Điểm danh các món mứt ngày Tết vừa ngon lại dễ làm, chị em thi nhau trổ tài

- 1kg cùi dừa: Chọn cùi dừa nên chọn nguyên hình của cả quả không bị vỡ, không quá già hoặc quá non.

Mứt Tết có vị béo ngậy, ngọt thanh, thơm và đặc biệt có nhiều màu bởi được làm từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Cùng vào bếp thử tài nội trợ với các cách làm mứt Tết sau:

Cách làm

Bước 1: Cùi dừa gọt sạch phần vỏ nâu bên ngoài, nạo dừa theo vòng tròn xung quanh cùi để thành sợi dài mỏng. Nạo xong cho ngay vào chậu nước sạch bóp đều tay cho dừa ra bớt dầu (thực hiện khoảng 2-3 lần nước).

Bước 2: Chần cùi dừa với nước muối nóng, vớt ra rửa sạch rồi để ráo nước.

Với cách làm mứt dừa đơn giản trên bạn đã có ngay món mứt ngon ngày Tết - Ảnh: Internet

Bước 3: Cho tất cả cùi dừa vào bát, trộn với 500g đường. Đảo nhẹ tay để cùi dừa không bị gãy. Ướp từ 4-6 tiếng, cứ 30 phút đảo 1 lần cho ngấm.

Bước 4: Cho dừa lên chảo đảo với lửa nhỏ, đảo đều và nhẹ tay cho dừa ngấm đều, không bị cháy nát. Khi nước đường chảy ra sền sệt, cho 50ml sữa tươi không đường và vani tạo mùi, duy trì lửa nhỏ cho dừa không bị vàng. Đun khoảng 30-45 phút, dừa khô lại, có phần đường trắng bám quanh sợi dừa thì tắt bếp và đảo thêm cho đến lúc nguội.

Mứt dừa là một trong các món mứt ngày Tết không thể thiếu mà lại rất dễ làm. Chị em có thể áp dụng ngay cách làm mứt dừa trên để làm đa dạng món mứt ngày Tết của nhà mình.

2. Cách làm mứt cà rốt

Nguyên liệu

-Cà rốt: 1kg.

-Đường: 500g.

-Vani.

Cách làm

Cà rốt thái mảnh - Ảnh: Internet

Bước 1: Cà rốt mua về rửa sạch rồi cắt bỏ đầu đuôi, cạo sạch vỏ sau đó dùng dao thái dạng sợi không quá to cũng không quá nhỏ. Nếu bạn dùng nạo sợi thì nên dùng loại lỗ to để khi làm mứt không bị nát.

Bước 2: Chần cà rốt với nước muối nóng khoảng 20 phút. Sau đó vớt ra ngâm cà rốt trong chậu nước lạnh 5 phút cho nguội hẳn, vớt ra để ráo nước.

Bước 3: Trộn đều cà rốt với đường, ướp trong 30 phút.

Mứt cà rốt đẹp mắt, ngọt thanh cực hấp dẫn - Ảnh: Internet

Bước 4: Đường sau khi đã tan hết bạn chắt lấy nước đường vào chảo, bật bếp đun cho nước đường sôi lên khoảng 2-3 phút rồi cho cà rốt vào cùng.

Đảo đều cho mứt ngấm đường, nước đường bắt đầu rút cạn bớt thì để lửa nhỏ và đảo liên tục, lúc này đảo mứt sẽ hơi nặng tay. Bạn tiếp tục đảo và cho vani vào cùng, gỡ mứt cho tơi ra không bị dính vào nhau, mứt sẽ dần dần khô ráo và có đường bám trên mứt và chảo là mứt đã khô.

Bước 5: Tắt bếp và tiếp tục đảo thêm vài phút tới khi nhiệt trong chảo giảm hẳn mới thôi. Lúc này mứt đã khô ráo hoàn toàn, để mứt trong chảo cho tới khi mứt nguội hẳn.

3. Cách làm mứt chuối chín

Nguyên liệu

- Chuối chín: Nên chọn chuối ngự và chuối sứ.

- Đường trắng.

- Dầu ăn.

- Gừng, vani.

Cách làm

Bước 1: Gừng rửa sạch, đập dập rồi vắt lấy nước cốt. Chuối bỏ vỏ, thái lát sau đó cho chuối vào ngâm với nước cốt gừng khoảng 5 phút rồi vớt chuối đem phơi cho miếng chuối se lại.

Bước 2: Đun nóng dầu, thả các miếng chuối đã phơi vào chiên vàng. Khi đã chiên xong, vớt ra để ráo dầu ăn.

Mứt chuối chín dùng cùng ấm trà nóng sẽ ấm lòng ngày Tết vô cùng - Ảnh: Internet

Bước 3: Cho 1 bát nước lọc vào chảo, đổ đường vào khuấy tan. Nên cho nhiều đường hơn nước để tạo hỗn hợp sánh. Đợi khi đường sánh lại có thể kéo sợi và có màu nâu, cho chuối đã chiên vào đảo đều tay. Vớt ra để nguội.

Các món mứt ngày Tết có thể thưởng thức cùng trà xanh để cảm nhận rõ rệt hương vị thanh ngọt mát lành nhưng ấm cúng của ngày Tết cổ truyền. Chúc các bạn thành công với cách làm mứt ngon đón Tết về.