Cách làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng siêu ngon cho mâm cơm ngày Tết thêm phong phú

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không học ngay cách làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng siêu ngon dưới đây?

Miếng thịt ba chỉ rim nước dừa vàng óng, vừa thơm mềm lại beo béo rất thích hợp để cuốn bánh tráng kèm với các loại rau xanh. Đây sẽ là món ăn khiến mâm cơm ngày Tết của gia đình bạn thêm phong phú.

Nước dừa: 700ml (khoảng 2- 3 trái)

Phần trắng hành lá: 2 củ

Hành tím: 1 củ

Tỏi: 3 tép

Hạt tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Nước mắm: 3 muỗng canh

Nước tương: 1 muỗng canh

Đường: 2 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Bí quyết chọn thịt ba chỉ ngon mà chị em nên nhớ

- Mỡ, nạc hài hòa: Sự kết hợp cân đối giữa phần nạc và phần mỡ là yếu tố hàng đầu quyết định độ ngon của một miếng thịt ba chỉ.

Khi đó, thịt sẽ không quá ngấy cũng không quá khô, đem lại cảm giác vừa miệng và thơm ngon.

- Màu đỏ tươi: Thịt ba chỉ được xếp vào loại ngon khi sở hữu màu đỏ tươi. Do đó, các bà nội trợ tuyệt đối không nên chọn mua những miếng thịt có màu đỏ tối hay tái nhạt vì có thể chúng đã để lâu ngày.

Bắt đầu thực hiện:

Bước 1: Thịt ba chỉ rửa sạch qua nước lạnh có pha chút muối, sau đó bạn dùng dao cạo phần bẩn trên da rồi đem rửa lại với nước.

Trước khi chế biến, bạn nên rửa sạch thịt bằng nước muối để loại bỏ hết bụi bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tỏi, tiêu, hành tím và hành lá cho hết vào cối giã nhuyễn sau đó trộn đều với thịt và các nguyên liệu còn lại (ngoại trừ nước dừa tươi). Bạn để yên trong vòng 20 - 30 phút cho thịt thấm gia vị.

Bạn có thể cho thêm một ít nước màu để tăng thêm màu sắc cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tím vào phi vàng sau đó bỏ thịt vào chiên đến khi 2 mặt săn lại. Tiếp tục cho nước dừa tươi vào chảo và để lửa thật nhỏ, chờ nước cạn và miếng thịt chuyển màu vàng thì tắt bếp.

Bước 4: Khi thịt chín, thái thịt rim nước dừa thành từng miếng vừa ăn.

Những miếng thịt ba chỉ vàng óng thơm phức mùi nước dừa khiến bạn khó kiềm lòng- Ảnh minh họa: Internet

Thịt rim nước dừa có thể ăn cùng với cơm nhưng ngon nhất là cuốn bánh tráng cùng các loại rau xanh và một chút dưa giá.

Với những bước làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng đơn giản trên, chắc chắn chị em nội trợ sẽ nhận được nhiều lời khen từ cả gia đình trong dịp Tết sắp đến!