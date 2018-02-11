Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn

Cách làm củ kiệu ngày Tết không khó nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để kiệu trắng giòn, không bị hăng, chua ngọt vừa đủ và nhanh có ăn.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết, chị em đều đang tất bật chuẩn bị đủ thứ dưa hành, bánh mứt để đãi khách. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự ngâm củ kiệu tại nhà để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

Phèn chua: Đây là thứ nguyên liệu bạn tuyệt đối không được quên khi ngâm kiệu. Phèn chua có tác dụng làm trắng, đồng thời làm giòn củ kiệu.

Củ kiệu: Để kiệu giòn ngon, bạn nên lựa chọn mua kiệu ta, thân kiệu nở, đuôi kiệu nhỏ mảnh, có thắt eo ở giữa. Nếu bạn chọn những củ kiệu to, tròn, chứa nhiều nước sẽ rất hao khi ngâm, kiệu cũng sẽ bị mềm, mất đi độ giòn.

Chanh: Bên cạnh giấm thì chanh là nguyên liệu giúp kiệu trắng và bắt mắt hơn. Đồng thời chanh còn giúp khử mùi hăng của kiệu hiệu quả.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn ngày Tết cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 1kg củ kiệu

- 2 thìa cà phê phèn chua

- 1 quả chanh

- 350g đường trắng

- 2 thìa cà phê muối

- 600ml giấm gạo

- Nước lọc

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, bạn cần ngâm kiệu với phèn chua. Chuẩn bị sẵn một thau nước rồi cho phèn chua vào, đợi phèn tan hết thì cho củ kiệu vào ngâm trong khoảng 1 tiếng. Lưu ý, bạn nên để phèn chua tan hoàn toàn thì mới cho kiệu vào nhé!

Để kiệu trắng ngon, bạn nên ngâm trong nước phèn chua - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn dùng dao cắt bỏ phần rễ, chân xanh và tước bỏ lớp vỏ bên ngoài từng củ kiệu, sau đó cho vào thau nước lạnh. Cách này sẽ giúp kiệu không bị xỉn màu. Sau khi làm sạch toàn bộ phần kiệu đã chuẩn bị, bạn rửa sạch với nước thêm một lần nữa rồi để ráo hoàn toàn.

Bắc nồi nước lên bếp đun lửa lớn, khi nước sôi thì cho nước cốt 1 quả chanh vào, đồng thời cho kiệu đã rửa sạch vào trụng sơ khoảng 30 giây rồi vớt ngay ra cho vào thau nước đá lạnh. Sau đó vớt ra, cho ra khay để kiệu khô bớt.

Trụng sơ kiệu trước khi ngâm - Ảnh: Internet

Lưu ý, bạn chỉ nên trụng khoảng 30 giây, nếu để quá lâu kiệu sẽ dễ bị chín, mềm và mất đi độ giòn ngon.

Một trong những bước quan trọng nhất để củ kiệu thơm ngon chính là khâu chuẩn bị hỗn hợp ngâm kiệu.

Cho các nguyên liệu gồm 400ml nước, 350g đường, 2 thìa cà phê muối, 600ml giấm gạo vào nồi. Đun sôi với lửa vừa, khuấy đều liên tục để hỗn hợp hòa tan. Đến khi nước sôi thì tắt bếp, để nguội.

Hỗn hợp sau khi đun xong, đợi nguội rồi đổ vào hũ ngâm cùng kiệu - Ảnh: Internet

Xếp củ kiệu vào hũ thủy tinh, đổ hỗn hợp nước ngâm vào sao cho ngập toàn bộ phần kiệu, đậy kín nắp. Bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ sau 2 ngày ngâm là bạn đã có thể lấy kiệu ra dùng.

Lưu ý, không đổ hỗn hợp nước ngâm vào kiệu khi còn nóng để tránh làm chín kiệu và mất đi độ giòn.

Chẳng mấy chốc là bạn đã có kiệu ăn - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách ngâm củ kiệu ngày Tết cực đơn giản này nhé!