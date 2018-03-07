Cách làm kem trái cây đơn giản tại nhà 'thổi bay' nắng nóng

Nấu gì hôm nay 07/03/2018 15:13

Các chị em nội trợ có thể học cách làm kem trái cây đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon, hấp dẫn này để giải nhiệt cho người thân và bạn bè vào những ngày nắng nóng.

Thay vì mua, các chị em nội trợ hãy thử trổ tài làm kem từ những loại trái cây quen thuộc để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.

Cách làm kem trái cây đơn giản tại nhà 'thổi bay' nắng nóng - Ảnh 1
Những cây kem trái cây thơm ngon lại vô cùng dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm kem trái cây đơn giản vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe

Kem trái cây sắc màu

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dâu tây, nho, xoài chín: mỗi loại 50g

Nước cốt chanh: 2 muỗng canh

Mật ong: 5 muỗng canh

Nước lọc: 200ml

Khuôn làm kem

Cách làm:

Bước 1: Cho nước lọc, nước cốt chanh, mật ong vào tô, khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện với nhau.

Bước 2: Các loại trái cây mua về bạn rửa sạch, để ráo nước. Với dâu tây, chị em bỏ cuống và mỗi quả cắt thành khoảng 2 - 3 miếng. Nho cắt làm đôi còn xoài bạn gọt vỏ và cắt thành những miếng vuông nhỏ.

Bước 3: Tiếp theo cho các loại quả vào khuôn làm kem đã rửa sạch, sau đó đổ dung dịch nước chanh và mật ong đã pha vào sao cho ngập khuôn.

Bước 4: Đậy nắp khuôn thật chặt rồi đặt vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 6 tiếng cho kem đông cứng hoàn toàn.

Bước 5: Cuối cùng, bạn lấy khuôn ra khỏi tủ lạnh, nhúng vào nước ấm để giúp lấy các que kem ra dễ dàng và đảm bảo nguyên vẹn.

Cách làm kem trái cây đơn giản tại nhà 'thổi bay' nắng nóng - Ảnh 2
Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có ngay những cây kem trái cây thơm ngon và mát lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Vị ngọt lịm của trái cây và mật ong quyện với vị thanh mát của nước chanh sẽ đánh bay cái nóng đầu hè.

Kem bơ bổ dưỡng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bơ: 3 quả

Nước cốt dừa: 300ml

Đường: 5 muỗng canh

Chanh: 1 muỗng canh

Khuôn làm kem

Cách làm:

Bước 1: Sau khi mua bơ về, bạn bóc vỏ rồi cắt thịt quả thành các miếng nhỏ. Chanh rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ để xay cùng bơ.

Bước 2: Tiếp theo, các chị em cho bơ và chanh vào máy xay nhuyễn. Trong quá trình xay, bạn cho thêm nước cốt dừa vào. Vậy là hỗn hợp kem bơ đã hoàn thành.

Bước 3: Rửa sạch khuôn kem, để cho ráo nước hay dùng khăn sạch lau khô lại. Sau đó, bạn hãy đổ hỗn hợp bơ vào đầy khuôn.

Bước 4: Đậy nắp khuôn kem lại rồi đặt tất cả vào ngăn đá tủ lạnh từ 5 - 6 tiếng cho kem đông lại hoàn toàn là đã có thể thưởng thức.

Cách làm kem trái cây đơn giản tại nhà 'thổi bay' nắng nóng - Ảnh 3
Kem bơ không chỉ ngon mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Món kem bơ mát lạnh, với vị ngọt bùi độc đáo không chỉ ngon mà còn cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể.

Kem dưa hấu 

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dưa hấu: 1 kg

Sữa chua: 3 hũ

Sữa đặc có đường: 70g

Whipping: 320ml

Nước cốt chanh: 3 muỗng canh

Khuôn làm kem

Cách làm:

Bước 1: Đầu tiên bạn gọt vỏ dưa, cắt thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Sau khi xay xong, bạn cho vào tủ lạnh để tránh bị thiu.

Bước 2: Dùng máy đánh trứng hay phới để đánh bông whipping cùng với sữa chua và sữa đặc. Sau đó, bạn cho thêm phần sinh tố dưa hấu vào whipping, trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện và mịn là được.

Bước 3: Tiếp theo, chị em cho nước cốt chanh vào khuấy đều.

Bước 4: Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp dưa hấu và whipping vào các khuôn kem rồi để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 - 8 tiếng là có thể lấy ra dùng.

Những que kem mát lạnh có vị ngon thanh của dưa hấu quyện với độ béo ngậy của whipping khiến bạn sẽ nhớ mãi không quên.

Cách làm kem trái cây đơn giản tại nhà 'thổi bay' nắng nóng - Ảnh 4
Vào những ngày nắng nóng, kem dưa hấu là món ăn giải nhiệt rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với những cách làm kem trái cây đơn giản này.

Không cần máy làm kem, bạn vẫn có thể làm cả hộp kem chỉ với 1 nguyên liệu

Không cần máy làm kem, bạn vẫn có thể làm cả hộp kem chỉ với 1 nguyên liệu

Có một cách làm kem không dùng máy cũng chẳng cần bạn cách vài giờ lại phải lấy hộp kem trong ngăn đá ra trộn lên nữa. Ngoài ra, cách làm kem này cũng chỉ sử dụng 1 nguyên liệu chính, không cần phải dùng đến sữa hay kem béo.

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