Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon đúng vị, ai ăn cũng nhớ mãi

Nấu gì hôm nay 21/04/2018 16:02

Món bánh chuối hấp nước cốt dừa thơm ngon, lại không mất nhiều thời gian để thực hiện, chị em hãy làm ngay cho cả nhà thưởng thức vào dịp cuối tuần này nhé!

Chuối là loại trái cây ngon, bổ, rẻ, cung cấp nhiều vitamin và chất khoáng. Ngoài việc ăn trực tiếp, nhiều người còn chế biến chuối thành các món ăn dân dã nhưng rất thơm ngon như: chuối bọc nếp nướng, chè chuối khoai lang, chuối chiên...

Đặc biệt, món bánh chuối hấp nước cốt dừa được nhiều người yêu thích bởi hương vị vô cùng thơm của nó. Miếng chuối được bao phủ bởi lớp bột năng dẻo ngon, ăn cùng với nước cốt dừa béo ngậy khiến ai ăn rồi đều nhớ mãi.

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon đúng vị, ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh 1
Bánh chuối hấp nước cốt dừa là món ăn truyền thống của người Việt Nam - Ảnh: Internet

Dưới đây là cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa đơn giản nhưng đảm bảo thơm ngon mà các chị em nội trợ nên học ngay để chiêu đãi cả nhà.

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon, ai ăn cũng nhớ mãi

Chuẩn bị nguyên liệu:

Chuối sứ chín: 6 - 8 trái

Bột năng: 200g

Nước cốt dừa: 400ml

Đường cát vàng: 100g

Đường cát trắng: 100g

Mè rang: 1 muỗng canh

Bột báng: 10g

Vani: 1 ống

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Chuối lột vỏ, lấy 2 trái cắt thành từng lát mỏng. Bạn đeo bao tay và bóp nát phần chuối còn lại.

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon đúng vị, ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh 2
Chuối cắt lát mỏng để trang trí mặt bánh - Ảnh: Internet

Bước 2: Bột báng bạn rửa sạch và ngâm trong nước lạnh.

Bước 3: Cho khoảng 50ml nước cốt dừa, nửa chén nước, bột năng, chuối đã bóp nhuyễn, đường cát vàng và vani vào một thau sạch, trộn đều.

Bước 4: Thoa ít dầu ăn vào khuôn inox rồi đổ hỗn hợp trên vào, xếp chuối cắt lát lên mặt bánh cho đẹp mắt.

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon đúng vị, ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh 3
Bánh chuối hấp có màu vàng tươi đẹp mắt - Ảnh: Internet

Bước 5: Bạn cho khuôn vào nồi hấp cách thủy khoảng 20 phút, dùng tăm xăm vào bánh nếu không bị dính bột là đã chín. Lưu ý: Trong lúc hấp, thỉnh thoảng bạn hãy mở nắp và làm khô nước bám trên nắp nồi.

Bước 6: Trong lúc chờ bánh chín, bạn cho phần nước cốt dừa còn lại vào nồi khác, thêm tí nước cùng 100g đường cát trắng, muối và bột báng đã ngâm, khuấy đều và đun ở lửa nhỏ.

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon đúng vị, ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh 4
Nên đun nước cốt dừa ở lửa nhỏ để tránh bị khét - Ảnh: Internet

Bước 7: Khi bột báng chuyển sang trong veo, bạn pha bột năng với một ít nước cho vào nồi cốt dừa, khuấy đều đến khi sền sệt thì tắt bếp.

Bước 8: Bánh chuối hấp nguội cắt thành miếng vừa ăn, chan nước cốt dừa lên và rắc thêm ít mè rang là bạn đã có thể thưởng thức ngay.

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon đúng vị, ai ăn cũng nhớ mãi - Ảnh 5
Món ăn dễ làm những vô cùng thơm ngon, hợp với khẩu vị của mọi người - Ảnh: Internet

Với cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa đơn giản này, hy vọng cách chị em nội trợ sẽ thành công và nhận được nhiều lời khen từ người thân nhé!

Dùng chuối cũ làm ngay bánh chuối hấp cốt dừa thơm lừng

Dùng chuối cũ làm ngay bánh chuối hấp cốt dừa thơm lừng

Miếng bánh chuối hấp cốt dừa béo ngậy, dẻo dai, thơm thơm, cách làm lại vô cùng đơn giản chắc chắn cả nhà sẽ thích lắm đây.

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