Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn

Nấu gì hôm nay 11/02/2018 10:19

Củ kiệu là món ăn “giải ngán” không thể thiếu trong những ngày Tết. Đừng lo lắng nếu bạn cho rằng chẳng còn kịp để chuẩn bị, cách ngâm củ kiệu cực đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn có ăn chỉ sau 2 ngày.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết, chị em đều đang tất bật chuẩn bị đủ thứ dưa hành, bánh mứt để đãi khách. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự ngâm củ kiệu tại nhà để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

Cách làm củ kiệu ngày Tết không khó nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để kiệu trắng giòn, không bị hăng, chua ngọt vừa đủ và nhanh có ăn.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn - Ảnh 1
Cách ngâm củ kiệu có ăn ngay rất đơn giản - Ảnh: Internet

Bí quyết để củ kiệu trắng ngon, chua ngọt đúng điệu

Củ kiệu: Để kiệu giòn ngon, bạn nên lựa chọn mua kiệu ta, thân kiệu nở, đuôi kiệu nhỏ mảnh, có thắt eo ở giữa. Nếu bạn chọn những củ kiệu to, tròn, chứa nhiều nước sẽ rất hao khi ngâm, kiệu cũng sẽ bị mềm, mất đi độ giòn.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn - Ảnh 2
Bạn nên chọn kiệu ta để ngâm sẽ ngon hơn - Ảnh: Internet

Phèn chua: Đây là thứ nguyên liệu bạn tuyệt đối không được quên khi ngâm kiệu. Phèn chua có tác dụng làm trắng, đồng thời làm giòn củ kiệu.

Chanh: Bên cạnh giấm thì chanh là nguyên liệu giúp kiệu trắng và bắt mắt hơn. Đồng thời chanh còn giúp khử mùi hăng của kiệu hiệu quả.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn ngày Tết cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 1kg củ kiệu

- 2 thìa cà phê phèn chua

- 1 quả chanh

- 350g đường trắng

- 2 thìa cà phê muối

- 600ml giấm gạo

- Nước lọc

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, bạn cần ngâm kiệu với phèn chua. Chuẩn bị sẵn một thau nước rồi cho phèn chua vào, đợi phèn tan hết thì cho củ kiệu vào ngâm trong khoảng 1 tiếng. Lưu ý, bạn nên để phèn chua tan hoàn toàn thì mới cho kiệu vào nhé!

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn - Ảnh 3
Để kiệu trắng ngon, bạn nên ngâm trong nước phèn chua - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn dùng dao cắt bỏ phần rễ, chân xanh và tước bỏ lớp vỏ bên ngoài từng củ kiệu, sau đó cho vào thau nước lạnh. Cách này sẽ giúp kiệu không bị xỉn màu. Sau khi làm sạch toàn bộ phần kiệu đã chuẩn bị, bạn rửa sạch với nước thêm một lần nữa rồi để ráo hoàn toàn.

Bắc nồi nước lên bếp đun lửa lớn, khi nước sôi thì cho nước cốt 1 quả chanh vào, đồng thời cho kiệu đã rửa sạch vào trụng sơ khoảng 30 giây rồi vớt ngay ra cho vào thau nước đá lạnh. Sau đó vớt ra, cho ra khay để kiệu khô bớt.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn - Ảnh 4
Trụng sơ kiệu trước khi ngâm - Ảnh: Internet

Lưu ý, bạn chỉ nên trụng khoảng 30 giây, nếu để quá lâu kiệu sẽ dễ bị chín, mềm và mất đi độ giòn ngon.

Một trong những bước quan trọng nhất để củ kiệu thơm ngon chính là khâu chuẩn bị hỗn hợp ngâm kiệu.

Cho các nguyên liệu gồm 400ml nước, 350g đường, 2 thìa cà phê muối, 600ml giấm gạo vào nồi. Đun sôi với lửa vừa, khuấy đều liên tục để hỗn hợp hòa tan. Đến khi nước sôi thì tắt bếp, để nguội.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn - Ảnh 5
Hỗn hợp sau khi đun xong, đợi nguội rồi đổ vào hũ ngâm cùng kiệu - Ảnh: Internet

Xếp củ kiệu vào hũ thủy tinh, đổ hỗn hợp nước ngâm vào sao cho ngập toàn bộ phần kiệu, đậy kín nắp. Bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ sau 2 ngày ngâm là bạn đã có thể lấy kiệu ra dùng.

Lưu ý, không đổ hỗn hợp nước ngâm vào kiệu khi còn nóng để tránh làm chín kiệu và mất đi độ giòn.

Cách ngâm củ kiệu trắng giòn, chua ngọt ngày Tết chỉ sau 2 ngày là đã có ăn - Ảnh 6
Chẳng mấy chốc là bạn đã có kiệu ăn - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách ngâm củ kiệu ngày Tết cực đơn giản này nhé!

Chị em thi nhau học cách làm giò thủ tai heo đậm đà ngày Tết, ăn mãi không chán

Chị em thi nhau học cách làm giò thủ tai heo đậm đà ngày Tết, ăn mãi không chán

Giò thủ là một trong những món ăn cổ truyền của người Việt, được nhiều gia đình dùng để đãi khách dịp Tết. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến giò thủ tai heo tại nhà với cách làm cực đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   cách ngâm củ kiệu cách ngâm củ kiệu ngày Tết cách làm củ kiệu ngon

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 12 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen