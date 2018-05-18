Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu tại nhà cực dễ tội gì không thử

Vào bếp 18/05/2018 10:01

Giới trẻ đang sôi sục lên vì món sữa tươi trân châu đường đen cực hot mà phải xếp hàng dài hàng giờ mới mua được. Cách làm đồ uống này cực dễ, tại sao không tự làm sữa tươi trân châu đường nâu (đường đen) tại nhà vừa tiết kiệm lại đảm bảo vệ sinh?

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu rất đơn giản, bạn có thể tự làm để uống hàng ngày mà không cần phải xếp hàng dài, bỏ một lượng tiền không nhỏ ra để mua ngoài tiệm. Mấu chốt làm nên vị ngon của sữa tươi trân châu đường đen là trân châu phải giữ độ ngọt thấm đều, dẻo dai vừa phải. Sữa tươi uống kèm không nên quá ngọt hay quá nhạt sẽ phá vỡ tổng thể của đồ uống. Cùng bắt đầu thôi!

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu tại nhà cực dễ tội gì không thử - Ảnh 1

Sữa tươi trân châu đường đen là thức uống rất hot hè 2018 - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị để làm sữa tươi trân châu đường nâu

- 100gr bột gạo

- 70gr đường nâu

- 100gr bột năng

- 3gr bột ca cao

- 1 hộp sữa tươi tiệt trùng

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu tại nhà cực dễ tội gì không thử - Ảnh 2

Nguyên liệu làm sữa tươi trân châu đường nâu rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu

- Bước 1: Trộn bột năng và bột gạo lại với nhau

- Bước 2: Đun sôi khoảng 350ml nước, đợi nước sôi lăn tăn thì đổ đường nâu vào, vặn nhỏ lửa. Sau đó, đổ bột ca cao vào nước đường đang sôi, nhanh tay khuấy đều để bột và đường tan trong nước, không bị vón cục

- Bước 3: Sau khoảng 5 phút khi đường và ca cao đã tan hoàn toàn, bạn dùng 1 chiếc muỗng lớn múc phần nước đường ca cao còn nóng đổ vào hỗn hợp bột đã trộn sẵn

- Bước 4: Đeo găng tay hoặc bạn có thể dùng thìa để cho khỏi nóng, nhanh tay trộn đều nước đường ca cao cùng bột quyện lại với nhau. Để tránh bột quá cứng hay quá nhão, bạn nên múc từ từ từng muỗng nước đường vào để trộn. Lưu ý, nước đường luôn phải giữ nóng

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu tại nhà cực dễ tội gì không thử - Ảnh 3

Trộn trân châu luôn phải dùng nước nóng - Ảnh: Internet

- Bước 5: Khi bột đã dẻo, dai vừa phải, bạn dùng tay kéo dài bột ra kiểm tra, nếu bột vẫn có độ dai mịn và kết dính tức là đạt. Nếu bột đứt bị đứt tức là bột quá khô, cần thêm nước. Còn nếu bột quá nhão dính và còn lợn cợn tức là bạn chưa trộn đều tay, cần nhào nhuyễn thêm để bột mịn.

- Bước 6: Lăn bột đã nhào trên một chiếc thớt sạch thành sợi dài nhỏ vừa, sau đó dùng dao xắt thành các miếng nhỏ đều nhau để tạo hình viên trân châu

- Bước 7: Dùng tay vê từng viên trân châu thành khối tròn, sau đó thả vào một chiếc bát tô khô ráo. Rắc thêm bột năng lên trân châu đã vê, lắc đều để trân châu được phủ đều bởi bột

- Bước 8: Chuẩn bị đun sôi một nồi nước sôi sao cho lượng nước sôi ngập gấp 2 lần lượng trân châu. Khi nước đã sôi, thả trân châu vào nồi, nhanh tay khuấy đều để trân châu không dính vào đáy nồi. Đậy vung lại rồi vặn nhỏ lửa, luộc trân châu khoảng 30 phút

- Bước 9: Sau khi trân châu chín mềm, dùng muôi lỗ vớt trân châu ra bát nước sạch

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu tại nhà cực dễ tội gì không thử - Ảnh 4

Thành quả trân châu sau khi luộc chín - Ảnh: Internet

- Bước 10: Hòa tan khoảng 70gr đường nâu với 100gr nước, đun sôi để đường tan hết rồi đổ vào ngâm trân châu trong khoảng 30 phút để trân châu có vị ngọt dịu.

Sau khi đã có trân châu, bạn chỉ cần múc trân châu vào cốc, đổ thêm sữa tươi là có thể thưởng thức.

Cách làm sữa tươi trân châu đường nâu tại nhà cực dễ tội gì không thử - Ảnh 5

Hoàn thành cốc sữa tươi trân châu đường đen thơm ngon - Ảnh: Internet

Tùy vào khẩu vị có thích uống nhiều ngọt hay không mà bạn có thể sử dụng sữa tươi có đường hoặc không đường. Trân châu đường đen nấu xong có vị ngọt mát, viên trân châu dẻo dai ăn rất vui miệng. Kết hợp trân châu đường đen cùng sữa tươi là thức uống giải nhiệt lại giàu dinh dưỡng cho ngày hè oi bức.

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