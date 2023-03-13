Cách làm bánh dừa nướng Quảng Nam thơm nức mũi, giòn rụm, ai cũng thương nhớ

Món ngon mỗi ngày 13/03/2023 12:03

Vị thơm, béo ngậy, giòn tan của bánh dừa nướng mang đến sự hấp dẫn không thể chối từ.

Có rất nhiều món ăn ngon từ dừa. Tại Việt Nam, mọi vùng miền đều tận dụng những lợi ích từ nguồn thực phẩm sẵn có, dễ tìm trong trái dừa. Chỉ cần thêm một chút hương vị dừa, món ăn đã trở nên đậm đà, hấp dẫn. Dừa có thể làm các món giải khát như: chè, rau câu, thạch; các món như bánh hấp, bánh nướng hay thậm chí là các món mặn, các món ăn kho đều mang đến hương vị khó tả. Đặc biệt hơn, món ăn ngon từ dừa nướng chính là một trong những công thức vô cùng đặc biệt.

Cách làm bánh dừa nướng Quảng Nam thơm nức mũi, giòn rụm, ai cũng thương nhớ - Ảnh 1
Dừa nạo có thể làm các món ăn ngon. Ảnh: Internet

Theo Hội mê làm bánh và chia sẻ công thức, món ăn ngon từ dừa nướng với nguyên liệu dễ tìm, dễ mua, có thể làm tại nhà mà vẫn giòn rụm, ai cũng có thể thực hiện được. Làm bánh dừa nướng Quảng Nam Đà Nẵng có hình dáng bẹt, mỏng, có mùi thơm của dừa nướng, giòn rụm. 

Theo Lao Động, dừa cung cấp một lượng chất béo ở dạng triglyceride chuỗi trung bình (MCTs) giúp cơ thể hấp thụ chúng trực tiếp từ ruột non và sử dụng chúng để làm năng lượng có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp.

Ngoài ra, loại quả này cũng cung cấp protein, nhiều khoáng chất và một lượng nhỏ vitamin B. Đặc biệt, hàm lượng mangan có trong dừa rất cần thiết cho sức khỏe của xương và quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và cholesterol.

Một số khoáng chất khác có trong dừa như đồng, sắt có tác dụng hình thành các tế bào hồng cầu, trong khi đó selen là chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể.

Chị em có thể tận dụng món ngon từ cùi dừa nạo để thực hiện món ăn hấp dẫn này cho các bé và cả nhà cùng thưởng thức nhé. 

Cách làm bánh dừa nướng cực ngon

Nguyên liệu làm bánh dừa nướng

- Cùi dừa tươi nạo sợi: 500gr

- Dừa sấy : 100 g

- Trứng gà: 1-2 quả

- Bột hạnh nhân : 30g

- Đường trắng: 150gr

- Muối ăn : 1m

- Bột vani : 1 ống

- Bột mì :40g

- Bơ : 20g

- Sữa tươi : 200ml

Cách làm bánh dừa nướng thơm ngon, giòn tan

Bước 1: Nướng dừa

Cùi dừa tươi sau khi đã nạo sợi nhỏ các bạn trải đều ra khay nướng rồi tiếp đó cho khay vào lò ở nhiệt độ 180 độ C. Nướng trong vòng 4 phút rồi lấy khay dừa ra để nguội.

Dừa nướng yêu cầu phải trắng mịn không bị cháy làm mất vị ngọt của dừa cũng như mùi thơm.

Bước 2: Hòa hỗn hợp các nguyên liệu với dừa nướng

Cách làm bánh dừa nướng Quảng Nam thơm nức mũi, giòn rụm, ai cũng thương nhớ - Ảnh 2
Viên dừa nướng hình tròn. Ảnh: Hà Thu

Đầu tiên lấy một cái bát tô to cho 40g bột mì, bơ 20g, đường 150g, bột hạnh nhân 30 g, sữa tươi 200ml trộn đều lên. Lưu ý ở bước này bạn nhớ rây bột mì một lượt cho mịn và ngon hơn.

Tiếp theo cho 2 quả trứng gà đập vào một cái bát con tách lấy lòng trắng, khuấy đều. Tiếp đó, trộn lòng trắng trứng vào phần bột ở trên rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp nổi bọt và không bị vón cục là được.Khuấy đều tay nếu có hơi đặc thì bạn có thể thêm chút nước.

Cuối cùng, khi dừa đã nguội bạn trộn tất cả các nguyên liệu đã được hòa vào với nhau và trộn thành một hỗn hợp đồng nhất, nhớ khuấy đều tay.

Bước 3: Nướng bánh dừa

Cách làm bánh dừa nướng rất là đơn giản sau khi đã trộn xong hỗn hợp thì bạn rửa sạch tay, thoa lên tay một ít dầu ăn và bắt đầu vo từng viên bánh thành những viên tròn đều hoặc có thể bạn đi bao tay nilong và cho dầu vào tay rồi nặn bánh cho đảm bảo vệ sinh

Sau khi đã vo xong hết nguyên liệu thành từng viên bánh thì các bạn xếp bánh lên vỉ có lót giấy nướng. Tiếp đó, cho vỉ vào lò nướng đã để ở nhiệt độ 180 độ C. Nướng trong khoảng 20 phút đến khi thấy bánh dừa có màu vàng đều thì các bạn lấy vỉ bánh ra và để nguội.

Cách làm bánh dừa nướng Quảng Nam thơm nức mũi, giòn rụm, ai cũng thương nhớ - Ảnh 3
Bánh dừa nướng hấp dẫn. Ảnh: Hà Thu

Bước 4 : Thưởng thức bánh dừa nướng

Bánh dừa nướng có mùi thơm, vị bùi ngon và giòn. Đặc biệt, màu vàng của bánh rất là bắt mắt và hấp dẫn đấy

Tùy vào số lượng người ăn mà bạn gia giảm các gia vị cho phù hợp để bánh dừa ngon hơn

Bạn nên bảo quản bánh dừa ở nơi thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp và nếu không sử dụng thì bạn nên để vào tủ lạnh lúc sau lấy ra ăn bánh vẫn được giòn.

Công thức bánh: Hà Thu - Hội mê làm bánh và chia sẻ công thức

Món chè dưỡng nhan nấu từ nguyên liệu quen thuộc mang đến vị ngon bất ngờ, giúp da dẻ căng mịn hơn mỗi ngày

Món chè dưỡng nhan nấu từ nguyên liệu quen thuộc mang đến vị ngon bất ngờ, giúp da dẻ căng mịn hơn mỗi ngày

Không ngờ khoai lang tím lại trở thành nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan ngon đến thế!

Xem thêm
Từ khóa:   bán dừa nướng bánh dừa nướng Quảng Nam công thức bánh dừa nướng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 15 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ