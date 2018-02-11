Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn

Củ kiệu là món ăn “giải ngán” không thể thiếu trong những ngày Tết. Đừng lo lắng nếu bạn cho rằng chẳng còn kịp để chuẩn bị, cách ngâm củ kiệu cực đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn có ăn chỉ sau 2 ngày.
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Chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết, chị em đều đang tất bật chuẩn bị đủ thứ dưa hành, bánh mứt để đãi khách. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự ngâm củ kiệu tại nhà để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.
Cách làm củ kiệu ngày Tết không khó nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để kiệu trắng giòn, không bị hăng, chua ngọt vừa đủ và nhanh có ăn.
Bí quyết để củ kiệu trắng ngon, chua ngọt đúng điệu
Củ kiệu: Để kiệu giòn ngon, bạn nên lựa chọn mua kiệu ta, thân kiệu nở, đuôi kiệu nhỏ mảnh, có thắt eo ở giữa. Nếu bạn chọn những củ kiệu to, tròn, chứa nhiều nước sẽ rất hao khi ngâm, kiệu cũng sẽ bị mềm, mất đi độ giòn.
Phèn chua: Đây là thứ nguyên liệu bạn tuyệt đối không được quên khi ngâm kiệu. Phèn chua có tác dụng làm trắng, đồng thời làm giòn củ kiệu.
Chanh: Bên cạnh giấm thì chanh là nguyên liệu giúp kiệu trắng và bắt mắt hơn. Đồng thời chanh còn giúp khử mùi hăng của kiệu hiệu quả.
Cách ngâm củ kiệu trắng giòn ngày Tết cực đơn giản
Nguyên liệu:
- 1kg củ kiệu
- 2 thìa cà phê phèn chua
- 1 quả chanh
- 350g đường trắng
- 2 thìa cà phê muối
- 600ml giấm gạo
- Nước lọc
Hướng dẫn thực hiện:
Đầu tiên, bạn cần ngâm kiệu với phèn chua. Chuẩn bị sẵn một thau nước rồi cho phèn chua vào, đợi phèn tan hết thì cho củ kiệu vào ngâm trong khoảng 1 tiếng. Lưu ý, bạn nên để phèn chua tan hoàn toàn thì mới cho kiệu vào nhé!
Tiếp đến, bạn dùng dao cắt bỏ phần rễ, chân xanh và tước bỏ lớp vỏ bên ngoài từng củ kiệu, sau đó cho vào thau nước lạnh. Cách này sẽ giúp kiệu không bị xỉn màu. Sau khi làm sạch toàn bộ phần kiệu đã chuẩn bị, bạn rửa sạch với nước thêm một lần nữa rồi để ráo hoàn toàn.
Bắc nồi nước lên bếp đun lửa lớn, khi nước sôi thì cho nước cốt 1 quả chanh vào, đồng thời cho kiệu đã rửa sạch vào trụng sơ khoảng 30 giây rồi vớt ngay ra cho vào thau nước đá lạnh. Sau đó vớt ra, cho ra khay để kiệu khô bớt.
Lưu ý, bạn chỉ nên trụng khoảng 30 giây, nếu để quá lâu kiệu sẽ dễ bị chín, mềm và mất đi độ giòn ngon.
Một trong những bước quan trọng nhất để củ kiệu thơm ngon chính là khâu chuẩn bị hỗn hợp ngâm kiệu.
Cho các nguyên liệu gồm 400ml nước, 350g đường, 2 thìa cà phê muối, 600ml giấm gạo vào nồi. Đun sôi với lửa vừa, khuấy đều liên tục để hỗn hợp hòa tan. Đến khi nước sôi thì tắt bếp, để nguội.
Xếp củ kiệu vào hũ thủy tinh, đổ hỗn hợp nước ngâm vào sao cho ngập toàn bộ phần kiệu, đậy kín nắp. Bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ sau 2 ngày ngâm là bạn đã có thể lấy kiệu ra dùng.
Lưu ý, không đổ hỗn hợp nước ngâm vào kiệu khi còn nóng để tránh làm chín kiệu và mất đi độ giòn.
Chúc bạn thành công với cách ngâm củ kiệu ngày Tết cực đơn giản này nhé!