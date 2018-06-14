Chẳng cần ra tiệm mua, học ngay cách làm sữa tươi trân châu đường đen tại nhà ngon miễn chê này

Thay vì xếp hàng chờ mua ngoài tiệm, bạn có thể tự tay làm sữa tươi đường đen tại nhà bằng công thức đơn giản dưới đây.

Với vị béo béo của sữa tươi kết hợp với trân châu dai, ngọt dịu ngon miệng, không khó hiểu khi món sữa tươi đường đen đang khiến nhiều người say mê trong mùa hè này. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết, đường đen chứa nhiều vitamin nhóm B và canxi rất cần thiết cho cơ thể.

Bột gạo: 20g

Bột cacao: 3g

Đá viên

Đường đen: 120g (Có thể mua ở các cửa hàng hay siêu thị Hàn Quốc)

Cách làm:

Bước 1: Bạn trộn đều 100g bột năng và 20g bột gạo với nhau.

Trộn đều bột năng và bột gạo với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đun sôi nước cùng 50g đường đen và 3g bột cacao. Bột cacao dùng để tạo màu nâu và cho trân châu có hương vị đậm đà hấp dẫn hơn.

Bước 3: Khi nước sôi, đường cùng cacao đã tan hết, bạn múc từng muỗng nước để trộn vào tô bột. Lưu ý: Bạn nên cho từng muỗng vào tô để dễ điều chỉnh lượng nước, tránh làm bột bị nhão.

Múc từng muỗng nước đường đen vào bột và nhào kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Bạn đeo bao tay và nhồi đều bột cho tới khi thành một khối dẻo mịn. Tiếp theo, bạn nặn thành từng viên tròn nhỏ vừa ăn.

Bước 5: Để những viên trân châu không bị dính vào nhau, bạn nên phủ một lớp bột bên ngoài.

Phủ một lớp bột lên trân châu để chúng không bị dính vào nhau trong lúc luộc - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Bạn đun sôi nồi nước rồi đổ trân châu vào luộc, vừa đun vừa khuấy nhẹ đến khi nổi lên thì tắt bếp. Đậy nắp ủ thêm 20 phút để chín hoàn toàn. Vớt trân châu ra cho vào tô nước lạnh để chúng dẻo hơn.

Cho trân châu vào nồi luộc chín - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Đun 70g đường đen cùng 100ml nước ở lửa vừa đến khi sôi thì tắt bếp. Sau đó, bạn cho trân châu vào ngâm khoảng 30 phút.

Bước 8: Cuối cùng, bạn múc trân châu vào ly, cho sữa tươi và đá viên vào là có thể thưởng thức ngay.

Cho sữa tươi vào ly là bạn đã có ly sữa tươi trân châu đường đen ngon hơn cả ngoài tiệm - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thơm ngon, cách làm sữa tươi trân châu đường đen này còn giúp bạn tiết kiệm được chi phí và đảm bảo vệ sinh. Chúc các bạn thực hiện thành công.