Cách làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng siêu ngon cho mâm cơm ngày Tết thêm phong phú

Trong những ngày Tết sắp đến, các chị em nội trợ có thể trổ tài làm món thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng để chiêu đãi người thân và bạn bè.
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Miếng thịt ba chỉ rim nước dừa vàng óng, vừa thơm mềm lại beo béo rất thích hợp để cuốn bánh tráng kèm với các loại rau xanh. Đây sẽ là món ăn khiến mâm cơm ngày Tết của gia đình bạn thêm phong phú.
Bạn còn chần chừ gì nữa mà không học ngay cách làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng siêu ngon dưới đây?
Cách làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng thơm ngon cho những bữa cơm ngày Tết
Nguyên liệu:
Thịt ba chỉ: 1kg
Nước dừa: 700ml (khoảng 2- 3 trái)
Phần trắng hành lá: 2 củ
Hành tím: 1 củ
Tỏi: 3 tép
Hạt tiêu: 1/2 muỗng cà phê
Nước mắm: 3 muỗng canh
Nước tương: 1 muỗng canh
Đường: 2 muỗng canh
Dầu ăn: 1 muỗng canh
Bí quyết chọn thịt ba chỉ ngon mà chị em nên nhớ
- Mỡ, nạc hài hòa: Sự kết hợp cân đối giữa phần nạc và phần mỡ là yếu tố hàng đầu quyết định độ ngon của một miếng thịt ba chỉ.
Khi đó, thịt sẽ không quá ngấy cũng không quá khô, đem lại cảm giác vừa miệng và thơm ngon.
- Màu đỏ tươi: Thịt ba chỉ được xếp vào loại ngon khi sở hữu màu đỏ tươi. Do đó, các bà nội trợ tuyệt đối không nên chọn mua những miếng thịt có màu đỏ tối hay tái nhạt vì có thể chúng đã để lâu ngày.
Bắt đầu thực hiện:
Bước 1: Thịt ba chỉ rửa sạch qua nước lạnh có pha chút muối, sau đó bạn dùng dao cạo phần bẩn trên da rồi đem rửa lại với nước.
Bước 2: Tỏi, tiêu, hành tím và hành lá cho hết vào cối giã nhuyễn sau đó trộn đều với thịt và các nguyên liệu còn lại (ngoại trừ nước dừa tươi). Bạn để yên trong vòng 20 - 30 phút cho thịt thấm gia vị.
Bước 3: Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tím vào phi vàng sau đó bỏ thịt vào chiên đến khi 2 mặt săn lại. Tiếp tục cho nước dừa tươi vào chảo và để lửa thật nhỏ, chờ nước cạn và miếng thịt chuyển màu vàng thì tắt bếp.
Bước 4: Khi thịt chín, thái thịt rim nước dừa thành từng miếng vừa ăn.
Thịt rim nước dừa có thể ăn cùng với cơm nhưng ngon nhất là cuốn bánh tráng cùng các loại rau xanh và một chút dưa giá.
Với những bước làm thịt rim nước dừa cuốn bánh tráng đơn giản trên, chắc chắn chị em nội trợ sẽ nhận được nhiều lời khen từ cả gia đình trong dịp Tết sắp đến!