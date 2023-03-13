Cách làm bánh dừa nướng Quảng Nam thơm nức mũi, giòn rụm, ai cũng thương nhớ

Theo Hội mê làm bánh và chia sẻ công thức, món ăn ngon từ dừa nướng với nguyên liệu dễ tìm, dễ mua, có thể làm tại nhà mà vẫn giòn rụm, ai cũng có thể thực hiện được. Làm bánh dừa nướng Quảng Nam Đà Nẵng có hình dáng bẹt, mỏng, có mùi thơm của dừa nướng, giòn rụm.

Có rất nhiều món ăn ngon từ dừa. Tại Việt Nam, mọi vùng miền đều tận dụng những lợi ích từ nguồn thực phẩm sẵn có, dễ tìm trong trái dừa. Chỉ cần thêm một chút hương vị dừa, món ăn đã trở nên đậm đà, hấp dẫn. Dừa có thể làm các món giải khát như: chè, rau câu, thạch; các món như bánh hấp, bánh nướng hay thậm chí là các món mặn, các món ăn kho đều mang đến hương vị khó tả. Đặc biệt hơn, món ăn ngon từ dừa nướng chính là một trong những công thức vô cùng đặc biệt.

Ngoài ra, loại quả này cũng cung cấp protein, nhiều khoáng chất và một lượng nhỏ vitamin B. Đặc biệt, hàm lượng mangan có trong dừa rất cần thiết cho sức khỏe của xương và quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và cholesterol.

Theo Lao Động, dừa cung cấp một lượng chất béo ở dạng triglyceride chuỗi trung bình (MCTs) giúp cơ thể hấp thụ chúng trực tiếp từ ruột non và sử dụng chúng để làm năng lượng có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp.

Một số khoáng chất khác có trong dừa như đồng, sắt có tác dụng hình thành các tế bào hồng cầu, trong khi đó selen là chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể.

Chị em có thể tận dụng món ngon từ cùi dừa nạo để thực hiện món ăn hấp dẫn này cho các bé và cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Cách làm bánh dừa nướng cực ngon

Nguyên liệu làm bánh dừa nướng

- Cùi dừa tươi nạo sợi: 500gr

- Dừa sấy : 100 g

- Trứng gà: 1-2 quả

- Bột hạnh nhân : 30g

- Đường trắng: 150gr

- Muối ăn : 1m

- Bột vani : 1 ống

- Bột mì :40g

- Bơ : 20g

- Sữa tươi : 200ml

Cách làm bánh dừa nướng thơm ngon, giòn tan

Bước 1: Nướng dừa

Cùi dừa tươi sau khi đã nạo sợi nhỏ các bạn trải đều ra khay nướng rồi tiếp đó cho khay vào lò ở nhiệt độ 180 độ C. Nướng trong vòng 4 phút rồi lấy khay dừa ra để nguội.

Dừa nướng yêu cầu phải trắng mịn không bị cháy làm mất vị ngọt của dừa cũng như mùi thơm.

Bước 2: Hòa hỗn hợp các nguyên liệu với dừa nướng

Viên dừa nướng hình tròn. Ảnh: Hà Thu

Đầu tiên lấy một cái bát tô to cho 40g bột mì, bơ 20g, đường 150g, bột hạnh nhân 30 g, sữa tươi 200ml trộn đều lên. Lưu ý ở bước này bạn nhớ rây bột mì một lượt cho mịn và ngon hơn.

Tiếp theo cho 2 quả trứng gà đập vào một cái bát con tách lấy lòng trắng, khuấy đều. Tiếp đó, trộn lòng trắng trứng vào phần bột ở trên rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp nổi bọt và không bị vón cục là được.Khuấy đều tay nếu có hơi đặc thì bạn có thể thêm chút nước.

Cuối cùng, khi dừa đã nguội bạn trộn tất cả các nguyên liệu đã được hòa vào với nhau và trộn thành một hỗn hợp đồng nhất, nhớ khuấy đều tay.

Bước 3: Nướng bánh dừa

Cách làm bánh dừa nướng rất là đơn giản sau khi đã trộn xong hỗn hợp thì bạn rửa sạch tay, thoa lên tay một ít dầu ăn và bắt đầu vo từng viên bánh thành những viên tròn đều hoặc có thể bạn đi bao tay nilong và cho dầu vào tay rồi nặn bánh cho đảm bảo vệ sinh

Sau khi đã vo xong hết nguyên liệu thành từng viên bánh thì các bạn xếp bánh lên vỉ có lót giấy nướng. Tiếp đó, cho vỉ vào lò nướng đã để ở nhiệt độ 180 độ C. Nướng trong khoảng 20 phút đến khi thấy bánh dừa có màu vàng đều thì các bạn lấy vỉ bánh ra và để nguội.

Bánh dừa nướng hấp dẫn. Ảnh: Hà Thu

Bước 4 : Thưởng thức bánh dừa nướng

Bánh dừa nướng có mùi thơm, vị bùi ngon và giòn. Đặc biệt, màu vàng của bánh rất là bắt mắt và hấp dẫn đấy

Tùy vào số lượng người ăn mà bạn gia giảm các gia vị cho phù hợp để bánh dừa ngon hơn

Bạn nên bảo quản bánh dừa ở nơi thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp và nếu không sử dụng thì bạn nên để vào tủ lạnh lúc sau lấy ra ăn bánh vẫn được giòn.

Công thức bánh: Hà Thu - Hội mê làm bánh và chia sẻ công thức