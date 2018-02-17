Bật mí cách chế biến món ngon từ bánh chưng thừa cực đơn giản cho những ngày Tết

Nấu gì hôm nay 17/02/2018 16:01

Có rất nhiều cách chế biến món ngon từ bánh chưng thừa, các chị em nội trợ nhất định phải biết trong dịp Tết này để không lãng phí nhé!

Mâm cơm ngày Tết luôn có rất nhiều món nên khó tránh khỏi việc còn dư thức ăn, trong đó có bánh chưng. Tuy nhiên, các chị em nội trợ đừng vội vứt chúng đi bởi đây là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ngon, lạ miệng.

Dưới đây là một số cách "hô biến" bánh chưng thừa thành những món ăn ngon, lạ miệng mà các chị em nội trợ nên biết.

Bật mí cách chế biến món ngon từ bánh chưng thừa cực đơn giản cho những ngày Tết - Ảnh 1
Bánh chưng có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác vô cùng ngon miệng cho bạn đãi khách ngày Tết đấy - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến món ngon từ bánh chưng thừa cực nhanh, đơn giản

Bánh chưng chiên sốt chua cay

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bánh chưng: 1/2 cái

Tương ớt: 3 muỗng canh

Ớt: 2 trái băm nhuyễn

Nước cốt me: 2 muỗng canh

Đường: 3 muỗng canh

Tôm khô: 20g

Nước mắm: 1 muỗng canh

Hành, tỏi băm: 1 muỗng canh

Tiêu, dầu ăn, hạt nêm

Cách làm:

Bước 1: Cho một ít dầu vào chảo không dính, đun nóng rồi chiên vàng 2 mặt bánh chưng.

Bước 2: Tôm khô bạn rửa sạch, ngâm mềm sau đó giã nát. Tiếp theo, cho dầu, hành tỏi băm, tôm khô, nước cốt me, tương ớt và ớt băm vào xào thơm. Trước khi tắt bếp, bạn cho thêm tiêu, nước mắm và hạt nêm vào khuấy đều.

Bước 3: Cuối cùng, cho bánh chưng chiên ra đĩa, bạn có thể chấm hay rưới nước sốt me lên trên để thưởng thức.

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Bánh chưng chiên sốt chua cay đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Vị chua cay, ngọt ngọt của nước sốt me sẽ làm giảm bớt sự béo ngậy của bánh chưng khiến món ăn thơm ngon và lạ miệng hơn rất nhiều.

Pizza bánh chưng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bánh chưng: 1/2 cái

Phô mai

Ớt chuông vàng và đỏ thái sợi

Hành lá thái nhỏ

Trứng gà: 2 quả

Cà rốt luộc chín, thái sợi

Đậu Hà lan, hạt bắp luộc chín

Cách làm:

Bước 1: Bạn lấy phần nhân thịt và vỏ bánh chưng để riêng. Sau đó, cho phần vỏ vào thau cùng với 1 quả trứng gà và hành lá trộn đều.

Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo không dính, khi nóng đổ phần vỏ bánh chưng trộn trứng gà vào, dàn đều chiên trong khoảng 2 phút với lửa nhỏ.

Bước 3: Bạn cho hết phần nhân bánh chưng cùng tất cả các loại rau củ và phô mai vào. Cuối cùng cho thêm một quả trứng gà vào chính giữa bánh.

Bước 4: Đậy nắp và tiếp tục chiên ở lửa nhỏ khoảng 7 - 8 phút cho đáy bánh vàng giòn và phần trên chín đều là bạn đã có chiếc pizza bánh chưng thơm ngon rồi.

Pizza bánh chưng với hương vị thơm ngon lại đẹp mắt là món ăn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Bật mí cách chế biến món ngon từ bánh chưng thừa cực đơn giản cho những ngày Tết - Ảnh 3
Pizza bánh chưng vừa ngon vừa đẹp, ai nấy đều thích - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những cách chế biến món ngon từ bánh chưng thừa này, các chị em nội trợ sẽ khiến mâm cơm ngày đầu năm thêm mới lạ và không còn cảm giác ngán nữa.

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