất cả cùi dừa vào bát, trộn với 500g đường. Đảo nhẹ tay để cùi dừa không bị gãy. Ướp từ 4-6 tiếng, cứ 30 phút đảo 1 lần cho ngấm.

Bước 4: Cho dừa lên chảo đảo với lửa nhỏ, đảo đều và nhẹ tay cho dừa ngấm đều, không bị cháy nát. Khi nước đường chảy ra sền sệt, cho 50ml sữa tươi không đường và vani tạo mùi, duy trì lửa nhỏ cho dừa không bị vàng. Đun khoảng 30-45 phút, dừa khô lại, có phần đường trắng bám quanh sợi dừa thì tắt bếp và đảo thêm cho đến lúc nguội.

Mứt dừa là một trong các món mứt ngày Tết không thể thiếu mà lại rất dễ làm. Chị em có thể áp dụng ngay cách làm mứt dừa trên để làm đa dạng món mứt ngày Tết của nhà mình.

2. Cách làm mứt cà rốt

Nguyên liệu

-Cà rốt: 1kg.

-Đường: 500g.

-Vani.

Cách làm

cach lam mut tet 2
Cà rốt thái mảnh - Ảnh: Internet

Bước 1: Cà rốt mua về rửa sạch rồi cắt bỏ đầu đuôi, cạo sạch vỏ sau đó dùng dao thái  dạng sợi không quá to cũng không quá nhỏ. Nếu bạn dùng nạo sợi thì nên dùng loại lỗ to để khi làm mứt không bị nát.

Bước 2: Chần cà rốt với nước muối nóng khoảng 20 phút. Sau đó vớt ra ngâm cà rốt trong chậu nước lạnh 5 phút cho nguội hẳn, vớt ra để ráo nước.

Bước 3: Trộn đều cà rốt với đường, ướp trong 30 phút.

cach lam mut tet 3
Mứt cà rốt đẹp mắt, ngọt thanh cực hấp dẫn - Ảnh: Internet

Bước 4: Đường sau khi đã tan hết bạn chắt lấy nước đường vào chảo, bật bếp đun cho nước đường sôi lên khoảng 2-3 phút rồi cho cà rốt vào cùng.

Đảo đều cho mứt ngấm đường, nước đường bắt đầu rút cạn bớt thì để lửa nhỏ và đảo liên tục, lúc này đảo mứt sẽ hơi nặng tay. Bạn tiếp tục đảo và cho vani vào cùng, gỡ mứt cho tơi ra không bị dính vào nhau, mứt sẽ dần dần khô ráo và có đường bám trên mứt và chảo là mứt đã khô.

Bước 5: Tắt bếp và tiếp tục đảo thêm vài phút tới khi nhiệt trong chảo giảm hẳn mới thôi. Lúc này mứt đã khô ráo hoàn toàn, để mứt trong chảo cho tới khi mứt nguội hẳn.

3. Cách làm mứt chuối chín

Nguyên liệu

- Chuối chín: Nên chọn chuối ngự và chuối sứ.

- Đường trắng.

- Dầu ăn.

- Gừng, vani.

Cách làm

Bước 1: Gừng rửa sạch, đập dập rồi vắt lấy nước cốt. Chuối bỏ vỏ, thái lát sau đó cho chuối vào ngâm với nước cốt gừng khoảng 5 phút rồi vớt chuối đem phơi cho miếng chuối se lại.

Bước 2: Đun nóng dầu, thả các miếng chuối đã phơi vào chiên vàng. Khi đã chiên xong, vớt ra để ráo dầu ăn.

cach lam mut tet 4
Mứt chuối chín dùng cùng ấm trà nóng sẽ ấm lòng ngày Tết vô cùng - Ảnh: Internet

Bước 3: Cho 1 bát nước lọc vào chảo, đổ đường vào khuấy tan. Nên cho nhiều đường hơn nước để tạo hỗn hợp sánh. Đợi khi đường sánh lại có thể kéo sợi và có màu nâu, cho chuối đã chiên vào đảo đều tay. Vớt ra để nguội.

Các món mứt ngày Tết có thể thưởng thức cùng trà xanh để cảm nhận rõ rệt hương vị thanh ngọt mát lành nhưng ấm cúng của ngày Tết cổ truyền. Chúc các bạn thành công với cách làm mứt ngon đón Tết về.

3 cách làm mứt khoai lang dẻo thơm cực ngon đãi khách

3 cách làm mứt khoai lang dẻo thơm cực ngon đãi khách

Mứt khoai lang nghe có vẻ khó và phức tạp nhưng cách làm lại cực dễ. Chỉ cần thực hiện theo những cách làm mứt khoai lang dưới đây là bạn có thể làm ra món mứt cực ngon này để đãi khách rồi đó.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nấu ăn món mứt ngày Tết các món mứt ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu